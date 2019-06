Verhinderter Fahrgast schlägt Taxler

Eine Auseinandersetzung über eine Taxifahrt endete in der Nacht zum Sonntag in Starnberg schmerzhaft. Dabei schlug ein verhinderter Fahrgast den Taxler (43).

Starnberg - Eine Auseinandersetzung über eine Taxifahrt endete in der Nacht zum Sonntag in Starnberg schmerzhaft. Gegen 1.15 Uhr wollte ein unbekannter Mann mit einem Taxi vom Taxistand am Bahnhof See wegfahren. „Da der 43 Jahre alte Taxifahrer bereits mit anderen Fahrgästen ins Geschäft gekommen war, lehnte er ab, den Mann sofort zu transportieren“, berichtet die Polizei. Darüber war der verhinderte Fahrgast so verärgert, dass er den Taxifahrer mit der Faust ins Gesicht schlug. Der 43-Jährige verspürte nach eigenen Angaben zwar Schmerzen, erstattete aber erst verspätet Anzeige bei der Polizei. Eine Fahndung nach dem Schläger brachte deswegen keinen Erfolg mehr. Jetzt bittet dei Polizei Starnberg Zeugen, sich unter Telefon (0 81 51) 36 40 zu melden. mm