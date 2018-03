Cabrio-Verdeck aufgeschlitzt

Die Polizei sucht einen unbekannten Täter, der in der Franz-Heidinger-Straße das Stoffverdeck eines Cabrios aufgeschlitzt hat.

Starnberg – Ganz übel: Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Freitag das Stoffverdeck eines an der Franz-Heidinger-Straße abgestellten Cabrios aufgeschlitzt. Aus dem Wagen eines 59 Jahre alten Starnbergers entwendete der Täter durch den Schlitz dann ein Zippo-Feuerzeug und eine Porzellanvase – vermutlich benutzte er dabei eine sogenannte Greifhilfe. Der Beuteschaden beträgt nach Polizeiangaben gerade mal rund 100 Euro, der entstandene Schaden am Cabrio wird dagegen auf etwa 2000 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei unter z (0 81 51) 36 40.