Ampel ausgefallen: Unfall an Kreuzung

In Percha kam es am Freitagnachmittag zu einem Unfall. Grund dafür war eine schon seit Tagen ausgefallene Ampel an einer Kreuzung im Ort.

Percha - Die seit Tagen teilweise ausgefallene Ampel an der Kreuzung Berger, Buchhof- und Würmstraße in Percha hat am Freitagnachmittag zu einem Unfall geführt. Ein 18-Jähriger aus Straßlach-Dingharting hatte gegen 15 Uhr von der Würmstraße kommend die Hauptstraße Richtung Buchhofstraße queren wollen. „Da zu diesem Zeitpunkt die komplette Ampelanlage auf der Kreuzung ausgefallen war, tastete er sich langsam in den Kreuzungsbereich hinein. Hierbei übersah er allerdings einen vorfahrtsberechtigten 57-jährigen Fahrzeugführer aus München, welcher mit einem BMW die Berger Straße in Richtung Kempfenhausen befuhr“, teilte die Starnberger Polizei am Samstag mit.

Der Münchner verlor nach dem Zusammenstoß die Kontrolle über seinen Wagen und krachte durch zwei Zäune auf ein Grundstück neben der Straße. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden; der Sachschaden beträgt laut Polizei mindestens 10 000 Euro. Die Ampel ist bereits vorige Woche ausgefallen, wurde dann offensichtlich einmal repariert, fiel dann aber wieder aus. Am Wochenende lief sie im Sonderbetrieb, also gelbes Blinklicht an den untergeordneten Straßen. Speziell beim Bade-Rückreiseverkehr am frühen Samstagabend und im Berufsverkehr kam und kommt es zu Behinderungen.