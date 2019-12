Training, Tafel, Rettung: Ohne Freiwillige geht nichts

Immer donnerstags verteilen die Helfer der Starnberger Tafel Lebensmittel an die Gäste der gemeinnützigen Organisation. Auch in der kalten Jahreszeit sind sie im Einsatz. (Archivbild)

Internationaler Tag des Ehrenamts

von Alicia Greil schließen

Sie setzen sich für andere ein, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten: Ehrenamtler halten in unserer Gesellschaft viele Institutionen am Laufen. Was am heutigen Internationalen Tag des Ehrenamts nicht stattfinden würde, wenn es keine Freiwilligen gäbe, erzählen drei von ihnen.