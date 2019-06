Starnberg wie es feiert und schwitzt

Bei hohen Temperaturen ging in Starnberg gestern der Marktsonntag über die Bühne. Die City-Initiative zieht eine positive Bilanz – ebenso die Organisatoren der Französischen Woche, die am Abend zu Ende gegangen ist.

Starnberg – Heiß, heißer, Marktsonntag. Mehr als 60 Geschäfte hatten gestern in der Starnberger Innenstadt geöffnet. Der größte Renner aber zwischen Kleidung, Sonnenhüten, Blumen und Büchern war Eis. An den Eisdielen der Stadt bildeten sich bei hochsommerlichen Temperaturen immer wieder Schlangen. „Besser zu heiß als zu nass“, sagt Gerald Funk, der Vorsitzende der City-Initiative, die den Marktsonntag veranstaltet hat.

Er zieht insgesamt ein positives Fazit. „Nach hinten raus ist es wegen der Hitze ein bisschen weniger geworden“, sagt Funk im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. „Aber insgesamt sind wir zufrieden.“ Vor allem auf der Wittelsbacherstraße sei der Betrieb gut gewesen, während sich auf der Maximilianstraße viele Läden nicht beteiligt hätten. Besonders gut seien die großen Hüpfburgen angenommen worden, die heuer erstmals aufgebaut waren, zum Beispiel am Anfang der Wittelsbacherstraße. „Das werden wir sicher wiederholen“, sagt Funk. Der nächste Marktsonntag ist für 15. September geplant.

Zufriedene Gesichter auch am Kirchplatz: Angelika Galata, die Vorsitzende der Freunde von Dinard, und der Pöckinger Metzgermeister Oliver Lutz blicken auf eine erfolgreiche Französische Woche zurück – die erste nach einem Jahr Pause und unter neuer Leitung.

Sie sei „sehr zufrieden“, sagt Angelika Galata. Die 3000 Austern aus der Bretagne zum Beispiel seien so schnell vergriffen gewesen, dass Vereinsmitglieder am Münchner Großmarkt noch 1000 weitere besorgt und auf dem Kirchplatz verkauft hätten. „Ich habe schon Angst, dass die Starnberger in ihrem See bald selbst Austern züchten“, sagt Alain Clement aus der Partnerstadt Dinard und lacht. Auch die vier Kilogramm Jakobsmuschelfleisch fanden reißenden Absatz. Michel Lebret und Annie Bouvet aus Dinard hatten es aus 40 Kilo Muscheln gewonnen und dafür fünf Stunden lang gepult.

„Toll wie immer“ sei es in Starnberg gewesen, sagt Bouvet, der vor über 30 Jahren zum ersten Mal in der Stadt war und sich jedes Jahr wieder darauf freut. Sieben Personen war die Delegation aus der Bretagne diesmal groß und ganz besonders fleißig am Stand des Vereins. Angelika Galata überlegt bereits, wie sie den Gästen im nächsten Jahr mehr Freizeit bescheren kann.

Apropos nächstes Jahr: Dass es in dieser Form 2020 die nächste Französische Woche gibt, steht für Galata und Oliver Lutz außer Frage. „Ich würde es auch gerne wieder organisieren“, sagt der Metzgermeister, der unter anderem Elsässer Flammkuchen, Bratwürste und Weinsauerkraut anbot. Das Konzept mit sechs Beschickern habe sich bewährt. Die Stimmung seit gut gewesen. Auch die Zusammenarbeit mit der Stadt habe gut geklappt, sagt er und erntet Zustimmung von Galata.

Nach der völlig verregneten ersten Wochenhälfte habe der Betrieb seit Mittwochabend deutlich zugenommen. „Da kamen die Abiturienten zum Feiern“, sagt Galata. Und fortan wurde es besser und besser. Bloß die Bedienung am Flammkuchen-Ofen hätte gegen ein paar Grad weniger nichts einzuwenden gehabt. „Der Ofen hat 350 Grad“, sagt Oliver Lutz. „Da kann man in drei Stunden vier Liter Wasser trinken ohne auf Toilette zu müssen.“ Was ihn besonders freut: Bis Sonntagnachmittag ist auf der Französischen Woche alles friedlich verlaufen. „Auch die Polizei kennt keinen Vorfall.“