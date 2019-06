Unbekannte zerstechen Reifen von drei BMW - alle mit Augsburger Kennzeichen

Die Polizei sucht nach den Tätern, die in der Oskar-von-Miller-Straße in Starnberg die Reifen von drei Fahrzeugen zerstochen haben. Zum Glück kam dabei niemand zu Schaden.

Starnberg – Was treibt solche Leute an? Am frühen Samstagabend bemerkte ein 25 Jahre alter Augsburger kurz nach Fahrtantritt, dass jemand an seinem BMW Z3 gleich mehrere Reifen zerstochen hatte. Den Wagen hatte er zuvor an der Oskar-von-Miller-Straße abgestellt. Wie sich kurz darauf herausstellte, waren noch an zwei weiteren Fahrzeugen ebenfalls die Reifen zerstochen. Auch bei diesen Autos handelt es sich um BMW mit Augsburger Kennzeichen. „Einen Grund für die Tat kann sich keiner der Geschädigten vorstellen“, berichtet die Polizei.

Anscheinend wurden die Reifen mit einem spitzen Gegenstand zerstochen, die Löcher waren gut sichtbar. Alle drei Wagen waren nicht mehr fahrbereit. Dass nicht Schlimmeres passiert ist, sei nur der Aufmerksamkeit des Geschädigten zu verdanken, heißt es. Den aktuell noch unbekannten Täter erwartet eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Die Polizeiinspektion Starnberg, Telefon (0 81 51) 36 40, hofft nun auf Zeugen, die am Samstag zwischen 15 und 18 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben. mm