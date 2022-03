Aus Schindler wird Käfer: Feinkostladen verkauft an Gruppe

Von: Laura Forster

Nach 88 Jahren endet die Ära Schindler an der Maximilianstraße. 1934 hatten die Großeltern von Brigitte Irmer das Feinkostgeschäft in dem denkmalgeschützten Haus übernommen. © Andrea Jaksch

Seit 116 Jahren gibt es das Feinkostgeschäft an der Maximilianstraße in Starnberg. Vor 88 Jahren hat das Ehepaar Schindler den Laden vom königlichen Hofkoch Theodor Hierneis übernommen. Nun hat Enkelin Brigitte Irmer ihn an die Käfer-Kette verkauft – mit einem lachenden und einem weinenden Auge.

Starnberg – Schon als Kind hat Brigitte Irmer im Feinkostladen ihrer Eltern ausgeholfen und auch heute, mit 71 Jahren, steht die Hanfelderin bis zu sechs Tage die Woche im Delikatessengeschäft Schindler in der Maximilianstraße 1 in Starnberg. Aber damit ist bald Schluss: Am 16. April hat eines der ältesten und bekanntesten Geschäfte der Stadt seinen letzten Verkaufstag. Nach einer Umbauphase übernimmt die Feinkostkette Käfer die Räume.

Vor 116 Jahren hat Theodor Hierneis das Geschäft im Herzen Starnbergs eröffnet. Der frühere Koch am Hofe von König Ludwig II. hatte sich bereits 1902 mit eine Feinkost-Filiale an der Neuhauser Straße in München selbstständig gemacht. „Der Laden lief so gut, dass er nach Starnberg expandierte“, erzählt Brigitte Irmer. Drei Jahrzehnte später, im Jahr 1934, übernahmen ihre Großeltern, Guido und Frida Schindler, das Geschäft von Hierneis’ Tochter. Zuvor hatte das Ehepaar ein Hotel in der Nähe von Kelheim betrieben. „Sie hatten Lust auf etwas Neues.“

Brigitte Irmer hat ganzes Leben im Delikatessenladen ihrer Familie gearbeitet

Einfach war die erste Zeit für die Familie jedoch nicht. Vor allem der Zweite Weltkrieg, der nur fünf Jahre später ausbrach, und die Zeit danach zehrten an den Kräften. „Ich kann mich noch daran erinnern, dass meine Großmutter mir erzählt hat, dass die Amerikaner das Geschäft zwischenzeitlich besetzt hatten.“ 1954, kurz nachdem der Laden an Irmers Eltern Ilse und Rudolf Schweighardt weitergeben worden war, folgte die nächste Herausforderung. „Die beiden haben die Räume renoviert und saniert und sind danach zur Erholung ein Wochenende weggefahren. In der Zeit ging ein Kühlaggregat kaputt und löste einen Kurzschluss aus. Die ganze Arbeit der Wochen zuvor war zerstört“, weiß Brigitte Irmer. Unterkriegen lassen hat sich die Familie jedoch nie – der Zusammenhalt stand immer an oberster Stelle, auch 1978, als Brigitte Irmer den Laden überraschend übernahm.

„Ich habe mein ganzes Leben dort gearbeitet. Die Last eines eigenen Geschäfts wollte ich jedoch nie haben.“ Als ihr Vater jedoch einen Schlaganfall erlitt, überzeugte sie ihr in der Zwischenzeit verstorbener Ehemann Jürgen Irmer, den Feinkostladen weiterzuführen. „Mein Mann hatte eine Vision.“ Und so eröffneten die beiden das Bistro, in dem Irmer bis heute warme und kalte Küche anbietet. „Die Nachfrage nach Gerichten wurde immer größer.“ Besonders beliebt: der Krabbensalat.

Ab Frühsommer zieht Käfer in das Geschäft an der Maximilianstraße

Nun aber ist damit Schluss. Bereits vor eineinhalb Jahren hatte die Feinkostkette Käfer, die in München und im Umland mehrere Geschäfte hat, Interesse daran gezeigt, einen Laden in Starnberg zu eröffnen. „Für zwei Delikatessengeschäfte ist der Ort doch etwas klein“, sagt Irmer. „Nach langen Gesprächen und vielen schlaflosen Nächten habe ich mich schließlich dazu entschieden, den Laden zu verkaufen.“ Ihr Sohn ist in der IT-Branche tätig, und Starnberg ganz ohne Feinkost kann sich die 71-Jährige dann doch nicht vorstellen. Eine Bedingung stellte Irmer jedoch: Ihre elf Mitarbeiter sollen übernommen werden, manche davon sind seit mehreren Jahrzehnten bei Schindler beschäftigt. „Es ist mir sehr wichtig, dass sie nicht auf die Straße gesetzt werden.“

Auch wenn viele ihrer Kunden erschüttert über die Nachricht seien, steht Irmer zu ihrer Entscheidung. „Ich bereue es nicht. Mein Leben hat ständig im Geschäft stattgefunden, man muss immer an allen Fronten bereit stehen. Nun habe ich mehr Freizeit.“ Ende April will Käfer mit den Renovierungsarbeiten der 150 Quadratmeter großen Fläche beginnen. Der Eingang soll versetzt, die Technik ausgetauscht, der Innenraum verändert werden. „Ich habe die Pläne schon gesehen, sie gefallen mir“, sagt Brigitte Irmer. Im Sommer soll das Feinkostgeschäft unter dem Namen „Käfer Deli Starnberg“ wieder öffnen. Das Unternehmen wollte sich gestern auf Anfrage noch nicht zu seinem Vorhaben in Starnberg äußern. lf