Von Gipfeln und Tälern: Eva John zieht Bilanz und schaut voraus

Starnbergs ehemalige Bürgermeisterin Eva John zieht Bilanz. Im Interview mit dem Starnberger Merkur spricht sie über Gipfelstürmungen und Talfahrten sowie ihre berufliche und politische Zukunft.

Starnberg – Die Ablösung an der Spitze der Stadt Starnberg ist vollzogen. Seit 1. Mai ist Patrick Janik (44) Bürgermeister, die sechsjährige Amtszeit von Eva John ist beendet. Im Gespräch mit dem Starnberger Merkur zieht die 52-Jährige Bilanz und verrät, was sie in Zukunft vorhat. Das Gespräch führten wir am Sonntagmittag im Bürgerpark.

Frau John, lassen Sie uns an Ihrer Gefühlswelt teilhaben. Wie war es für Sie am Donnerstagabend, als Sie das Rathaus zum letzten Mal als Bürgermeisterin verlassen haben?

Kurz vor Mitternacht war es eine Mischung aus Zufriedenheit über die geleistete Arbeit und auch Traurigkeit, dass es nicht weitergeht und über die Abschiede von den Mitarbeitern.

Ist auch eine Last abgefallen? Sie standen in den vergangenen Jahren ja unter großem politischen und öffentlichen Druck ...

Ja, er war zum Teil unmenschlich. Die Last ist jetzt drei Tage später noch nicht abgefallen. Dafür waren die letzten Jahre viel zu intensiv. In der Regel waren die Tage lang, meistens 16 Stunden. Noch immer hat der erste Gedanke in der Früh mit der Stadt zu tun. Nach einer Phase der Erholung wird sich das im Lauf der Zeit hoffentlich ändern.

Am Wahlabend sprachen Sie in einer schriftlichen Erklärung von einer „drei Jahre andauernden Kampagne, die darauf ausgelegt war, mich als Person und als Erste Bürgermeisterin zu diskreditieren und eine Wiederwahl zu verhindern“. Sehen Sie das jetzt, sieben Wochen nach der Wahl, noch immer so?

Ja, auch wenn ich in den letzten sieben Wochen nicht jeden Tag und jede Nacht daran gedacht habe, da es vor allem wegen der Corona-Krise viele Aufgaben gab, die gut und schnell gelöst werden mussten, so denke ich doch, dass der Ausgang der Wahl das Ergebnis von Stimmungsmache und Stimmung war. Für mich ist es auch erschreckend zu sehen, dass es auch viele Kolleginnen, starke Frauen, ähnlich erwischt hat, zum Beispiel Uta Wüst in Gräfelfing, Angelika Obermayr in Grafing und die Bürgermeisterinnen von Penzberg, Garmisch-Partenkirchen und Polling. Überall stand zum ersten Mal eine Frau an der Spitze, alle haben sehr projektbezogen gearbeitet, haben vieles angeschoben und umgesetzt und wurden nicht wiedergewählt.

Sie glauben, dass Sie nicht wiedergewählt wurden, weil Sie eine Frau sind? Ist die kommunalpolitische Welt noch so patriarchalisch?

Ja, die Kommunalpolitik in Starnberg braucht noch ein bisschen Zeit, um weniger patriarchalisch zu werden. Und ein klares Nein: Nur am Frau-Sein hat es sicher nicht gelegen.

Haben Sie vielleicht auch Fehler gemacht?

Natürlich habe ich auch Fehler gemacht, und ich bin für Fehler der Verwaltung eingestanden. Für manche habe ich wahrscheinlich zu viel vorwärts gebracht und zu viel Umsetzungswillen gehabt. Vielleicht war das alles für den einen oder anderen auch ein bisschen zu schnell. Es war auf jeden Fall schade, dass sich viele im Stadtrat frühzeitig distanziert, sich aufs Destruktiv-Kritische zurückgezogen und jeden Vermittlungsversuch unterbunden haben. So war vielfach eine sachliche Diskussion ohne persönliche Angriffe nur noch begrenzt möglich.

Sie haben im Laufe Ihrer Amtszeit viele Unterstützer verloren, insgesamt fünf Stadträte von BMS und WPS sind zu anderen Fraktionen gewechselt. Am Ende hat sich auch die neue Führung der FDP von Ihnen distanziert. Gibt es Personen, von denen Sie menschlich enttäuscht sind?

Ja, von denen, die mein Vertrauen missbraucht haben und nicht gesprächsbereit waren. Für mich bedeutet das aber nicht, dass wir uns nichts mehr zu sagen haben. Auf sachlicher Ebene und im Interesse der Stadt kann ich mich mit jedem zusammenraufen.

Wie fällt Ihre Bilanz der vergangenen sechs Jahre aus? Für Sie persönlich, aber auch für die Stadt Starnberg.

Sie fällt sehr positiv aus. Persönlich wie für die Stadt, da gibt es keinen Unterschied. Ich habe sehr viel gelernt. Es waren Tausende guter Erfahrungen, Begegnungen und genutzter Chancen, um Menschen zu helfen, die Stadt zu gestalten und weiterzuentwickeln. Dafür bin ich sehr dankbar. Einmalig war wohl auch die stadtratslose Zeit, das war eine besondere Erfahrung. Es gab sehr viele Gipfelstürmungen und natürlich auch ein paar Talfahrten.

Fangen wir mit den Gipfeln an ...

Schauen Sie sich die Stadt heute an und vergleichen Sie sie mit den Bildern vor sechs Jahren. Sie erkennen die Handschrift. Für die Menschen hat sich sehr viel zum Positiven gewendet, zum Beispiel das neue Seebad, eine Riesenleistung und ein absoluter Gewinn für die Stadt, der Bau und die Verkehrsfreigabe der Westumfahrung ebenso wie das Lkw-Durchfahrtsverbot an der Hanfelder Straße. Hier am Bürgerpark sehen Sie, dass aus Brachland ein großer Spielplatz und eine von den Bürgern geliebte Erholungsfläche geworden ist. Für Fußgänger und Radfahrer in Starnberg wurden sichere Wege gebaut. Die Aufenthaltsqualität in der Stadt hat sich durch den barrierefreien Umbau vieler Wege und Plätze wie der Himbselstraße oder dem Vorplatz vor der Musikschule deutlichst verbessert. Wir konnten die Schulen baulich und mit Ganztagsangeboten erweitern und neue Pausenhofflächen schaffen. Das neue Kinderhaus in Perchting ist fertig. Über hundert Familien haben die Möglichkeit, im Neubaugebiet am Wiesengrund vergünstigtes Bauland zu erwerben oder subventionierte Mietwohnungen zu erhalten. Schließlich ist es uns auch gelungen, die Entwicklung im Gewerbegebiet erfolgreich voranzutreiben und die Petersbrunner Straße auszubauen und an die B 2 anzuschließen. Grund- und Mittelschüler können in Starnberg kostenlos Bus fahren. Für die Wasserwacht und die Rettungsdienste konnten wir Stege bauen und finanzieren. Und vieles ist gut vorbereitet, um jetzt ausgeführt zu werden, so zum Beispiel die Erweiterung der Grundschule Percha, die grundlegende Sanierung der Musikschule und der weitere barrierefreie Ausbau der Stadt. Wir haben wirklich sehr viel geschafft. Vor allem wegen einer immens hohen Einsatzbereitschaft vieler städtischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Macht Sie das auch stolz?

Mit Stolz habe ich es nicht so. Es macht mich glücklich und erfüllt mich mit großer Freude zu sehen, was wir zusammen geschaffen haben, wenn ich so in der Stadt und den Ortsteilen unterwegs bin.

Kommen wir zu den Talfahrten ...

Persönliche Angriffe, Vertrauensmissbrauch, ganz besonders natürlich die Streitigkeiten mit Teilen des Stadtrates, die Streitverkündung im Honorarstreit und das Disziplinarverfahren. Die zum Teil zu Tage getretene Unversöhnlichkeit und wahnsinnige Härte ...

... im Stadtrat?

Ja, aber auch darüber hinaus und durch die mediale Begleitung dieser Inszenierung. Das hat viel Kraft gekostet.

Fühlen Sie sich als Opfer äußerer Umstände?

Opfer ist nicht der richtige Begriff. Ich war Mittelpunkt und Hauptperson der politischen Auseinandersetzung auf vielen Kanälen. Wissen Sie eigentlich, dass das ursprüngliche Ziel im Disziplinarverfahren 2017 war, mich vom Bürgermeisteramt zu suspendieren?

Nein.

Wäre es meinem Anwalt nicht gelungen, die zunächst vom Landrat vorgetragenen Vorwürfe zu entkräften, wäre ich wahrscheinlich die erste Bürgermeisterin gewesen, die wegen eines Verstoßes gegen die Geschäftsordnung des Stadtrates vom Dienst suspendiert wird, während andere bestechlich waren oder Reichsbürger gewesen sind. Ich hätte damals sagen können: Macht mal. Suspendiert mich, ich bekomme meine Bezüge ohne Arbeit weiter und schaue von der Ferne zu, wie das ausgeht. Meine Entscheidung damals, das klären zu lassen, trotz dieser großen emotionalen Belastung weiterzuarbeiten und hundert oder noch mehr Prozent Einsatz zu geben, war im Nachhinein richtig, hat aber sehr viel Kraft und Gesundheit gekostet.

Dennoch wurden Sie in erster Instanz verurteilt ...

... was ich um des Friedens willen akzeptiert hätte, allerdings hat die Landesanwaltschaft gegen das aus ihrer Sicht zu milde Urteil Berufung eingelegt. (Anm. d. Red.: In dem Verfahren sah es das Verwaltungsgericht München im vergangenen Jahr als erwiesen an, dass Eva John gegen Dienstpflichten verstoßen hat und verurteilte sie zur Kürzung der Dienstbezüge um zehn Prozent für die Dauer von zwölf Monaten. Dagegen hat die Landesanwaltschaft Berufung eingelegt, weswegen das Urteil nicht rechtskräftig ist). Sie können den Akten entnehmen, dass der weit überwiegende Teil der Vorwürfe des Landrates – meiner Erinnerung nach waren es mehrere Dutzend, darunter die Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung – außerdem im Laufe des Verfahrens verworfen und nicht mehr Teil der Anklage waren. Dennoch, und das war ja auch das Ziel, ist bei vielen Bürgern hängen geblieben: Ich kenne die Frau zwar nicht persönlich, aber irgendwas wird schon dran sein, und wählen kann man sie deshalb nicht mehr.

Wir haben über Gipfel und Talfahrten gesprochen. Gibt es denn auch Projekte, die Sie noch gerne weiter bearbeitet hätten, die Seeanbindung zum Beispiel?

Ganz ehrlich, mehr Projekte, als wir angepackt und umgesetzt haben, gehen nicht. Die reichen für zwei Amtsperioden, als hätte ich es gewusst. Das gilt auch für die Seeanbindung. Zur Amtsübergabe 2014 gab es keinerlei verbindliche Stadtratsbeschlüsse. Der Stadtrat hat damals entschieden, das Projekt analysieren zu lassen und hat 2016 festgestellt, dass eine vollständige Finanzierung durch die Stadt nicht zu stemmen ist. Deshalb haben wir uns mit unserem Vertragspartner (Anm. d. Red.: die Deutsche Bahn) zusammengesetzt und sehr intensiv, zunächst auch erfolgversprechend, verhandelt. Dann lässt die Bahn die Mediation platzen und einzelne Stadträte torpedieren später die Ergebnisse der Mediation, an der sie mitgewirkt haben. Das kann in der Politik passieren. Auf alle Fälle sehen wir heute klarer als vor sechs Jahren und können im Rahmen der gerichtlichen und vor allem außergerichtlichen Auseinandersetzung mit der Bahn eine deutlich verbesserte Position der Stadt Starnberg erreichen.

Sie sind gewähltes Mitglied des Stadtrats für das Bündnis Mitte Starnberg. Welche Rolle wollen Sie künftig einnehmen?

Bildhaft gesprochen: Ich war Kapitänin auf dem Schiff Stadt Starnberg und werde zukünftig Matrosin auf dem Schiff Stadt Starnberg sein, das nun Patrick Janik steuert.

Haben Sie nie daran gedacht, das Mandat nicht anzutreten?

Nein, das wäre trotzig und nicht richtig gewesen. Viele Menschen zählen auf meine Unterstützung, und deshalb sehe ich es auch als Verpflichtung, das Ehrenamt wahrzunehmen. Für mich steht die Stadt im Mittelpunkt, und ich kenne meine neue Rolle. Ich möchte konstruktiv mitarbeiten.

Am 1. Mai hat die Drei-Monats-Frist begonnen, innerhalb der Sie Ihre Rückkehr ins Landratsamt beantragen können. Werden Sie diesen Antrag stellen? Wie geht es für Sie beruflich weiter?

Ich habe den Antrag letzte Woche gestellt, denn ich möchte gerne wieder für den Landkreis arbeiten. Auf die Rente warten, ist echt nicht mein Ding.

Gibt es denn etwas, was Sie Ihrem Nachfolger Patrick Janik wünschen oder raten?

Wir haben uns am vergangenen Mittwoch mehrere Stunden auch über vertrauliche Dinge unterhalten. Ich übergebe ihm ein gut bestelltes Haus mit einer tollen Mitarbeiterschaft. Patrick wird seinen Weg finden. Er kann von mir alles wissen und mich jederzeit fragen. Ich wünsche ihm viel Glück im Amt und dass er fair behandelt und wertgeschätzt wird.