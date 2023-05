Starnberg bleibt eine faire Stadt

Von: Peter Schiebel

Mit Fairtrade-Urkunde, fair hergestellten Bällen und mehr (v.l.): Lena Choi, Nathalie Last, Christiane Falk, Christiane Schumann, Kai-Niclas Michels, Anne Stempel-de Fallois, Anneli Arntz und Sabine Seemann von der Steuerungsgruppe vor dem Weltladen Starnberg. © Stadt

Der Verein „TransFair“ hat Starnberg für zwei weitere Jahre zur „Fairtrade-Stadt“ ernannt. Bürgermeister Janik sieht das als „schönes Zeugnis und Motivation“.

Starnberg – Die Stadt Starnberg trägt auch die nächsten zwei Jahre den offiziellen Titel „Fairtrade-Stadt“. Die entsprechende Auszeichnung hat der Verein „TransFair“ verliehen, wie Rathaussprecherin Lena Choi mitteilt. Damit würdigt er das Engagement der Stadt auf dem Gebiet. Bürgermeister Patrick Janik freut sich: „Die Bestätigung der Auszeichnung ist ein schönes Zeugnis für die nachhaltige Verankerung des fairen Handels in Starnberg.“ Die Stadt verstehe das aber auch als Motivation und Aufforderung für weiterführendes Engagement. „Wir setzen uns mit viel Elan dafür ein, den fairen Handel auf lokaler Ebene zu fördern.“

Dabei ist es erst knapp zwei Jahre her, dass die Fairtrade-Kampagne in Starnberg kurz vor dem Aus stand. Die Aufnahme fairer Produkte ins Sortiment von Händlern, die Einbindung von Schulen oder öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen waren mehr oder weniger eingeschlafen. Seitdem hat sich aber einiges getan – wenn auch vornehmlich im Kleinen. Seit einem Dreivierteljahr etwa trifft sich einmal im Quartal eine Steuerungsgruppe um die Dritte Bürgermeistern Christiane Falk. An einem Treffen hätten etwa 20 Bürger teilgenommen, darunter Grundschullehrerin Nathalie Last, die die 17 Ziele der UN zum Thema Nachhaltigkeit im Unterricht durchnehmen wolle, berichtet sie. „Es geht um viele kleine Projekte“, sagt Falk im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. So würden beim Ramadama an diesem Samstag erstmals ausrangierte Handys gesammelt, um die Rohstoffe daraus wiederverwerten zu können. „Es geht bei dem Prozess um viel mehr als fairen Handel, sondern um den Umgang mit unseren Ressourcen.“ Ziel sei es, diesen Gedanken in die Bevölkerung zu tragen

Auch Gymnasium macht mit

Im Rathaus etwa wird nur fair gehandelter Kaffee ausgeschenkt, das Gymnasium Starnberg leistet als „Fairtrade-School“ Bildungsarbeit, auf dem Wochenmarkt hat es schon mal einen Fairtrade-Stand der Stadt gegeben. „Es ist wichtig, sich zu positionieren und ein Signal nach außen zu tragen, sich über die Herkunft von Produkten Gedanken zu machen“, sagt Christiane Falk. Den Titel „Fairtrade-Stadt“ hatte Starnberg erstmals 2019 bekommen.