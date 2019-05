Vorbilder, Macher, Ausgezeichnete - Bürgermedaille für neun Starnberger

Starnbergs Bürgermeisterin Eva John hat acht Starnberger am Freitagabend mit der Bürgermedaille für besonderes ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet. Eine neunte Ehrung wird nachgeholt.

Starnberg – Großer Bahnhof für große Starnberger: Elisabeth Carr, Biggi Danninger, Rainer Hange, Anne Kirchbach, Holger Knigge, Manfred Schulz, Fritz Peter Specht und Karl-Heinz Sydow sind am Freitagabend für ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement mit der Bürgermedaille der Stadt ausgezeichnet worden. Karin Wurzbacher war verhindert und bekommt ihre Auszeichnung zu einem späteren Zeitpunkt.

„Sie sind ganz außerordentlich engagierte Bürger der Stadt“, begrüßte Bürgermeisterin Eva John die zu Ehrenden im mit 200 Personen gefüllten großen Saal der Schlossberghalle, darunter viele Freunde und Verwandte der Ausgezeichneten sowie Landrat Karl Roth, die Altbürgermeister Heribert Thallmair und Ferdinand Pfaffinger, Bergs Bürgermeister Rupert Monn und Pöckings Vizebürgermeister Albert Luppart. Auch viele Stadträte waren da, die die Verleihung der Bürgermedaille im vergangenen Juli beschlossen hatten.

Die Ausgezeichneten verbinde „die Begeisterung und der unbändige Wille, Verantwortung für eine Sache und für Mitbürger zu übernehmen“, sagte John. Das ehrenamtliche Engagement sei „Tragwerk, Fundament und Stützmauer der Gesellschaft“, betonte sie. Und es sei gefordert wie nie in einer Zeit, in der sich der Staat aus gesellschaftlicher Verantwortung zurückziehe. „Wo Effizienz und Wirtschaftlichkeit optimiert werden, bleibt die Menschlichkeit oft auf der Strecke“, sagte John.

Umso schöner sei ein lebendiges Ehrenamt – das im Übrigen so gar nichts damit zu tun habe, zu Hause auf dem Sofa zu sitzen, über soziale Medien im Internet Missstände anzuprangern und zu fordern, dass „man“ doch etwas machen müsse. „Das Ehrenamt ist anstrengend, aufreibend, kostet Zeit und Kraft. Es macht aber auch Spaß, zufrieden und richtig glücklich“, sagte John. „Wer nur auf der Couch sitzt und sich beschwert, wird das nie erfahren.“

Die Künstlerin:Elisabeth Carr

Elisabeth Carr ist Kulturmarkenbotschafterin der Region StarnbergAmmersee. Sie veranstaltet Lesungen, Konzerte und Filmabende, hat zahlreiche Veranstaltungsreihen entwickelt und etabliert, darunter die „KunstRäume am See“, die „Juni-Spiele schön jung“ und die Tutzinger Brahmstage.

„Man nimmt eine Auszeichnung entgegen und teilt sie mit allen“, sagte Carr in Richtung der „wunderbaren Menschen, die unsere Stadt prägen“. Die Kunst und das Soziale seien die großen Brückenbauer der Gesellschaft, betonte sie in ihrer Dankesrede.

Die Musikerin:Biggi Danninger

Die Musikpädagogin Biggi Danninger hat ganze Generationen von Starnberger Kindern mit musikalischer Früherziehung sowie Klavier- und Flötenunterricht geprägt. Seit 1998 leitet sie die von ihr mitgegründeten Uli-Singers. Der Gospelchor der Pfarrei St. Ulrich hat sich in der Zeit großes Renommee weit über Starnberg hinaus erarbeitet.

Als Eva John sie vor Monaten angerufen und ihr von der Bürgermedaille berichtet habe, sei sie „erst sehr überrascht und dann einfach nur sprachlos“ gewesen, sagte Danninger. Musik mit anderen teilen zu dürfen, sei ein Geschenk, betonte sie. Und: „Ein Teil meiner Medaille gehört auch den Uli-Singers.“

Der Mahner:Rainer Hange

Ehemals Vorsitzender der FDP in Stadt und Kreis, Ehrenmitglied des Kreisverbandes der FDP und ein unermüdlicher Kämpfer gegen das Vergessen und für Demokratie – Rainer Hange engagiert sich politisch stark. 2011 gründete er die Starnberger Bürgerinitiative zur Erinnerung an den Todesmarsch Dachauer KZ-Häftlinge. Seitdem organisiert er jährlich einen Gedenkzug.

„Die junge Generation über die schreckliche Zeit des Nationalsozialismus aufzuklären“, sei stets seine Motivation gewesen, sagte Hange, der 1941 mitten im Krieg geboren wurde – „auf dass sich so etwas nie wiederholt“. Seinen Dank schloss er mit einem Appell: „Bitte besuchen Sie unsere Veranstaltungen in der Woche der Demokratie.“ Diese findet vom 19. bis 25. Mai statt und soll positive Kontrapunkte zu einem Wahlkampfauftritt der AfD setzen.

Die Soziale:Anne Kirchbach

Basare, Benefizveranstaltungen, Spendenaktionen, Besuchs- und Betreuungsdienste, Asylbewerberfrühstücke – seit 1991 engagiert sich Anne Kirchbach im Starnberger Sozialwerk, seit 2001 als erste Vorsitzende.

„Das ist ein aufregender Moment“, bekannte sie auf der Bühne. „Ich nehme die Bürgermedaille entgegen im Namen des Vereins und seiner Mitglieder.“ Sie dankte ihrem „unglaublichen Mitarbeiterteam“ und dem früheren Bürgermeister Pfaffinger, der das Sozialwerk auf wirtschaftlich gesunde Füße gestellt habe. Das neueste Projekt, der Bürgerbus (wir berichteten), sei sehr gut angelaufen. „Jetzt bräuchten wir dringend noch freie Mitarbeiter als Fahrer.“

Der Ehrenmann:Holger Knigge

36 Jahre lang Stadtrat, 30 Jahre lang Kreisrat, Dritter Bürgermeister, langjähriger Vorsitzender des SV Söcking – Holger Knigge ist die wohl profilierteste Persönlichkeit der Starnberger Nachkriegs-SPD.

1978 habe er überlegt, was er machen könne, um aufzufallen, sagte Knigge. „Am Ignaz-Günther-Steig gab es kein Eisengeländer.“ Er beantragte die Anschaffung, der Stadtrat beschloss sie – „und ich war ganz stolz, etwas für die Gemeinschaft gemacht zu haben“. Als es ihm dann auch noch gelungen sei, den Abriss des „grässlichen“ Raiffeisen-Turms am Bahnhof auf den Weg zu bringen, habe er gemerkt: „Du kannst etwas bewegen.“ Dass das bei großen Themen dauern kann, liege in der Natur der Sache. Aber immerhin: „Der Tunnel ist Gott lob in trockenen Tüchern. Und die Seeanbindung schließe ich jetzt ab.“

Der Heimatpfleger:Manfred Schulz

Manfred Schulz lebt Brauchtum, Volksmusik und Volkslied wie kaum ein anderer. Seit der Kindheit ist er im Heimat- und Volkstrachtenverein Starnberg aktiv, 1999 trat er die Nachfolge von Willi Großer als Kreisheimatpfleger an.

„I gfrei mi“, gab Schulz unumwunden zu. Die Auszeichnung zeige, „dass Heimatliebe und Volksmusik in Starnberg einen hohen Stellenwert haben“. Dabei nehme er die Bürgermedaille aber nur stellvertretend entgegen für die Leute, die ihn bei seiner Arbeit unterstützen. Gerade in der heutigen Zeit sei Heimatpflege sehr wichtig, sagte er und zitierte Willi Großer, den er als Vorbild und Lehrmeister bezeichnete: „Jeder, der in unserer schönen Heimat lebt, sollte in gewisser Weise Heimatpfleger sein.“

Der Vizebürgermeister:Fritz Peter Specht

Er war der Mann, der dem damaligen Bürgermeister Thallmair stets den Rücken frei hielt. 30 Jahre lang war Fritz Peter Specht für die CSU Stadtrat in Starnberg, zwölf Jahre davon als Vizebürgermeister.

Es gehe ihm „sehr nahe“, dass ihn seine Heimatstadt mit „dieser wundervollen und wertvollen Auszeichnung“ ehre, bekannte Specht. Sein großer Dank gelte Heribert Thallmair: „Für das große Vertrauen.“

Der Sportler:Karl-Heinz Sydow

Bereits 1966 trat Karl-Heinz Sydow der FT Starnberg 09 bei. 41 Jahre lang war er als Fußballer aktiv. Er war Jugendtrainer und Abteilungsleiter der Schützen und ist – mit Unterbrechung – seit 1993 Erster Schützenmeister der FT.

Der Burle ohne die FT oder die FT ohne den Burle? Undenkbar. „Schaut, da kommt der Vater mit seinem Burle“, habe es früher sonntags am Sportplatz geheißen, sagte Sydow und erklärte damit seinen Spitznamen. Er sei mit dem Verein aufgewachsen und habe in all den Jahren „viel Freude und tolle Momente“ erlebt.

Die Umweltschützerin:Karin Wurzbacher

Die Diplom-Physikerin und Mitbegründerin des Vereins Mütter gegen Atomkraft fehlte am Freitag aufgrund einer Reise entschuldigt. Sie ist aktiv im Bund Naturschutz, berät das Umweltinstitut München und leitet den Arbeitskreis Energie und Klimaschutz der STAgenda.

Viel Beifall für neun Starnberger Vorbilder.