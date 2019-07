Verbot läuft ins Leere

Obwohl es für Mofas und Motorräder verboten ist, durch die Unterführung an der Josef-Jägerhuber-Straße zu fahren, brausen sie jeden Tag durch die Unterführung. Zwei Anwohnerinnen haben jetzt genug.

Starnberg – Dröhnender Lärm und unangenehmer Benzingeruch – zwei Anwohnerinnen der Fußgängerunterführung zwischen Josef-Jägerhuber- und Perchastraße in Starnberg haben es satt. Der Abschnitt ist seit mehr als einem Jahr als Geh- und Radweg beschildert, doch viele Mofa- und Motorradfahrer setzen sich über diese Regelung hinweg und fahren munter weiter durch die Unterführung. Jüngst kam es dort zu einem Zwischenfall.

„Ein Nachbar hat die Roller kürzlich gezählt, als er im gegenüberliegenden Biergarten saß“, sagt eine 72-Jährige. Innerhalb von 45 Minuten seien zwölf durch die Unterführung gefahren. „Der Lärm und Geruch sind inakzeptabel, und es wird immer unerträglicher“, klagt sie. Zudem sieht die Seniorin Gefahrenpotenzial: „Es ist dunkel, wenn man in die Unterführung fährt. Und hier sind Kinder und Radfahrer unterwegs.“ Ihre 43-jährige Nachbarin ist der gleichen Meinung: „Ich lasse meinen Sohn dort nicht auf der Straße spielen. Und als Radfahrerin bin ich immer angespannt.“

Die Reaktionen der Verkehrssünder variieren

Wenn die Anwohnerinnen Verkehrssünder zur Rede stellen, sind die Reaktionen unterschiedlich. Manche sagen, sie wüssten nicht, dass die Unterführung nur für Radfahrer und Fußgänger sei. Andere geben zu, dass sie trotz des Verbots durchfahren, um die B 2 zu umfahren. „Und zum Teil reagieren die Leute richtig aggressiv, wenn man sie anspricht“, erzählen die Anwohnerinnen. So auch der Rollerfahrer, der am Sonntag gegen 11.15 Uhr der 72-jährigen, die zu Fuß in der Unterführung unterwegs war, entgegenkam. Die Starnbergerin versuchte, den Rollerfahrer aufzuhalten, indem sie sich in die Straße stellte und den Arm hob. Der Fahrer zeigte sich davon unbeeindruckt und fuhr weiter auf die Frau zu. Beim Vorbeifahren berührte er sie mit dem Lenker seines Rollers. Dennoch fuhr er einfach weiter, ohne sich nach dem Befinden der Frau zu erkundigen.

Mehrfach haben die Anwohnerinnen Mitarbeiter des Ordnungsamts auf die Situation aufmerksam gemacht. Geändert hat sich bisher nichts. „Die Fußgängerunterführung ist als Geh- und Radweg beschildert, insofern ist die Durchfahrt mit Mofas und Motorrollern nicht gestattet“, heißt es auf Anfrage bei der Stadt. „Sollte unser Ordnungsdienst bei Kontrollen Zuwiderhandlungen feststellen, wird auf das bestehende Durchfahrtsverbot hingewiesen.“ Bisher offenbar mit mäßigem Erfolg.

Wer erwischt wird, muss zahlen

Die Polizei ist resoluter. „Wenn wir einen Motorradfahrer erwischen, muss er zahlen“, sagt Polizeioberkommissar Peter Madjar von der Starnberger Inspektion. 20 Euro Bußgeld sind dann fällig. Die Unterführung sei bei den Beamten als kritische Stelle bekannt. Trotzdem finden nicht oft Kontrollen statt. „Es ist nicht die oberste Priorität, das zu überwachen“, erklärt Polizeichef Bernd Matuschek. „Es gibt Wichtigeres, wie Unfälle und Straftaten, die wir aufnehmen müssen.“

Den Vorschlag der beiden verärgerten Anwohnerinnen, ein zusätzliches Verbots-schild anzubringen, hält Madjar nicht für sinnvoll. „Das würde nichts an der Situation ändern“, ist er sich sicher. „Die, die durchfahren, wissen, dass es verboten ist.“ Die Unterführung sei klar als Fuß- und Radweg beschildert, was ein zusätzliches Schild hinfällig mache. „Da würden wir einen Schilderwald aufbauen“, sagt Madjar.

Den Anwohnerinnen bleibt wohl nichts anderes übrig, als weiter auf die Einsicht der Mofa- und Motorradfahrer zu hoffen. Gegen den Fahrer, der eine der Anwohnerinnen am Sonntag streifte, wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ermittelt. Hinweise an z (0 81 51) 36 40.