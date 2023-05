Glückliches Ende einer schweren Geburt: Fitnessparcour im Bucentaurpark

Nach fast 12 Jahren

Von Peter Schiebel schließen

Mehr als elf Jahre nach dem ersten Antrag im Starnberger Stadtrat ist gestern ein Fitnessparcours im Bucentaurpark eröffnet worden. Ursprünglich in erster Linie gedacht für Senioren, sind die sechs Geräte generationenübergreifend ab dem 14. Lebensjahr nutzbar.

Starnberg – Wer sich davon überzeugen will, wie wichtig Sport und Fitness auch im Alter sind, der muss sich nur mit Brigitta Biermanski unterhalten. Die 74-Jährige aus Söcking ist nicht nur Ausdauerläuferin und fit wie der berühmte Turnschuh, sondern leitet beim TSV Starnberg auch das „Lauf 10“-Programm. Von daher war es keine Frage, dass Brigitta Biermanski gestern Morgen dabei war, als Bürgermeister Patrick Janik im Bucentaurpark einen neuen Fitnessparcours einweihte. „Jeder kann sich hier bewegen und Gymnastik machen. Etwas Besseres gibt es ja gar nicht“, schwärmte Biermanski.

Sechs Geräte stehen zwischen Nepomukweg und Seeufer nun allen zur Verfügung: ein Dehnungsturm, ein Armzugbarren, ein „Double-Air-Walker“ zur Verbesserung der Ausdauer, ein „Track Tracer“ zum Dehnen, ein „Balance Seat“ zur Schulung der Balance und vier Scheiben zur Arm-Rotation. „Schön geworden“ sei die Anlage, sagte Janik und dankte dem Betriebshof und dem Bauamt der Stadt, die zusammen mit der Firma Schulz in den vergangenen Wochen die Fundamente erstellt, die Flächen gepflastert und die Geräte aufgestellt haben. Janiks besonderer Dank galt aber dem früheren Stadtrat Gerd Weger, auf dessen Initiative die Anlage zurückgeht.

Aus Boccia-Bahn und einem Freiluft-Schach wurde nichts

„Es war eine schwere Geburt“, sagte Weger und erinnerte daran, dass er bereits im Februar 2012 einen ersten Antrag gestellt habe, dass nach dem Wegzug der Seenschifffahrt aus dem Bereich in Ergänzung zum Kinderspielplatz auch etwas für Senioren geschaffen werde. Neben Fitnessgeräten sei seinerzeit auch noch von einer Boccia-Bahn und einem Freiluft-Schach die Rede gewesen, erklärte Weger. Als drei Jahre später die Pläne für einen Park für Bürger auf den ehemaligen Schifffahrtswiesen vorgestellt worden seien, sei dieser Wunsch von der Stadtverwaltung aber nicht berücksichtigt worden. In der Folge habe sich auch der Seniorentreff Starnberg und der Seniorenbeirat Starnberg für den Fitnessparcours stark gemacht. Im Rathaus ging dennoch nichts voran. Mehr noch hatte Weger sogar das Gefühl, ausgebremst zu werden.

Nachdem er fast zehn Jahre lang gewartet habe, habe er vor zehn Monaten Patrick Janik kontaktiert, sagte er – und der nahm der Ball gerne auf. „Wenn man will, geht manches schneller“, betonte Weger. Jetzt hofft er, dass die Geräte möglichst vielen Menschen viel Spaß bereiten.

46.000 Euro hat die Fitnessanlage in Seenähe gekostet - nun soll sie auch ausgiebig genutzt werden

46 000 Euro hat sich die Stadt die Anlage kosten lassen. Dabei legte Janik Wert darauf, dass die Geräte nicht ausschließlich für Senioren seien, sondern „generationenübergreifend für alle ab 14 Jahren“. Jetzt kommt es darauf an, diese auch eifrig zu nutzen. Der Seniorentreff überlegt nach Angaben seines Leiters Helmut Kilian, Kurse auf der Anlage anzubieten und dabei zu erklärten, wie die Geräte richtig genutzt werden. Er wolle sich mit dem TSV Starnberg diesbezüglich in Verbindung setzen, sagte Kilian. Brigitta Biermanski will mit ihrer Laufgruppe die Geräte auf jeden Fall nutzen. Wer Interesse hat: Es ist gut möglich, dass die 74-Jährige dienstags und freitags von 9 Uhr an für ein gutes Stündchen auf der Anlage anzutreffen ist. „Und danach gehen wir in den See schwimmen“, sagte sie.