Im Seebad, Museum und Schlossberghalle gilt weiterhin Maskenpflicht - 3G-Pflicht fällt weg

Eine FFP2-Maske muss weiterhin in den städtischen Einrichtungen getragen werden. © Daniel Karmann / dpa

Durch die weitgehenden Lockerungen sind die Besucher des Starnberger Rathaus und aller städtischen Einrichtungen nicht mehr zur 3G-Regel verpflichtet. Eine FFP2-Maske muss jedoch weiterhin getragen werden.

Starnberg – Mit dem Wegfall der meisten Corona-Regeln entfallen auch in den öffentlichen Einrichtungen in Starnberg die Zugangsbeschränkungen. „Ab Montag, 4. April, fallen im Rathaus und den städtischen Einrichtungen die 3G-Regelungen weg, im Seebad Starnberg und im Museum Starnberger See bereits ab Sonntag, 3. April“, teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit.

Durch die weitgehenden Lockerungen sind die Besucher des Rathauses, des Seebades, des Museums Starnberger See, der Stadtbücherei, der Musikschule, der Schlossberghalle, des Jugendtreffs Nepomuk, des Stadtarchivs, des Betriebshofs und des Wasserwerks dann nicht mehr verpflichtet, einen Impf-, Test- oder Genesenen-Nachweis vorzulegen.

Allerdings empfiehlt das Rathaus auch weiterhin allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen. Konkret heißt das: „Für Besucher im Starnberger Rathaus und in allen städtischen Einrichtungen gelten weiter eine FFP2-Maskenpflicht und die Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,50 Metern.“

In den städtischen Kindertageseinrichtungen muss zudem weiterhin regelmäßig und im bisherigen Umfang getestet werden. Davon ausgenommen sind Kurzbesuche von maximal zehn Minuten. Für persönliche Erledigungen im Rathaus ist nach wie vor eine vorherige Terminvereinbarung erforderlich. Die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind telefonisch montags bis freitags von 7.30 bis 12 Uhr sowie zusätzlich dienstags und donnerstags von 14 bis 16 Uhr erreichbar.

Außerdem weist die Verwaltung darauf hin, dass Bürgerinnen und Bürger zahlreiche Behördengänge auch online erledigen können. Mehr Infos dazu sind unter www.starnberg.de im Bereich „Was erledige ich wo?“ zu bekommen. Hintergrund der neuen Regeln ist das neu gefasste Bundesinfektionsschutzgesetz und die von Sonntag an geltende 16. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. mm