Tüftler entwickeln Zutrittsampel für Geschäfte

Drei Starnberger Spezln haben eine Zutrittsampel entwickelt. Sie soll Geschäftsleuten helfen, in Zeiten der Corona-Krise die Anzahl der Kunden zu regulieren.

Starnberg – Not mach erfinderisch. Was sich platt anhört, hat für die Brüder Markus (25) und Matthias Kittel (27) sowie ihren Spezl Felix Ellenbürger (24) eine ganz besondere Bedeutung. Die drei Freunde aus Starnberg haben im Zuge der Corona-Krise nämlich ein neues Produkt entwickelt: eine Zutrittsampel. Sie soll Geschäftsleuten und Einzelhändlern helfen, die Anzahl von Kunden in ihren Räumen zu regulieren.

Bekanntlich dürfen Einzelhandelsgeschäfte mit maximal 800 Quadratmetern Ladenfläche in Bayern vom kommenden Montag an wieder öffnen. Allerdings ist die Zahl der Kunden auf einen pro 20 Quadratmeter Fläche begrenzt. Genau hier setzt die Idee der Zutrittsampel an. Per Knopfdruck, per Fernbedienung oder – quasi in der Premiumvariante – per Lichtschranke kann die Ampel an der Eingangstür auf Grün oder Rot gestellt werden, also Zutritt oder bitte noch warten signalisieren.

Die Idee für die Ampel ist den drei Freunden vor knapp drei Wochen gekommen – nach Gesprächen, die der Elektroniker Matthias Kittel als Geschäftsführer des Starnberger Familienbetriebes Kittel Alarm- und Sicherheitstechnik mit Kunden geführt hatte. Es ging darum, ob die Spezialisten eine Lösung hätten, den Kundeneingang eines Marktes ohne teuren Einsatz von Sicherheitspersonal zu kontrollieren.

„Dann haben wir uns zusammengesetzt und die Idee geboren“, erzählt Felix Ellenbürger im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Er sitzt gerade an seiner Masterarbeit in BWL. Dritter im Bunde ist sein guter Freund seit gemeinsamen Tagen am Gymnasium Starnberg, Markus Kittel, der an der TU München Robotik studiert.

Die drei besorgten sich besonders starke LED-Lampen von deutschen Herstellern, Edelstahlfüße, Kabel und weiteres Zubehör, bauten die ersten Ampeln, verknüpften Software und App, setzten eine Internetseite auf (zutrittsampel.de) und starteten am zurückliegenden Montag mit dem Vertrieb. Die ersten zwei Einheiten seien bereits verkauft, zwei weitere würden als Testversionen am nächsten Montag aufgebaut, eine davon bei Sport Girschik an der Kaiser-Wilhelm-Straße.

„Das waren intensive Tage“, sagt Ellenbürger. Allein 100 bis 200 Mode-, Sport-, Blumen- und Buchgeschäfte hätten sie mittlerweile kontaktiert, dazu Lebensmittel- und Getränkehändler. „Wir stoßen in den Gesprächen auf ganz gute Resonanz“, sagt Ellenbürger, der die Zutrittsampel als langfristiges Projekt ansieht. Zum einen geht er davon aus, dass die durch Corona ausgelösten Beschränkungen, zum Beispiel was Abstandsregelungen anbelangt, länger andauern werden. Zum anderen ließen sich vor allem durch die Lichtschrankentechnik Daten gewinnen, die Händlern Aufschlüsse über das Kaufverhalten der Kunden lieferten. „Unser Ziel ist es, Umsatz zu machen, aber auch viel zu lernen und Erfahrungen zu sammeln“, sagt der 24-Jährige.

