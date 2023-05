„Gelatino Lago“: Das ist der neue Pavillon an der Seepromenade

Von: Volker Ufertinger

Teilen

Die drei von der Eisdiele (v.l.): Sara Bouchbika, Julia Vitali und Concetta Roselli bedienen im „Gelatino Lago“ an der Seepromenade. Sie sind die Nachfolger von Werner Gschwendtner und seiner Frau Anna. © dagmar rutt

Italienisches Flair statt Starnberger Traditionskiosk: Neben der Unterführung am Bahnhof See zur Seepromenade gibt es neuerdings Eis - und Souvenirs.

Starnberg – Giovanni Carlino ist schon viel herumgekommen. Aber die Seepromenade in Starnberg hat es ihm wirklich angetan. „Der See, die Berge: Das ist einer der schönsten Orte in Deutschland“, sagt er. Seit Kurzem betreibt der 49-Jährige dort eine Eisdiele, das „Gelatino Lago“.

Wobei die Eisdiele direkt an der Unterführung durchaus ihre eigenen Gesetze hat. Der Grund gehört nämlich der Bahn – und die hatte bei der Ausschreibung klare Forderungen an die angehenden Pächter. So muss Carlino Souvenirs für Touristen anbieten, außerdem Zigaretten und ein Bier. Fahrkarten gibt es zum Leidwesen vieler älterer Herrschaften aber nicht mehr. Manche fragen zwar noch, aber die Bahn setzt mittlerweile eher auf Apps. Der gebürtige Sizilianer hat die Nachfolge von Werner Gschwendtner und dessen Frau Anna angetreten. Wie berichtet, sind die Peißenberger nach Jahrzehnten in den Ruhestand gegangen. Viele Stammkunden waren wirklich traurig über den Abschied der Gschwendtners aus Starnberg. Und tatsächlich hat sich danach einiges geändert.

Als die Gschwendtners aufhörten, war die Trauer groß

Der Pavillon als solcher ist nach dem Umbau chicker und moderner geworden. Vom Charme vergangener Jahrzehnte ist wenig bis nichts übrig geblieben. Dafür legt der gelernte Konditor Giovanni Carlino – wen wundert’s – großen Wert auf italienisches Flair. Das Angebot reicht von Focaccia und Tramezzini bis hin zu sizilianischen Canollos (einer frittierten Teigrolle, gefüllt mit Ricotta und kandierten Früchten) und Torta della Nonna. Und natürlich vor allem Eis, mehr als ein Dutzend Sorten sind im Angebot, eine Kugel für zwei Euro. In diesen trüben Tagen zu empfehlen: Die Sorte „Sommer“ aus Aprikose, Ananas und Pfirsich, sie macht Hoffnung auf schönere Tage.

Eisdielen in Italien bieten keinen Alkohol an

All das machen Carlino und seine Mitarbeiter jeden Tag frisch, und zwar in seiner kleinen Fabrik am Kirchplatz in Feldafing. Er selbst hilft immer und überall aus, wo Not am Mann ist. Mal fährt er die Sachen aus, mal backt er mit, mal telefoniert er mit Technikern, um die Maschinen zum Laufen zu bringen. Zurückhaltend ist Giovanni Carlino beim Thema Alkohol. „In Italien gibt es in Eisdielen keinen Alkohol, das kenne ich nur aus Deutschland.“ Gut, gegen ein Augustiner zum Mitnehmen ist nichts einzuwenden, für 2,50 Euro kriegt man eines. Aber er will eben auch nicht eine bestimmte Klientel anlocken, der es vor allem um den Alkohol geht. „Das passt nicht zu unserem Konzept“, sagt er.

Lesen Sie auch: Aus nach 33 Jahren: Die Gschwendtners hören auf

Mit dem „Gelatino Lago“ hat Carlino, der selbst in Starnberg wohnt und dessen zwei Söhne bei der FT 09 Starnberg Fußball spielen, eine weitere Eisdiele in der näheren Umgebung erworben. Er betreibt schon das „Coffee Fellows“ auf der anderen Seite der Unterführung, die Eisdiele im Undosa sowie das „Stracciatella“ am Bahnhofsplatz. Auch um den See herum gehören ihm einige Eisdielen, so in Pöcking, in Berg und in Münsing, ebenso in München, insgesamt elf. Als „groß“ würde er sich aber nicht bezeichnen. „Ich bin ein kleiner Unternehmer mit 40 Mitarbeitern“, sagt er.

Lesen Sie auch: D‘Würmlust Stamm lädt zum großen Isargau-Fest

Der Zuspruch der Starnberger war bislang gut, zumindest, wenn es die Temperaturen hergegeben haben. „Wenn es warm ist, kommen die Leute schon“, sagt Carlino. Stand jetzt kann es eigentlich nur besser werden. Und wenn nicht: Eine Kugel „Sommer“ kann Wunder wirken.