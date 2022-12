Bilder-Zuwachs fürs Museum: Vier neue Werke

Von: Peter Schiebel

Der Freundeskreis Museum Starnberger See hat dem Museum im zu Ende gehenden Jahr vier Bilder geschenkt: Beisitzerin Annette Girke, Vorsitzende Annette von Czettritz und Schatzmeisterin Brigitte Winkler. © Beisitzerin Annette Girke, Vorsitzende Annette von Czettritz und Schatzmeisterin Brigitte Winkler.

Der Freundeskreis Museum Starnberger See hat dem Heimatmuseum in diesem Jahr vier Bilder angekauft. Ziel ist es, einen eigenen Bestand aufzubauen. Das war nicht die einzige Neuigkeit, die Vorsitzende Annette von Czetritz anlässlich der Mitgliederversammlung zu berichten hatte.

Starnberg – Das Ziel ist klar definiert: ein eigener Bestand von Kunstwerken mit Bezug zur Stadt Starnberg, zum Landkreis Starnberg oder zum Museum Starnberger See. So beschreibt Annette von Czettritz eine der Aufgaben, denen sich der Freundeskreis des Museums widmet. „Da haben wir seit rund einem Jahr einen Fokus drauf“, sagt die Vorsitzende im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Schließlich hätten nicht nur am Staffelsee oder im Blauen Land Maler gewirkt, sondern eben auch am Starnberger See.

„Park der Villa Knorr“ von Wilhelm Trübner. © „Park der Villa Knorr“ von Wilhelm Trübner

In der Jahresmitgliederversammlung des Freundeskreises stellte von Czettritz zusammen mit Museumsleiter Benjamin Tillig kürzlich vier Kunstwerke vor, die der Verein in diesem Jahr für insgesamt 10 350 Euro angekauft hat, zwei davon bei einer Starnberger Kunstgalerie. Darunter ist das Gemälde „Am Starnberger See“ (Öl auf Karton) von Augusta Alexandrine Gräfin zu Eulenburg (1882-1974). Die gebürtige Starnbergerin wurde unter anderem von Franz von Lenbach, Fritz August von Kaulbach, Franz von Defregger und Franz von Stuck gefördert. Das Bild sei ihr Favorit unter den Neuanschaffungen, sagt von Czettritz und betont: „Es gab viel mehr malende Frauen, als es uns die Kunstgeschichte weismachen will.“ Ältere Starnberger würden sich bis heute an die Gräfin erinnern.

„Am Starnberger See“ von Augusta Alexandrine Gräfin zu Eulenburg. © „Am Starnberger See“ von Augusta Alexandrine Gräfin zu Eulenburg

„Park der Villa Knorr“ (Öl auf Leinwand) ist ein 1912 geschaffenes Bild von Wilhelm Trübner (1851-1917), dessen Werke auch im Lenbach-Haus in München zu sehen sind. Die 1855 erbaute Villa Knorr in Niederpöcking ist mittlerweile Teil des Hotels La Villa. Bei „Straße in Reichsweiher im Elsass“ (Öl auf Holz) von Richard Lipps (1857-1926) geht es darum, dass der Maler viele Jahre seines Lebens in Starnberg verbrachte, sein Atelier an der Possenhofener Straße hatte und in der Stadt auch starb.

Aus der Gegenwart ist das Kunstwerk „Die Pinguine am Starnberger See sind fast ausgestorben“ von Sebastian Jung. Dabei handelt es sich um bedruckte Aufkleber auf den Seiten des Museumskataloges. Mit seiner Pinguin-Ausstellung bis zum Juni 2022 hatte Jung zum Nachdenken über den Zustand der Welt anregen wollen. Zwei weitere Kunstwerke sollen im neuen Jahr angekauft werden.

Die Pinguine am Starnberger See sind fast ausgestorben“ von Sebastian Jung. © Die Pinguine am Starnberger See sind fast ausgestorben“ von Sebastian Jung

Dafür blickte der Vorstand noch auf viele weitere Veranstaltungen zurück. Von Czettritz hob vor allem die Ausstellungen hervor und sparte in dem Zusammenhang nicht mit Lob für Museumsleiter Tillig und dessen Team. Ihnen gelinge es mit ihren Konzepten, Gegenstände und Kunstwerke in immer neuen Zusammenhängen zu zeigen. Als Beispiel nannte sie die Ausstellung „Ein fotografisches Gedächtnis“ mit Bildern aus dem Nachlass der Fotografenfamilie Wörsching. Es war eine der vier großen Ausstellungen in diesem Jahr neben Sebastian Jungs Pinguinen, „Ins Freie“ mit Bildern von Peter Angermann und „Echo“ mit Werken von Yvonne Roeb. Freundeskreis-Mitglieder haben im Übrigen immer am Vorabend der Eröffnung ein exklusives Treffen mit den Künstlern, was von Czettritz ganz besonders schön findet.

Auch die monatlich wechselnde Gegenwartskunst im „Schaukasten 4“ führe dazu, dass sich das Museum beinahe regelmäßig neu erfinde. „Man kann nicht einmal hingehen und dann sagen, man kennt alles“, erklärt von Czettritz. „Es gibt jeden Monat etwas Neues zu sehen.“ Als großen Gewinn sieht sie auch die Tatsache, dass das historische Lochmannhaus von Vitrinen und Schränken befreit ist. „Es ist nicht mehr verbaut, sonder bunt und anregend.“

„Straße in Reichsweiher im Elsass“ von Richard Lipps. © „Straße in Reichsweiher im Elsass“ von Richard Lipps

115 Mitglieder zählt der Verein derzeit – „es werden langsam mehr“, sagt die Vorsitzende, die in ihrer Arbeit von ihrer Stellvertreterin Martina Neubauer, Schriftführer Dr. Ernst Quester, der neuen Schatzmeisterin Brigitte Winkler und Beisitzerin Annette Girke unterstützt wird. Wer Interesse hat: Für 12. Januar plant der Freundeskreis einen Neujahrsempfang im Museum.