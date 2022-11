Starnberger Christkindlmarkt: Elf Tage Glühwein, Crêpes und Co.

Von: Laura Forster

Teilen

Endlich wieder Christkindlmarkt in Starnberg: Die Freude der Besucher am Eröffnungsabend war groß – so auch bei den Arbeitskollegen Stefanie Fritsch aus Tutzing und Robert Steinbeißer aus Pfaffing bei Wasserburg. © Dagmar rutt

Endlich wieder adventliche Stimmung in Starnberg: Am Donnerstagabend hat Dritte Bürgermeisterin Christiane Falk nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause den gut besuchten Christkindlmarkt auf dem Kirchplatz eröffnet, der heuer elf Tage lang andauert – zur Freude vieler Bürger und Standbetreiber.

Starnberg – Besser hätte es nicht laufen können: Punktgenau zur Eröffnung des Starnberger Christkindlmarkts am Donnerstagabend um 18 Uhr hörte der stundenlang andauernde Regen auf, und auf dem Kirchplatz entstand zwischen Holzbuden, bunt leuchtenden Lichtern und dem mehrere Meter hohen Weihnachtsbaum in der Mitte eine adventliche Stimmung, die zahlreiche Besucher in die Stadt lockte. „Die Weihnachtszeit hat begonnen, wir freuen uns auf die besinnlichen Wochen“, eröffnete Dritte Bürgermeisterin Christiane Falk den Markt, nachdem rund 150 Kindergartenkinder mit Laternen vom Bahnhofsrondell durch die Innenstadt zum Kirchplatz gezogen waren.

Das Besondere: Der Christkindlmarkt wird heuer von vier auf elf Tage verlängert – ein Anliegen der City Initiative. „Das war uns und vor allem den Bürgern sehr wichtig“, sagt Vorsitzende Corinna Hjorth, Inhaberin des Geschäfts Zauberhaft deluxe, das auch mit einem Stand am Markt vertreten ist. „Zur Weihnachtszeit sind viele Kunden zum Einkaufen dort hingefahren, wo es mehr Adventsstimmung gab. Das wollen wir mit der längeren Dauer verhindern – und wir sind noch nicht am Ende. Unser Ziel ist es, den Christkindlmarkt die ganze Adventszeit stattfinden zu lassen“, so Hjorth.

35 Buden von Ledermanufaktur über Vereine bis zu gastronomischen Köstlichkeiten

Insgesamt 35 Marktstände stehen derzeit auf dem Kirchplatz verteilt – von einer Ledermanufaktur über Vereine bis zu gastronomischen Köstlichkeiten. Eine Tasse Glühwein kostet rund vier Euro, genauso wie eine Bratwurst in der Semmel und ein Zimt-Zucker-Crêpes.

Der Großteil der Budenbetreiber kommt aus dem Landkreis, wie etwa Luise Zachmann. Sie führt eine Schneiderei und Segelmacherei in Percha und verkauft ihre selbst gemachten Taschen, Geldbeutel und Federmäppchen aus recyceltem Material auf dem Christkindlmarkt schon seit einigen Jahren. „Es ist toll, dass so viele Leute schon am ersten Abend gekommen sind.“ Den Fellstand von Bettina und Sarah Loidl gibt es schon ähnlich lange auf dem Starnberger Markt – obwohl das Mutter-Tochter-Gespann aus dem niederbayerischem Mainburg kommt. „Es ist einfach toll hier. Wenn ich in der Früh aufstehe und meinen Kaffee am See trinken kann, das ist schon einzigartig“, so Sarah Loidl.

Sven Thunig von der Eiswerkstatt musste sich nach der zweijährigen Pause erst einmal wieder ins Christkindlmarktgeschäft einfinden. „Das ist alles noch etwas ungewohnt, aber man merkt, dass die Leute Lust haben“, sagt Thunig.

Großes Rahmenprogramm während Starnberger Christkindlmarkt

Neben den Marktbuden haben sich Stadt und City Initiative auch ein Rahmenprogramm ausgedacht mit einer Weihnachtswerkstatt, einer Bimmelbahn, einem Kindertheater und vielen verschiedenen Konzerten.

Der Christkindlmarkt in Starnberg ist am Freitag, 25. November, von 12 bis 22 Uhr, am Wochenende, 26. und 27. November, von 11 bis 22 Uhr, von Montag, 28. November, bis Donnerstag, 1. Dezember, von 12 bis 21 Uhr, am Freitag, 2. Dezember, von 12 bis 22 Uhr, am Samstag, 3., von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag, 4. Dezember, von 11 bis 19 Uhr geöffnet.