Mehr Werbung für X970 - Buslinie von Starnberg nach Bad Tölz

Von: Michael Stürzer

Start der X970: Seit Dezember fährt die Expressbuslinie von Starnberg über Berg nach Wolfratshausen und Bad Tölz (im Bild der offizielle Start) – und ist oft leer. Es gebe Handlungsbedarf, räumt der Landkreis ein. © Landratsamt

Vor 80 Tagen wurde Starnberg Start- bzw. Endpunkt einer weiteren Expressbuslinie, der X970 über Wolfratshausen nach Bad Tölz. Der ÖPNV sollte mit dieser Ringlinie, der letzten um München, gestärkt werden. Nur: Genutzt wird sie kaum. Der Landkreis will gegensteuern.

Starnberg – Manch einer, der Busse der Linie X970 durch Starnberg oder Berg fahren sieht, wundert sich: Die Busse sind vielfach fast oder ganz leer. Dass die neue Linie noch Akzeptanzprobleme hat, ist auch dem MVV und dem Starnberger Landratsamt aufgefallen. Konkrete Zahlen über Fahrgäste liegen jedoch noch nicht vor.

„Damit verbessern wir nochmals enorm unser Ange-bot im ÖPNV und können noch attraktivere Leistungen in der Region und im Umland anbieten“, hatte Landrat Ste-fan Frey beim Start der Linie am 12. Dezember in Starnberg erklärt. Die Linie X970 könne sowohl für Pendler als auch für Berufsschüler oder Ausflügler attraktiv werden. 29 Minuten braucht sie laut Fahrplan zwischen Starnberg und Wolfratshausen, 73 Mi-nuten zwischen Starnberg und dem Bahnhof Bad Tölz. In Starnberg hält sie am Bahnhof See und am Landratsamt, in Berg und in Aufkirchen.

In Pandemie-Zeiten sind die Fahrgastzahlen massiv eingebrochen, und das wirkt sich offenbar auf die X970 stark aus. Dem Landratsamt ist das auch schon aufgefallen. Kreissprecherin Barbara Beck verweist zwar auf Erfahrungswerte anderer Linien, die etwa zwei Jahre brauchten, bis sie voll etabliert waren, kündigte jedoch weitere Marketingmaßnahmen an: „Man weiß, dass Handlungsbedarf besteht.“ In Zusammenarbeit mit dem MVV solle es einen Tag ohne Fahrpreise geben, um möglichen Nutzern die X970 schmackhaft zu machen. Einen Termin gibt es noch nicht. Der Landkreis selbst bereitet für heuer einen ÖPNV-Schnuppertag vor. Seit diesem Monat sei das Landratsamt durch eine Marketingkraft für den ÖPNV in diesem Punkt wieder besser aufgestellt.

Dass neue Linien nicht von Anfang an ein Renner sind, weiß auch der MVV-Geschäftsführer. Dr. Bernd Rosenbusch hatte schon beim Start der X970 betont, dass die Linie sich schon bei sechs bis sieben Fahrgästen ökologisch rechne. Er ging seinerzeit davon aus, dass es rund ein Jahr dauert, bis eine neue Linie angenommen wird. Auch bei der X900 von Starnberg über Gilching nach Fürstenfeldbruck war der Anfang schwer, dann jedoch explodierten die Fahrgastzahlen regelrecht, das Angebot wurde ausgebaut. Die Zahl der Haltestellen wurde immer gering gehalten, damit der Express-Charakter erhalten bleibt. Anders als die X970 binden die übrigen Expressbuslinien im Landkreis auch Gewerbegebiete an. Ob das ein Nachteil ist, wird sich noch erweisen.