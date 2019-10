Wegen Unfallflucht aufgeflogen

Eine Unfallflucht in der Petersbrunner Straße in Starnberg nahm diese Woche eine kuriose Wendung. Nun erwartet einen der beiden Geschädigten ein Strafverfahren.

Starnberg – Diese Unfallflucht hat unerwartete Konsequenzen: Der Fahrer eines blauen VW Golf versuchte am Dienstagnachmittag, in einer Betriebszufahrt in der Petersbrunner Straße zu wenden. Als er dabei gegen zwei dort abgestellte Fahrzeuge fuhr, kümmerte er sich jedoch nicht um den entstandenen Schaden. Stattdessen fuhr er einfach weiter. Einer der Geschädigten, ein 29-jähriger Mann aus Weilheim, war bei der Unfallaufnahme nicht vor Ort und wurde telefonisch informiert.

Sein Arbeitgeber brachte Führerschein und Fahrzeugpapiere des 29-Jährigen zur Polizei. Dort stellten die Beamten fest, dass der aus Bosnien stammende Mann seit längerem in Deutschland wohnt, jedoch seinen Führerschein nicht umschreiben ließ. Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einer hierzulande nicht zugelassenen umgebauten Blinker-Elektronik erwartet den Mann nun ein Bußgeldverfahren. Zum Auslöser der ganzen Geschichte, dem Fahrer des blauen Golf, sucht die Polizei derweil nach Hinweisen. Zeugen, die Angaben machen können, mögen sich unter (0 81 51) 36 40 melden.