„Die Ausbreitung des Coronavirus zeigt mittlerweile Auswirkungen auf fast alle Bereiche unseres Lebens“

Das neuartige Coronavirus greift im Landkreis Starnberg weiter um sich. Das Neuste zur Lage lesen Sie in unserem Ticker.

Derzeit gibt es im Landkreis seit Anfang März 28 Corona-Fälle.

Sechs Schulen sind geschlossen, bei einer fünften müssen Klassen zu Hause bleiben.

Es gibt bereits eine Reihe von Veranstaltungsabsagen - vor allem von der Stadt Starnberg.

Das Landratsamt bittet, keine Termine mehr in der Kreisbehörde zu machen.

Donnerstag, 12. März, 15.30 Uhr: Das Landratsamt bittet Bürger, von Besuchen in der Behörde abzusehen. „Bitte überlegen Sie sich, ob für Ihren Fall eine persönliche Vorsprache nötig ist“, heißt es zum Beispiel an der Eingangstüre. Das Landratsamt ist telefonisch unter 08151/1480 zu erreichen.

Donnerstag, 12. März, 13.40 Uhr: Inzwischen ist eine weitere Schließung bekannt. So bleibt „Early Childhood“ (Kindergarten) in Starnberg voraussichtlich bis 13.3.2020 geschlossen.

Das Virus hat auch Auswirkungen auf Bereiche, an die man zuerst nicht denkt. Gilchings Bürgermeister Manfred Walter hat alle Geburtstagsbesuche bei Senioren abgesagt, um sie zu schützen.

Zum Schutz der Jubilare führe ich derzeit keine persönlichen Gratulationen mehr durch https://t.co/N2ZMZFj5kx — Manfred Walter (@804Walter) March 12, 2020

Donnerstag, 12. März, 12.20: Wegen des Coronavirus trifft die Gemeinde Pöcking Vorsichtsmaßnahmen: Das Wahllokal „Niederpöcking Kindertagesstätte“ (Ferdinand-von-Miller-Str. 14) wird am Sonntag nicht öffnen. Die Wähler von Stimmbezirk 4 können stattdessen im ehemaligen DGB-Bildungswerk (Ferdinand-von-Miller-Str. 7) abstimmen – genau gesagt im großen Saal der Villa Zitzmann. „Es gab Bedenken von Eltern, deren Kinder die Tagesstätte besuchen“, sagt Wahlleiter Sven Neumann auf Nachfrage des Starnberger Merkur. Eine weitere Vorsichtsmaßnahme: Bei vergangenen Wahlen diente der Musiksaal der Schule als Wahllokal. Diesmal wird es die weitläufigere Turnhalle sein.

Donnerstag, 12. März, 11.30 Uhr: Der Verband Wohnen schließt ab sofort komplett, nachdem dort drei weitere Corona-Fälle nachgewiesen wurden. „Deshalb müssen noch zusätzliche Mitarbeiter*innen in häusliche Quarantäne. Die Geschäftsstelle wird bis einschließlich 27.03.2020 geschlossen und ist nicht besetzt“, teilte der Verband soeben mit. Anfang der Woche hatte es den ersten Fall in den Reihen der Verwaltungsmitarbeiter gegeben. Für Notfallreparaturen werde auf die Aushänge in den Treppenhäusern der Wohnanlagen verwiesen.

Die Gesamtzahl der Fälle hat sich am Vormittag weiter erhöht. Es sind jetzt 28.

Donnerstag, 12. März, 11.00 Uhr: Gute Nachrichten gibt es derzeit auch. So sind die Verdachtsfälle in der Kindereinrichtung „Henry & Henriette“ in Gauting und in Klassen des Otto-von-Taube-Gymnasiums geklärt - es sind keine Corona-Fälle. Damit müssen die 8e und die 12. Klassen des Gymnasiums ab Freitag wieder in den Unterricht. Die Kindereinrichtung ist ab Freitag wieder geöffnet. Geschlossen sind diese Kitas:

Waldkindergarten Gauting (voraussichtlich bis 13.3.2020 geschlossen)

Kinderkrippe Storchennest Unterbrunn (voraussichtlich bis 17.3.2020 geschlossen)

Hort Hochstadt „Villa Kunterbunt“ (voraussichtlich bis 17.3.2020 geschlossen)

Kindergarten Spielkiste e. V. in Gauting (voraussichtlich bis 13.3.2020 geschlossen)

Donnerstag, 12. März, 10.30 Uhr: Die Zahl der Corona-Fälle im Landkreis hat sich bis Donnerstagmorgen auf 26 erhöht. „Die Ausbreitung des Coronavirus zeigt mittlerweile Auswirkungen auf fast alle Bereiche unseres Lebens. Schulen und Kindergärten müssen geschlossen werden. Veranstaltungen werden abgesagt. Die Nachverfolgung der Infektionsketten, Identifizierung von Kontaktpersonen und Anrufe besorgter Bürger bringen die betroffenen Abteilungen des Landratsamtes, insbesondere das Gesundheitsamt, an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit“, teilte das Landratsamt Starnberg mit.

Und weiter: „Um einen Ausfall in der Belegschaft des Landratsamtes zu verhindern, bitten wir die Bürger ihren persönlichen Kundenkontakt zum Landratsamt einzuschränken. Die Bürger werden gebeten, abzuklären, ob für Ihren Fall, für Ihr Anliegen, ein persönliches Erscheinen nötig ist. Es gibt viele Angelegenheiten, für die eine Vorsprache nicht erforderlich ist. Die Mitarbeiter des Landratsamtes helfen telefonisch oder per Email gerne bei der Entscheidung. Hier finden Sie die Kontaktdaten: www.lk-starnberg.de. Unterstützung bietet auch der Bürgerservice des Landratsamtes unter 08151/14 80 sowie info@lra-starnberg.de.“

Besorgten Bürger rät die Behörde, sich bei Fragen zum Coronavirus an die Hotline des Gesundheitsministeriums zu wenden: 09131 68 08 51 01. Das Gesundheitsamt Starnberg ist unter (08151) 14 89 00 zu erreichen, der Ärztliche Notdienst unter der Nummer 116 117.

Donnerstag, 12. März, 8.45 Uhr: Weitere Veranstaltungen sind abgesagt worden. Dazu zählt ein Schafkopfturnier der Feuerwehr Söcking am 28. März. Vorsitzender Fritz Obermeier: „Da es wahrscheinlich ist, dass Personen unter den Teilnehmern sind, die es besonders zu schützen gilt haben wir uns dazu entschlossen.“ Abgesagt ist eine Veranstaltung unter dem Titel „Muße und Gelassenheit“ am Freitag im Pöckinger Waschhäusl und ein Clubabend des Film- und Videoclubs Starnberger See am Dienstag in Starnberg.

Das Starnberger Klinikum bittet darum, Patientenbesuche einzuschränken, um einer Verbreitung des Virus entgegenzuwirken.

Mittwoch, 11. März, 19.25 Uhr: Das Landratsamt meldet einen weiteren Infizierten. Dabei handelt es sich um einen 36 Jahre alten Mann. Damit steigt die Zahl der aktuell Infizierten im Landkreis auf 22.

Wegen Verdachtsfällen bleibt bis Freitag, 13. März, die Munich International School (MIS) in Buchhof geschlossen. Dort könnte ein Schüler aus dem Urlaub in Südtirol das Virus mitgebracht haben. Bis 17. März geschlossen sind jetzt auch die Grundschule Oberpfaffenhofen inklusive Turnhalle, Mittagsbetreuung und Hort in Hochstadt.

Für das letzte Saisonheimspiel der WWK Volleys Herrsching in der Volleyball-Bundesliga am Samstag gegen Frankfurt hat das Landratsamt derweil eine Zuschauerobergrenze erlassen. Maximal 250 Besucher dürfen in die Nikolaushalle.

Mittwoch, 11. März, 17.55 Uhr: Das Landratsamt meldet für Mittwoch fünf weitere Infizierte - drei Männer (32, 53 und 67 Jahre alt) und zwei Frauen (16 und 37). Ihnen gehe es gut, sagte Landratsamtssprecherin Barbara Beck.

Mittwoch, 11. März, 17.30 Uhr:Die Montessori-Schule Inning wird wegen zwei Verdachtsfällen auf Coronainfektionen vorsorglich geschlossen. Das hat das Landratsamt mitgeteilt. Die Schülerinnen und Schüler werden gebeten, bis einschließlich 13. März nicht in die Schule zu kommen. Bei zwei Schülern aus unterschiedlichen Jahrgangsstufen bestehe der Verdacht einer Corona-Erkrankung. Gesundheitsamt und Schulleitung haben entschieden, die Schule so lange zu schließen, bis die Verdachtsfälle aufgeklärt sind.

Mittwoch, 11. März, 16 Uhr: Die Stadt Starnberg hat alle städtischen Veranstaltungen bis einschließlich 19. April abgesagt. Diese Entscheidung betrifft die Veranstaltungen im Kulturbahnhof, im Museum Starnberger See, in der Musikschule, in der Stadtbücherei und in der Schlossberghalle, teilte Bürgermeisterin Eva John schriftlich mit. Und sie bat auch die Veranstalter externer Veranstaltungen in der Schlossberghalle „dringend“ darum, alle geplanten Termine zu verschieben.

Sie habe diese Entscheidung nach Beratung und im Einvernehmen mit den sachlich befassten Amtsleitern der Stadt Starnberg und unter Einbeziehung der Risikobewertung des bayerischen Gesundheitsministeriums getroffen, erklärte John. „Bei allen Veranstaltungen war eine räumliche Nähe der Teilnehmer ebenso zu befürchten wie die Schwierigkeit der Kontaktpersonennachverfolgung.“

Es sei wahrscheinlich, dass viele Personen unter den Teilnehmern seien, die es besonders zu schützen gelte, und Hygiene-Maßnahmen nicht ausreichend durchgeführt werden könnten, betonte John. „Es war eine sehr schwierige Entscheidung, da die Partner der Stadt und auch die Mitarbeiter der Stadtverwaltung bereits viel Arbeit in die Ausrichtung der Veranstaltungen investiert haben“, sagte John. „Eine klare Linie erscheint uns aber im Sinne der Beteiligten und im Hinblick auf den Schutz unserer Bevölkerung richtig.“

Erste betroffene Veranstaltungen sind die für Donnerstag geplante Eröffnung der Ausstellung „Schätze schauen“ im Museum Starnberger See, das Konzert von Ami Warning am Freitag im Kulturbahnhof und die Präsentation der Wahlergebnisse am Sonntagabend in der Schlossberghalle.

Mittwoch, 11. März, 14 Uhr:Die Landkreis-Grünen fahren ihren Wahlkampf wegen des Coronavirus drastisch zurück. Wie Vorsitzende Kerstin Täubner-Benicke mitteilt, werden „alle Veranstaltungen drinnen und draußen, darunter fallen auch Wahlpartys“ abgesagt. Auch auf den Haustürwahlkampf verzichten die Grünen ab sofort. „Damit wollen wir unseren Beitrag dazu leisten, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen und ältere und schwächere Menschen zu schützen“, heißt es in der Mitteilung.

Mittwoch, 11. März, 13 Uhr: Auch einige Wahlhelfer im Landkreis haben ihren Einsatz am Sonntag abgesagt. Die Briefwahlquoten in den Gemeinden steigen weiter.

Mittwoch, 11. März, 11.40 Uhr: Nun hat auch die Feuerwehr Hechendorf ihre Jahreshauptversammlung abgesagt. Sie sollte am Donnerstag um 20 Uhr im neuen Feuerwehrhaus stattfinden. Um die Einsatzfähigkeit zu gewährleisten, habe man sich zu der Maßnahme entschieden, teilte Kommandant Alexander von Dehn mit. Die DAV-Sektion Starnberg sagt den für Donnerstag im Vereinsheim geplanten Filmvortrag „Starnberger Land und Leute“ ab. Die Theatergruppe Feldafing verzichtet vorerst auf die Aufführungen des neues Stücks „Wias lafft laffts“, die Ende März/Anfang April stattfinden hätten sollen.

Mittwoch, 11. März, 9 Uhr: Die Zahl der Veranstaltungsabsagen steigt. So wurde ein Filmabend beim Starnberger Alpenverein am Donnerstag abgesagt; auch die Theatergruppe Feldafing setzte ihre für Monatsende geplanten Vorstellungen des Stücks „Wias lafft laffts“ auf unbestimmte Zeit aus.

Starnbergs Kreisbrandrat Peter Bauch hat eine Kreisausbildung für Atemschutzträger vorerst gestoppt, aber nur diese eine Ausbildung. Andere laufen weiter. „Wir wollen keine Panik verbreiten“, sagt er, jedoch hält er die Absage der Atemschutzausbildung für geboten. Wie es einzelne Feuerwehren mit Dienstversammlungen und Ausbildungen hielten, liege in deren Entscheidungskompetenz. Einige haben entschieden: Die Feuerwehr Leutstetten sagte ihre Dienstversammlung mit Neuwahlen (20. März) ab.

Coronavirus: Grüne verzichten auf Habeck-Veranstaltung

Dienstag, 10. März, 20.20 Uhr: Das war absehbar: Die Grünen haben eine für Freitag in Pöcking geplante Veranstaltung mit Robert Habeck abgesagt. „Sehr gerne hätten Robert Habeck und wir uns den Fragen der Bürgerinnen und Bürger gestellt, unsere Vorstellungen für die Zukunft erläutert und diskutiert. Um die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Coronavirus zu verlangsamen und damit Kranke, chronisch Kranke und Ältere zu schützen und die Ärztinnen und Ärzte sowie das Pflegepersonal zu unterstützen, haben wir uns entschieden, die Veranstaltung abzusagen“, erklärte die Kreisvorsitzende der Grünen, Kerstin Täubner-Benicke, am Dienstagabend.

Dienstag, 10. März, 19 Uhr: Die nächste Schulschließung: Das Landratsamt verfügte am Dienstagabend eine Schließung der Grundschule Weßling (Schulstraße 1). Dort sei eine Lehrerin positiv getestet worden, erklärte eine Sprecherin. Deswegen seien auch andere Lehrkräfte in häuslicher Quarantäne. Die Schließung gilt bis 17. März. Damit sind drei Schulen ganz geschlossen.

Dienstag, 10. März, 18 Uhr: Die Fallzahl ist am Nachmittag nicht weiter angestiegen. Es gibt aber neue konkrete Verdachtsfälle, was Unterrichtsausfall für Gautinger Gymnasiasten bedeutet. Das Landratsamt teilte dazu soeben mit: „Im Otto-von-Taube-Gymnasium Gauting werden wegen Verdachtsfällen auf Coronainfektionen vorsorglich zwei Klassen vom Unterricht ausgeschlossen. Betroffen ist die Klasse 8 e und die Jahrgangsstufe 12. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler werden gebeten, bis einschließlich 12. März nicht in die Schule zu kommen. Bei zwei Schülern, aus unterschiedlichen Klassen, besteht der Verdacht einer Corona-Erkrankung.“ Gesundheitsamt und Schulleitung hätten entschieden, die betroffenen Klassen so lange vom Unterricht auszuschließen, bis die Verdachtsfälle aufgeklärt sind.

Zahlreiche Veranstaltungen wegen Coronavirus abgesagt

Dienstag, 10. März, 17.15 Uhr: Die Absagen von Veranstaltungen mehren sich. Die CSU sagte eine Veranstaltung der Ortsverbände Gauting und Krailling am Donnerstag mit Landtagspräsidentin Ilse Aigner in Krailling ab. „Der Schutz der Gesundheit der Bevölkerung steht an oberster Stelle. Dahinter müssen alle anderen Belange zurückstehen. Das gilt selbstverständlich auch für politische Veranstaltungen“, erklärte Gautings CSU-Chef Stephan Ebner. Abgesagt sind Frühlingskonzerte des Landschulheims Kempfenhausen, einige Secondhand-Märkte, ein Richtfest und anderes.

Dienstag, 10. März, 15.15 Uhr: Das Coronavirus hat den Verband Wohnen im Landkreis Starnberg erreicht. Geschäftsführer Michael Vossen soeben per Pressemitteilung: „Heute wurde beim Verband Wohnen bei einer Mitarbeiterin das sich derzeit ausbreitende Coronavirus SARS-CoV-2 nachgewiesen. Das Gesundheitsamt Starnberg hat daraufhin in Abstimmung mit der Geschäftsleitung eine Heimquarantäne für einige Mitarbeiter*innen des Verbandes angeordnet, Parteiverkehr wird bis auf Weiteres nicht stattfinden. In dringenden Fällen ist der Verband telefonisch oder per E-Mail zu erreichen. Wir bitten um Verständnis, wenn es bei der Bearbeitung infolgedessen zu Verzögerungen kommt.“

Dienstag, 10. März, 13 Uhr: Die Schließung des Kinderhauses in Gauting dauert bis 12. März, also Donnerstag, wie der Landkreis soeben mitteilte. Die Eltern werden gebeten, ihre Kinder nicht in die Einrichtung zu bringen. Gesundheitsamt und Einrichtungsleitung hatten entschieden, die Einrichtung mit Kinderkrippe, Kindergarten und Hort zu schließen, bis der Verdachtsfall aufgeklärt ist. Zum der Einrichtung des BRK gehört auch ein Seniorenteil, der jedoch noch nicht bezogen ist.

Dienstag, 10. März, 11.15 Uhr: Die Zahl der Corona-Fälle in diesem Jahr im Landkreis ist weiter angestiegen. Seit Mitte voriger Woche gab es nach neuen Zahlen 14 Fälle. Am Dienstag schloss das Landratsamt vorsorglich das Kinderhaus Henry & Henriette in Gauting. Unter dem Personal gibt es einen konkreten Verdachtsfall, aber keinen bestätigten Fall. Die Einrichtung bleibt laut Landratsamt vorerst bis Donnerstag geschlossen.

Der aktuelle Stand bei den Schulen: FOS Starnberg und Gymnasium Tutzing sind geschlossen. Mehrere Veranstaltungen sind abgesagt werden, unter anderem ein Second-Hand-Basar in Tutzing und ein Richtfest.

