Corona-Lage an Schulen spitzt sich zu: Über 5000er-Inzidenz bei fünf- bis 14-Jährigen - Lehrer am Limit

Von: Tobias Gmach, Laura Forster, Michael Stürzer

Bei den fünf- bis 14-Jährigen im Landkreis Starnberg liegt die Inzidenz bei 5613. Die Schul-Sekretariate haben mit Corona-Krankheits-, Quarantänefällen und Eltern-Anrufen alle Hände voll zu tun.

Landkreis – So schnelllebig wie in diesen Tagen und Wochen war der Job im Starnberger Schulamt noch nie. „Wir wissen nicht, ob die Infos, die wir am Vormittag kriegen, am Nachmittag noch stimmen“, sagt Direktorin Karin Huber-Weinberger.

Gestern Mittag konnte sie folgende Info weitergeben: Zehn Klassenleitungen an den staatlichen Grund- und Mittelschulen müssen derzeit ersetzt werden – vor allem, weil Lehrkräfte mit Corona infiziert oder in Quarantäne sind. Manche sind anderweitig krank, haben sich beim Sport verletzt oder sind schwanger. Das Personal zu koordinieren, ist eine Herausforderung für die sechs Mitarbeiter im Amt.

Hat gerade einen anspruchsvollen Job: Schulamtsdirektorin Karin Huber-Weinberger, die mit ihren Kollegen unter anderem für die Koordination der Lehrkräfte zuständig ist. Sie sagt: „Wir wissen nicht, ob die Infos, die wir am Vormittag kriegen, am Nachmittag noch stimmen.“ © Andrea Jaksch

Corona an Schulen: „Zahlen tanzen rauf und runter“ - Viele Lehrer fallen aus

Die Leiterin formuliert es so: „Die Zahlen tanzen rauf und runter. Manchmal reißen wir an einer Schule ein kleines Loch, um an einer anderen ein großes zu stopfen.“ Hier und da laufen Musik- und Kunstunterricht im Wechsel, mancherorts fällt die Religionsstunde schon mal aus. „Aber der Unterricht in den Kernfächern findet überall stabil statt“, sagt Huber-Weinberger. „Wir kriegen es noch ganz gut hin, aber wir justieren jeden Tag neu.“

Omikron breitet sich gerade rasend schnell unter Kindern und Jugendlichen aus. Bei den Fünf- bis 14-Jährigen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz auf Basis der Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) im Landkreis bei 5613. In der Altersgruppe gab es laut RKI 776 Fälle innerhalb einer Woche. Wobei man eher von zehn Tagen ausgehen muss, weil viele Fälle ohne Datum nachgemeldet wurden. Das Gesundheitsamt kommt nicht mehr hinterher.

Omikron breitet sich aus: Schulamtsleiterin stellt klar - „Es herrscht große Unruhe an Schulen“

Das ist auch der Grund, warum die Schulamtschefin sagt: „Es herrscht eine große Unruhe an den Schulen.“ Das Kultusministerium hatte zuletzt klargestellt, dass immer das Gesundheitsamt über eine Quarantäneanordnung entscheide – und nicht die Schulen selbst. Das Problem: Die Anordnung kommt selten rechtzeitig, oft kommt sie erst, wenn die vorgegebene Quarantänezeit schon fast wieder vorbei ist. Huber-Weinberger hofft nun auf eine praktikablere und effektivere Lösung von Kultus- und Gesundheitsministerium.

Auch in den Gymnasien und Realschulen macht sich die Omikron-Variante bemerkbar. „Die Situation ist schwer für alle Beteiligten“, sagt Thomas Volz, Schulleiter des Starnberger Gymnasiums. 26 Schüler aus verschiedenen Klassen befanden sich gestern in Quarantäne – am Schulalltag konnten sie trotzdem teilnehmen.

„Per Videokamera wird die Stunde auf den Laptop der Schüler zu Hause übertragen. Sie können sogar Fragen stellen und Anregungen geben“, sagt der Schulleiter. „Das ist schon ein Mehraufwand für die Lehrerschaft, aber es lohnt sich und hält die Schüler bei Laune.“ Die meiste Zusatzarbeit leisteten derzeit jedoch die Mitarbeiterinnen im Sekretariat. „Die Pandemie nimmt an manchen Tagen fast 70 Prozent der Verwaltungsarbeiten in Anspruch“, sagt Volz.

Lehrer fallen wegen Corona und Schwangerschaften aus - „das reißt ein riesiges Loch“

Ähnlich sieht es in der Realschule Herrsching aus. „Eine Sekretärin alleine ist den ganzen Tag damit beschäftigt, Krankmeldungen anzunehmen, sie zu melden und Elternfragen zu beantworten“, sagt Schulleiter Christian Schmitz. Obwohl am Freitag 57 Jugendliche in Quarantäne waren, habe das Schulleben relativ geordnet funktioniert. „Eine größere Infektionswelle gab es noch nicht. Wir haben jedoch Pläne, wie wir im Notfall reagieren können.“

Eine Herausforderung ist für Sylke Wischnevsky, Direktorin des Otto-von-Taube-Gymnasiums in Gauting, vor allem der Ausfall von Lehrern – nicht nur aufgrund einer Corona-Erkrankung, sondern auch einer Schwangerschaft. „Die dürfen ab Tag eins nicht mehr in die Schule kommen. Das reißt natürlich sofort ein riesiges Loch, welches von den restlichen Kollegen gestopft werden muss.“ Beschweren will sie sich jedoch nicht.

„Es ist nicht so, dass unser Schulleben lahmgelegt ist.“ Dazu tragen auch die Schüler bei. Dass das Gymnasium derzeit nur rund fünf Quarantänefälle zu melden hat, liegt laut Wischnevsky an der Disziplin der Jugendlichen. „Sie halten sich an die Hygieneregeln, tragen die Maske und der Großteil ist sogar geimpft.“ Für die Schulleitung die richtige Einstellung, um aus der Corona-Infektionswelle herauszukommen. lf/gma/ike

