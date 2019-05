VR Bank verabschiedet Peter Geuß in den Ruhestand - mit einem tierischen Präsent

Bei einer feierlichen Zeremonie verabschiedete die VR Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg ihren Vorstandsvorsitzenden Peter Geuß in den Ruhestand. Sein Abschiedsgeschenk war für viele eine Überraschung.

Starnberg – Ob Peter Geuß von Herbst an tatsächlich Kühe melken wird, weiß niemand, doch mit ihrem Abschiedsgeschenk haben die Vorstandsmitglieder der VR Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg die Weichen dafür gestellt. Ihrem scheidenden Vorsitzenden überreichten sie bei seiner Verabschiedung im Rahmen der Mitgliedervertreterversammlung am Donnerstagabend in der Starnberger Schlossberghalle eine Kuhpatenschaft der Molkerei Scheitz.

Auch die Gastredner – Uwe Fröhlich, Co-Vorstandsvorsitzender der DZ-Bank, Dr. Andreas Martin vom Vorstand des Bundesverbandes der VR Banken und Dr. Alexander Büchel, Vorstandsmitglied im Genossenschaftsverband Bayern – bekamen Patenschaften für Rinder, die im gleichen Stall stehen wie der Schützling von Geuß. Bei eventuellen Melk-Aktivitäten wäre der 64-Jährige daher in guter Gesellschaft. Fotos von „Prinzessin“, „Sina“, „Stelvia“ und „Palermo“ erhielten die Banker schon mal.

Die Festredner würdigten Peter Geuß für seine Verdienste

„Sie hinterlassen ein gut bestelltes Haus und übergeben die VR Bank in bewährte Hände“, ließ Landrat Karl Roth dem Vorstandsvorsitzenden in einem schriftlichen Grußwort ausrichten. Da er wegen einer Sondersitzung des Kreistages verhindert war, konnte Roth nicht persönlich anwesend sein. Fröhlich betonte in seiner Festrede Geuß’ weitsichtige strategische Entscheidungen und seine verlässliche Persönlichkeit. Geuß sei ein Mann der Taten, dem es stets gelinge, die richtigen Dinge zu tun und dabei immer auf die Mitarbeiter als wichtigste Ressource zu setzen, würdigte Martin den 64-Jährigen.

Geuß freute sich über seine Kuhpatenschaft

Geuß zeigte sich von seiner Verabschiedungsfeier und besonders seiner neuen Aufgabe als „Kuhpate“ begeistert. In seinem Rückblick auf das Geschäftsjahr 2018 sprach er von einem turbulenten Jahr mit spannenden Herausforderungen in der Welt, in Deutschland und auch in der VR Bank. Mit den Ergebnissen der Genossenschaftsbank ist der Vorstandsvorsitzende jedoch zufrieden. „Ich bin froh, dass ich zum Ende meiner aktiven Berufslaufbahn über ein erfolgreiches Geschäftsjahr berichten kann“, sagte er. Die Bilanzsumme ist um 1,1 Prozent auf 2,534 Milliarden Euro gestiegen, das betreute Anlagevolumen der mehr als 91 000 Kunden um zwei Prozent auf 3,371 Milliarden Euro.

15 Jahre lang war Geuß Mitglied im Vorstand, den Vorsitz hatte er mehr als zehn Jahre lang inne. Sein Nachfolger wird ab September Thomas Vogl, der seit 2006 Mitglied des Vorstandes ist. cia