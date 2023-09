Blaulichtempfang: CSU sagt allen Rettern „einfach mal Danke“

Von: Peter Schiebel

Ein Regenschirm als Geschenk, damit er immer gut beschirmt ist: Innenminister Joachim Herrmann (2.v.l.) mit (v.l.) der Starnberger CSU-Ortschefin Dr. Charlotte Meyer-Bülow, Kreisvorsitzender und Landtagskandidatin Dr. Ute Eiling-Hütig und Kreisrat Harald Schwab. © Dagmar Rutt

Kreis- und Ortsverband der Starnberger CSU haben Kräfte von Polizei, Feuerwehr, BRK, DLRG und THW am Dienstagabend in die Schlossberghalle eingeladen.

Starnberg – Dankbarkeit, Lob und Anerkennung für die geleistete Arbeit prägten den Blaulichtempfang mit Innenminister Joachim Herrmann, zu dem Kreis- und Ortsverband der Starnberger CSU am Dienstagabend eingeladen hatten. Den meisten Beifall von den etwa 180 Gästen erntete Herrmann jedoch für einen Aspekt, den viele auf den ersten Blick gar nicht mit der Polizei, der Feuerwehr, dem Roten Kreuz, der DLRG oder anderen Rettungsorganisationen in Verbindung bringen. „Wir laufen Gefahr, dass wir mit zu viel Bürokratie das Ehrenamt ersticken und die Leute dann irgendwann keine Lust mehr haben“, warnte der Minister und sprach sich für eine „Reduzierung von Vorschriften“ aus.

Herrmann war der Ehrengast des Empfangs, zu dem die CSU knapp über 300 Personen angeschrieben hatte, wie Kreisvorsitzende Dr. Ute Eiling-Hütig erklärte – die allermeisten davon haupt- oder ehrenamtliche Einsatzkräfte. Sie kamen unter anderem von der Polizeiinspektion Starnberg, den Feuerwehren Erling-Andechs, Söcking und Höhenrain, der Jugendfeuerwehr Hadorf, von den Helfern vor Ort des Gilchinger BRK, den Wasserwachten und der Rettungshundestaffel der DLRG Pöcking-Starnberg. Es sei „ein wunderbares Bild in Weiß und Dunkelblau“, betonte Eiling-Hütig, die ansonsten „einfach mal Danke sagen“ wollte.

Ihre persönlichen Erfahrungen in „zwei Extremsituationen, in denen man dachte, es geht um Leben und Tod“, schilderte Starnbergs CSU-Ortsvorsitzende Dr. Charlotte Meyer-Bülow. Es sei sehr beruhigend gewesen, „als das Blaulicht vor der Tür zu sehen war, ein Retter das vermeintlich sterbende Kind im Arm hielt und man wusste, es wird alles gut“, sagte sie. „Bayern ist ein Land der Sicherheit und des Zusammenhalts. Dass wir hier so toll leben können, haben wir auch Ihnen zu verdanken“, erklärte Meyer-Bülow.

Für ihn sei es „einmal mehr Gelegenheit, mich herzlich zu bedanken“, sagte Minister Herrmann. Nach Ministerratssitzung und IAA-Eröffnung in München sei das Treffen mit den Vertretern der Rettungsorganisationen „der Höhepunkt dieses Tages“, betonte er. Die bayerische Polizei arbeite großartig und sei hoch motiviert. „Wir können nur so sicher leben, weil wir Sie haben“, sagte Herrmann in Richtung der anwesenden Beamten. Denn: „Wer täglich Angst hat vor den unterschiedlichen Formen der Kriminalität, kann die Freiheit nicht wirklich genießen.“ In dieser Hinsicht brauche es einen starken Staat, wie es in Bayern der Fall sei. Zu einem starken Staat gehöre es im Übrigen auch, seine Grenzen zu schützen und zu wissen, wer zu einem komme.

Das Ehrenamt ist laut Herrmann „existenziell notwendig“

Ein „großartiges Engagement“ leisteten auch die vielen freiwilligen Helfer, gerade auch im Landkreis Starnberg, betonte Herrmann – und erklärte mit Blick auf die bekannten Klischees: „Es ist schön, dass es hier Leute gibt, die nicht nur Boot fahren, Tennis oder Golf spielen, sondern die ihre Freizeit zur Verfügung stellen, um in guter Kameradschaft für alle da zu sein.“ Das sei existenziell notwendig. Die Ehrenamtlichen seien perfekt ausgebildet und professionell im Einsatz. „Das ist phänomenal“, sagte der Minister. Dabei sei vielen Menschen gar nicht bewusst, wie viele Stunden Freizeit für Training und Übungen aufgebracht würden.

Und dann erst das Miteinander: Jede Organisation habe ihre eigene Identität, Geschichte und Aufgabenstellung – aber wenn es darauf ankomme, arbeiteten alle Hand in Hand, um Menschenleben zu retten. „Unser Land lebt von Menschen, die mehr tun als ihre Pflicht“, betonte Herrmann.