Wirtschaftsfaktor Wiesn

Vom Oktoberfest profitiert nicht nur die Landeshauptstadt, auch im Landkreis Starnberg sorgt die Wiesn für Tourismus. Wirtschaftsexperte Christoph Winkelkötter erklärt wieso.

Landkreis – Ausgebuchte Hotels, überfüllte S-Bahnen und Taxis voll mit Fahrgästen – dieser Ausnahmezustand herrscht während des Oktoberfests nicht nur in München, sondern auch im Fünfseenland. Für die Region ist das größte Volksfest der Welt ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, sagt Christoph Winkelkötter von der Gesellschaft für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung (gwt) im Landkreis Starnberg. „Die Tourismus-Saison wird durch die Wiesn auch bei uns verlängert“, sagt Winkelkötter. „In dieser Zeit besteht vor allem eine erhöhte Nachfrage nach Hotelübernachtungen.“

Auch andere Umsätze würden steigen. Neben den Hotels profitierten Übernachtungsbetriebe wie Ferienwohnungen, zudem wirke sich das Oktoberfest vorteilhaft auf Zulieferer wie Bäcker und Metzger, Reinigungsbetriebe sowie örtliche Restaurants und Cafés aus. „Viele Touristen bleiben einige Tage in Starnberg, fahren aber nur einmal nach München und verbringen die übrige Zeit im Landkreis“, erklärt Winkelkötter. „Dann fahren sie mit dem Schiff über den Starnberger See oder gehen essen.“

Auch Taxifahrer haben während der Wiesn viel zu tun

Für die Fahrt nach München sind neben der S-Bahn auch Taxis gefragt. „Wir machen während der Wiesn etwa zehn Prozent mehr Umsatz“, sagt Wilhelm Krautsieder, auch bekannt als Taxi Willi aus Gilching. Zwar würden die Wiesn-Gäste durchaus ins Gewicht fallen, dennoch halte sich die Umsatzsteigerung in Grenzen, da manche Stammkunden während des Oktoberfests lieber zu Hause bleiben würden, erklärt Krautsieder. Überstunden müssten er und seine Mitarbeiter daher nicht leisten. Bei betrunkenen Fahrgästen bleibt der Unternehmer entspannt. „Die stören nicht sonderlich“, findet er. „Wenn man die Heizung anmacht, dann schlafen sie.“

Wer während des Oktoberfests lieber im Hotel als im Taxi schlafen möchte, der bucht besser frühzeitig. „Hotels sind relativ ausgelastet“, weiß Winkelkötter. „Aber manchmal hat man Glück und bekommt kurzfristig noch ein Zimmer.“ So zum Beispiel im Hotel Courtyard by Marriott in Oberpfaffenhofen: „Wir sind nicht komplett ausgebucht“, sagt Hoteldirektor Arnulf Daxer. „Freie Zimmer gibt es aber eher am Wochenende.“ Unter der Woche würden viele Geschäftsleute nächtigen, um mit Kollegen das Oktoberfest zu besuchen. Wer während der Wiesn im Courtyard übernachten will, muss zudem tiefer in die Tasche greifen als sonst. „Sicher ist ein kleiner Aufschlag mit dabei, weil die Nachfrage während des Oktoberfests höher ist“, sagt Daxer. „Vergleichswerte zu anderen Zeiten sind aber schwer anzugeben.“ Denn der Preis für eine Übernachtung würde ständig variieren.

Im Hotel „Zur Post“ in Erling zahlt man zehn Euro mehr für die Übernachtung

Monika Hemberger, deren Familie das Hotel „Zur Post“ in Erling betreibt, macht konkretere Angaben: „Eine Übernachtung im Doppelzimmer kostet bei uns zur Wiesn 120 Euro“, verrät sie. „Das sind zehn Euro mehr als sonst.“ Freie Zimmer gebe es bei ihr während der Wiesn nur selten. „Wir haben jetzt schon Buchungen für nächstes Jahr und sind für die Oktoberfestzeit meist bis zum Frühjahr ausgebucht“, sagt Monika Hemberger. Auf den Hotelbetrieb würde sich das Volksfest jedes Jahr unterschiedlich auswirken. „Manchmal spürt man die Wiesn nicht so stark und dann gibt es Jahre, da schlägt sie ganz extrem ein“, erzählt sie. „Heuer ist auch wieder so ein Jahr.“