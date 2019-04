„Wir machen weiter“ - BI startet neues Bürgerbegehren 

Die Bürgerinitiative Pro Umfahrung – Contra Amtstunnel (BI) macht ihre Ankündigung wahr und unternimmt einen zweiten Anlauf, um den Bau des B 2-Tunnels per Bürgerbegehren zu stoppen. Allerdings wird es bis zur Umsetzung noch dauern.

Starnberg – „Wir machen weiter.“ Die Worte von Dr. Klaus Huber, dem Vorsitzenden der Bürgerinitiative Pro Umfahrung – Contra Amtstunnel (BI), sind eindeutig. „Unser Anspruch ist es, den Tunnel zu verhindern“, sagte er beim Frühlingstreffen der BI vor etwa 85 Zuhörern am Sonntagnachmittag in der Schlossberghalle.

Zwar hatte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (VGH) vor gut drei Wochen auch in zweiter Instanz das Bürgerbegehren gegen den Tunnel für unzulässig erklärt – wegen einer unklaren Formulierung. Aus der Verhandlung und viel mehr noch aus der Urteilsbegründung schöpft die BI aber Mut. „Wir haben zwar juristisch verloren, aber in der Sache gewonnen“, sagte Huber. Denn inhaltlich habe der VGH das erstinstanzliche Urteil des Verwaltungsgerichts München einkassiert.

Bürgermeisterin Eva John sieht das genauso. Sie bezeichnete das VGH-Urteil als „bahnbrechend“. Denn es erachte ein Bürgerbegehren gegen den Tunnel generell als zulässig, sagte John und gab die wesentlichen Punkte wieder: Es gebe keine Treuepflicht der Stadt zu dem Projekt, das Vorhaben betreffe den Wirkungskreis der Stadt, Fragestellung und Begründung des Bürgerbegehrens seien nicht irreführend gewesen, eine Abstimmung könne mehr Bedeutung haben als eine bloße Meinungsabfrage. „Machen Sie weiter für die beste Lösung und für echte Bürgerbeteiligung“, sagte John unter dem Applaus der BI-Mitglieder.

Huber kündigte einen neuen Anlauf an. „Wir werden ein zweites Bürgerbegehren vorbereiten“, sagte er. Allerdings werde das bis in den Herbst hinein dauern, vertröstete er die Zuhörer. Die Fragestellung müsse wohl überlegt sein – ebenso der Zeitpunkt für die Sammlung der Unterschriften. „Wir wollen nicht aus der Hüfte schießen.“ Hinzu komme die Frage der „Waffengleichheit“, schließlich müsse die BI den juristischen Kampf aus eigener Tasche bezahlen. „Wir brauchen Ihre ideelle und materielle Unterstützung“, sagte Huber zu den Anwesenden. Für letzteres in Form von Spenden war eine Milchkanne am Eingang des kleinen Saals platziert.

Dabei gehe es der BI nicht ums Verhindern, sondern um die Durchsetzung der ihrer Meinung nach besseren Lösung, sagte Huber: einer ortsfernen Umfahrung von Starnberg. „Sie ist trotz aller ökologischen Bedenken die bessere Lösung“, erklärte Verkehrsplaner Professor Peter Kirchhoff. Er erläuterte die Pläne für die Trasse durchs Mühltal, die jüngst im Stadtrat vorgestellt worden war.

Denn den Tunnel hält Kirchhoff für nicht geeignet, die Verkehrsprobleme zu lösen – er verlagere den Stau auf der B 2 lediglich vom Tutzinger-Hof-Platz hin zu den künftigen Knotenpunkten Moosstraße und Leutstettener Straße. Allein an der Kreuzung Moosstraße, an der es nach dem Tunnelbau eine Ampel geben wird, erwartet Kirchhoff zu Spitzenzeiten eine Auslastung von 125 Prozent. Ein weiteres Nadelöhr sei die Würmbrücke, über die der Verkehr von und zur A 95 müsse. Eine zusätzliche Querung der Würm – auf der Umfahrungsstrecke – könne dieses Nadelöhr auflösen.

Unterstützung auf dem Weg dorthin sagte die FDP-Kreisvorsitzende Britta Hundesrügge zu. „Es geht darum, Starnberg zu entlasten und die Schönheit der Landschaft zu erhalten.“ Ziel sei deswegen „eine naturverträgliche Umfahrung“, sagte sie.