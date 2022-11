City-Initiative sieht verkaufsoffenen Sonntag als Erfolg

Von: Laura Forster

Die Vorsitzende der City-Initiative und Inhaberin des Modeladens Zauberhaft deluxe, Corinna Hjorth, beim Beratungsgespräch mit Kundin Elisabeth Neuner aus Starnberg, ist zufrieden. © dagmar rutt

30 Geschäfte dabei: Der Zusammenhalt der Starnberger Gewerbetreibenden war am Sonntag deutlich spürbar.

Starnberg – Familien, die mit einer Bimmelbahn durch die Starnberger Innenstadt fahren. Pärchen, die während einer Einkaufspause einen Glühwein auf dem Christkindlmarkt am Kirchplatz genießen. Und Besucher, die in den zahlreichen geöffneten Geschäften nach Weihnachtsgeschenken suchen. Laut Corinna Hjorth, der Vorstandsvorsitzenden der City-Initiative, haben sich die Bemühungen der zurückliegenden Wochen und Monate für den verkaufsoffenen Sonntag – den ersten seit fast dreieinhalb Jahren – gelohnt. „Ich denke, wir können zufrieden sein“, sagt die Inhaberin der Mode-Boutique Zauberhaft deluxe am Kirchplatz.

Insgesamt 30 Läden hatten gestern von 13 bis 18 Uhr ihre Türen geöffnet. „Wir haben alle in der Stadt angefragt, vom Buchladen bis zum Juwelier“, sagt Hjorth. „Manche haben sich erst im letzten Moment noch dazu entschieden aufzusperren. Ich denke, es gab doch eine Art positiven Gruppendruck, da sich die Mehrheit für den verkaufsoffenen Sonntag ausgesprochen hat.“ Je mehr, desto besser, so der Gedanke der City-Initiative, die die Starnberger Innenstadt wieder attraktiver machen möchte.

Gut besucht war der verkaufsoffene Sonntag in Starnberg. Neben den vielen Attraktionen wie der Bimmelbahn überzeugte die Aktion auch mit den vielen geöffneten Geschäften. © dagmar rutt

„Der Zeitpunkt ist natürlich ideal“, sagt Susann Kindler, Inhaberin des Schmuck- und Modegeschäfts Merlin an der Maximilianstraße. „Es ist erster Advent, dazu kommen der Christkindlmarkt und das wunderbare Wetter.“ Positiv sieht Kindler, dass bei diesem verkaufsoffenen Sonntag die Läden im Fokus stehen und nicht das Rahmenprogramm. „Das war in den vergangenen Jahren leider nicht immer der Fall. Deshalb freut es mich, dass etwas geändert wurde.“

Auch Marion Rankel vom Bademoden- und Lingerieladen Louisas am Bahnhofplatz ist von dem neuen Konzept der City-Initiative überzeugt. „Es sind viele Leute unterwegs. Die Stimmung ist gut.“ Sie wünscht sich, dass zwei- bis dreimal im Jahr ein verkaufsoffener Sonntag stattfindet. „Das sollte für die Gewerbetreibenden machbar sein“, sagt Rankel.

Manche Geschäfte nehmen aus Solidarität am verkaufsoffenen Sonntag teil

Gudrun Bartelmann von der Bücherjolle am Kirchplatz musste nicht lange überlegen, ob sie den Laden öffnet. „Das war sofort klar. Wir müssen zusammenhalten, damit dieser Versuch glückt.“ In den vergangenen Jahren seien die verkaufsoffene Sonntage eher wenig erfolgreich gewesen. „Leider waren nicht so viele Buchaffine unterwegs.“

Ein paar Meter weiter in Corinna Hjorths Geschäft herrscht reger Betrieb. „Ich habe ein gutes Gefühl – unser Plan scheint aufgegangen zu sein. Das freut mich natürlich, denn das Ganze war nicht nur zeitintensiv, sondern hat auch Geld gekostet.“ Neben einer Bimmelbahn, die die Besucher durch die Innenstadt fährt, hat die City-Initiative ein Karussell und eine Luftballonknoterin organisiert, die auch zu den abgelegeneren Läden schauen soll. „Uns ist es wichtig, dass auch die Geschäfte, die etwas außerhalb liegen, vom verkaufsoffnen Sonntag profitieren“, sagt die Vorsitzende.

Der Spielwarenladen Spielhaus von Nicola Eggendorfer-Schropp beispielsweise ist an der Hanfelder Straße beheimatet – mehrere hundert Meter entfernt vom Christkindlmarkt und der Maximilanstraße. „Dass wir nicht mittendrin sind, merkt man natürlich“, sagt Eggendorfer-Schropp. Ihr zweites Geschäft in Penzberg befinde sich in absoluter Toplage. „Da ist an verkaufsoffnen Sonntagen immer die Hölle los.“ Nicht zu öffnen, war für Eggendorfer-Schropp jedoch keine Option. „Das ist eher ein Akt der Solidarität zu den anderen Gewerbetreibenden in Starnberg. Umsatztechnisch macht der verkaufsoffene Sonntag für mich wenig Sinn, doch wenn dadurch die Stadt wieder lebendiger wird, bin ich gerne dabei“ – auch wenn das eine Sieben-Tage-Woche bedeutet. lf