Kurz vor dem Kindergarten-Kollaps

Von: Sandra Sedlmaier

Spielen und arbeiten im Kindergarten: Der BRK-Kreisverband schlägt Alarm wegen der schwierigen Rahmenbedingungen und fürchtet, dass er bald Kindertagesstätten schließen muss. © UWE ANSPACH/DPA

Das BRK schlägt Alarm: Mangels Personal und angesichts der anhaltenden Mitarbeiterüberlastung könnten demnächst Kindertagesstätten geschlossen werden. Ein Hilferuf – und ein Blick auf ein vielseitiges und strukturelles Problem.

Landkreis – Die gute Nachricht vorneweg: Noch läuft es in den Kitas des BRK-Kreisverbands. Doch alle Betroffenen, Betreuer wie Eltern, stoßen an ihre Belastungsgrenzen, wie BRK-Kreisgeschäftsführer Jan Lang sagt. Wenn sich nicht bald etwas gravierend ändere, komme der Kreisverband nicht umhin, Kita-Gruppen zu schließen – ein Alptraum für Eltern und Gemeinden, aber auch für das BRK als Träger, betont Lang. „Wir wollen die Kinder gut betreuen, und wir wollen, dass die Eltern ein gutes Gefühl dabei haben.“

Die Corona-Zeit konnte das BRK mit seinen rund 30 Kitas von Weilheim bis Krailling ganz gut überbrücken, so Lang. Das sei bisher möglich, weil das BRK als relativ großer Träger seine Mitarbeiter aushilfsweise auch mal etwa von Krailling nach Feldafing schicken könne. „Wir mussten keine Gruppe schließen, nur die Randzeiten haben wir an manchen Stellen reduziert.“ Einfach weil das Personal fehlt.

Krankheitsbedingt durch Corona, doch auch ingesamt sind Erzieher und Kinderpfleger im Landkreis knapp. „Das System ist ausgelutscht“, sagt Lang. „Da geht nichts mehr, als nächstes fliegen uns die Teile um die Ohren.“

„Treppe des Schreckens“ begann mit Rechtsanspruch auf einen Krippen- und Kindergartenplatz und der Einführung des Bildungs- und Erziehungsplans

Es ist jedoch nicht nur die latente Personalnot, die die Arbeit in den Kindertagesstätten in den vergangenen Jahren erschwert hat. Es sind viele Faktoren, die in den vergangenen Jahren aufgetaucht sind. Lang spricht von einer „Treppe des Schreckens“, auf der sie sich befänden. „Wenn wir auf ihr weitergehen, fallen wir alle hinten runter“, ist er überzeugt. Das möchte er verhindern. Deshalb wirbt er einerseits um Verständnis, versucht gleichzeitig, niemandem einen Vorwurf zu machen, und möchte doch eine Lösung finden. „Wir sitzen alle zusammen in einem – absaufenden – Boot“, unterstreicht er. „Die Kommunen, die die Kinderbetreuung vorhalten müssen, die Träger, die sie für die Kommunen vorhalten, und die Eltern, die auf die Betreuung angewiesen sind.“

Die „Treppe des Schreckens“ wird gekrönt von Corona. Die unterste Stufe liegt für das BRK lange vor der Pandemie im Jahr 2008 mit dem Rechtsanspruch auf einen Krippen- und Kindergartenplatz und der Einführung des Bildungs- und Erziehungsplans laut Bayerischem Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes (BayKiBiG). Das Gesetz legt die Fachkraftquote auf 50 Prozent fest und den Anstellungsschlüssel auf durchschnittlich 1:11. Das hat den Fachkräftemarkt angeheizt. „Wir erfüllen nach wie vor die gesetzlichen Auflagen, trotz des Fachkräftemangels und der Krankheitsfälle durch Corona“, betont Lang. Dabei würde das BRK gerne rund 30 Kita-Fachkräfte einstellen, das entspricht einem Plus von 15 Prozent. Ähnlich sehe es bei anderen Trägern aus, weiß Lang.

Das BRK liege meist deutlich über dem Schlüssel von 1:11, berichtet Lang. Diesen hohen Standard seien Eltern nun gewohnt und forderten ihn ein. „Sie meinen, es müssten zwei Betreuer da sein – wenn einer krank ist, ist es schlecht.“ Das führe zu Konflikten mit den Eltern, und dabei sei auch schon der Vorwurf des Missmanagements gefallen – den Lang von sich weist. Das BRK sei von den gesetzlichen Regeln her auf der sicheren Seite. „Wenn wir uns nicht so viel Mühe geben würden und nicht so flexible Mitarbeiter hätten, wäre das anders“, ist sich der BRK-Kreischef sicher. „Wären wir ein kleiner Träger, hätten wir schon zumachen müssen.“ Schließungen von Gruppen wolle man aber genau vermeiden.

Gruppen müssten nicht aus finanziellen Gründen geschlossen werden

Nicht aus finanziellen Gründen, wie Lang sagt. „Wenn wir eine Gruppe zumachen, sind das 2000 Euro im Monat weniger.“ Nicht viel bei einem Jahresumsatz von rund 13 Millionen Euro. Ralf Greif, Bereichsleiter für Kinder, Jugend und Familie beim BRK, ergänzt: „Wenn wir eine Gruppe schließen, könnten wir das verbleibende Personal woanders einsetzen.“ Doch das BRK versuche „mit aller Macht“, sämtliche Läden am Laufen zu halten – und nehme dafür auch die höhere Belastung der Mitarbeiter in Kauf. Weil nach zwei Jahren Pandemie eben alle am Limit sind, auch die Eltern.

Anika Gerhard, die den Tutzinger Kinderhort Krambambuli leitet, hat dafür ein Beispiel. „Wir haben während des Jahres viele Anmeldungen, weil die Eltern an ihren Grenzen sind“, berichtet sie. „Und wir haben unsere Schließtage um eine Woche reduziert, um die Eltern zu entlasten.“ Dabei muss man wissen, dass es im Hort für Schulkinder ohnehin wenig Schließtage gibt.. „Ja“, sagt Gerhard. „Aber die Eltern brauchen diese Entlastung.“ Der Corona-Betrieb verlange auch den Kindern einiges ab. „Wir haben kein offenes Konzept mehr, das wirkt belastend.“ Deshalb seien gerade alle froh über das schöne Wetter: „Dann können wir ins Freie.“

Licht am Ende des Tunnels – oder ein Fallschirm für das Ende der „Treppe des Schreckens“ – ist nicht in Sicht. Die Belastung der Mitarbeiter durch Corona hält an, viele müssen daheim bleiben, weil ihre eigenen Kinder infiziert sind. Für die Kita-Leiterinnen ist der Druck sogar noch gestiegen: Seit rund vier Wochen liegt es in ihrer Entscheidung, ob eine Einrichtung wegen Corona geschlossen wird. Das hat das Sozialministerium verfügt. „Das bedeutet: Die Verantwortlichen bekommen die Schelte“, erklärt Greif.

Die Zahl der Fachkräfte wird auf absehbare Zeit auch nicht steigen. „Die Plätze für Kinderpflegeausbildung sind voll“, sagt Bereichsleiter Greif. „Und auch die gesellschaftliche Anerkennung für diesen Beruf fehlt.“ Dazu kommt die München-Zulage, die manche Gemeinden bezahlen, andere nicht. Gauting zum Beispiel kann die Zulage nicht bezahlen, das BRK auch nicht. Dass Erzieher abwandern, wenn sie eine S-Bahn-Station weiter 270 Euro brutto mehr verdienen plus 50 Euro für jedes eigene Kind, ist verständlich.

„Wir sind am Rand der Treppe, bald können wir den gesetzlichen Anforderungen nicht mehr genügen.“

2026, wenn auch Grundschulkinder einen gesetzlichen Anspruch auf Nachmittagsbetreuung haben, wird sich die Situation voraussichtlich noch verschärfen. „Wir starten hiermit einen Hilferuf“, unterstreicht Lang. „Es gibt zu wenig Ausbildungsplätze und zu wenig bezahlbare Wohnangebote im Landkreis.“ Das BRK habe im Mehrgenerationencampus zehn Wohneinheiten für Personal errichtet, in den nächsten Jahren will Lang 20 weitere Dienstwohnungen bauen. Und eine Ausbildungsakademie gründen (siehe Seite 1).

Doch nicht mal das Angebot einer Wohnung reicht aus, um Erzieher oder Kinderpfleger zu finden. Dazu kommt, dass das BRK die Wohnungen nicht zu billig vermieten darf. „Das ist sonst ein geldwerter Vorteil für die Mitarbeiter, den sie versteuern müssen“, erklärt Greif. Wie beim Dienstwagen.

Apropos Mieten: Die Gemeinde Gauting muss jetzt vom BRK mehr Miete für die Kindergärten verlangen. So hat es das Landratsamt verfügt, damit die finanziell klamme Gemeinde jegliche Einnahmequelle für sich nutzt. Das wird übrigens auch in einem Gesetz verlangt. Das BRK müsste nun konsequenterweise die Elternbeiträge in Gauting um 50 Euro erhöhen. Es will aber zunächst Hilfe in der Politik suchen. „Die Pauschalzuschüsse vom Land für die Kinderbetreuung sind nicht gerecht“, findet Lang. Schließlich seien die Lebenshaltungskosten in München oder Starnberg andere als in Niederbayern. Das müsse berücksichtigt werden.

Lang wird deutlich: „Wir sind am Rand der Treppe, bald können wir den gesetzlichen Anforderungen nicht mehr genügen.“ Wichtig wäre auch, mehr Berufsgruppen als Kita-Personal zuzulassen. „Eine Grundschullehrerin könnte sich qualifizieren, dann könnten wir sie in den Anstellungsschlüssel einrechnen“, nennt Greif ein Beispiel. Bisher sei das nicht möglich. „Wieso kann man in unserer Notsituation nicht Quereinsteiger zulassen?“ Das selbe gelte für Mitarbeiter aus dem Ausland, sagt Greif. „Deren Anerkennung dauert ewig – das ist vollkommen unverständlich. Es herrscht Hilflosigkeit und Perspektivlosigkeit auf allen Ebenen.“