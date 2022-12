Der erste Blick in die neue Schlossberghalle: Sanierungsarbeiten dauern vermutlich bis Februar

Von: Peter Schiebel

Sieht fast fertig aus, ist sie aber noch nicht: Vermutlich bis in den Februar hinein werden sich die Sanierungsarbeiten an der Schlossberghalle noch ziehen. Unter anderem stehen noch die Abnahmen verschiedener Anlagen aus. Der finale Termin für die Wiedereröffnung kann voraussichtlich in der zweiten Januarhälfte kommuniziert werden. © Jaksch

Die Sanierung der Schlossberghalle zieht sich noch etwas hin und wird abermals teurer. Ursprünglich hätten die Arbeiten Ende des Jahres abgeschlossen sein sollen. Mittlerweile mussten für Januar und Februar aber 19 Reservierungen abgesagt werden. Bis Dezember 2023 liegen bereits 80 weitere Reservierungen vor.

Starnberg – Wolfgang Bartelmann und Dr. Ernst Quester, die Veranstalter des Starnberger Literaturpreises Undine, haben bereits ein Ausweichquartier gefunden. Wenn sie am 20. Januar die neuen Preisträger küren, dann findet die Veranstaltung in der Mensa der Mittelschule Starnberg statt. Ursprünglich hatten Bartelmann und Quester darauf gehofft, zu den ersten zu gehören, die in die frisch sanierte Schlossberghalle einladen können. Nun aber steht fest: Der ursprünglich für Ende 2022 geplante Fertigstellungstermin der Sanierungsarbeiten ist nicht zu halten und verschiebt sich ins neue Jahr.

Bis wann die Arbeiten abgeschlossen sind, darüber will das Rathaus aktuell nicht spekulieren. „Der finale Termin für die Wiedereröffnung kann voraussichtlich in der zweiten Januarhälfte kommuniziert werden“, sagt Sprecherin Lena Choi auf eine Anfrage des Starnberger Merkur.

Dabei sind die meisten Gewerke bereits abgeschlossen. Die Demontage- und Abbrucharbeiten, die Brandschottungen im Sanierungsbereich, die Montage der Holzdecken im großen Saal, die Erneuerung des Bühnenbodens, die Elektro-, Trockenbau- und Malerarbeiten im Foyer, die Montage der Lüftungsgeräte inklusive der neuen Bühnenabluft, die Heizungs- und Sanitärarbeiten – all das ist bereits fertig. „In den letzten Zügen befinden sich die Elektroarbeiten im großen Saal und die Arbeiten an der Brandmeldeanlage“, erklärt Choi. „Was noch fehlt, sind die Einregulierungen der beiden Lüftungsanlagen, Prüfungen der Elektroanlage und Abnahmen verschiedener technischer Anlagen.“

Im März hatten die Sanierungsarbeiten an der Schlossberghalle begonnen. Schon kurz darauf, nach der Demontage der Trockenbau- und der Holzdecken, stellte sich heraus, dass notwendige Brandschottungen nicht oder nicht zulassungskonform erstellt worden waren. Bereits daraus habe sich „ein erheblicher Mehraufwand“ ergeben, der zu gestiegenen Kosten und einer verlängerten Bauzeit geführt habe, erklärt die Sprecherin. Außerdem sei in der Folge der Sanierungsbereich auf verschiedene zusätzliche Nebenräume erweitert worden. Gepaart mit Lieferschwierigkeiten bei einzelnen Materialien habe das zu weiteren Kostensteigerungen und einer Verlängerung der Bauzeit beigetragen.

Insgesamt sei die Sanierung der Gebäudetechnik der Schlossberghalle „angesichts der aktuellen Anforderungen an die Regeln der Technik“ eine Herausforderung gewesen, sagt Choi. Seit dem Bau der Halle im Jahr 1995 hätten sich Komplexität und Anspruch an die Gebäude- und Veranstaltungstechnik kontinuierlich erhöht. „Insbesondere die Anforderungen an die Brandmeldeanlage und die Sicherheitsbeleuchtung lassen keinerlei Kompromisse zu, weshalb der planerische und der bauliche Aufwand erheblich waren.“ Hinzu seien Preissteigerungen und die angespannte Lage im Baugewerbe gekommen. „Die beauftragten Fachplaner und die ausführenden Firmen konnten jedoch mit hohem Engagement für die auftretenden Probleme Lösungen finden und dazu beitragen, den erwarteten Kostenaufwand und auch die erforderliche Bauzeit in einem angemessenen Rahmen zu halten.“

Wie hoch die Kosten letzten Endes sind, steht noch nicht fest. Im Sommer hatte der Stadtrat den einstmals mit 1,3 Millionen Euro angegebenen Kostenrahmen auf 2,45 Millionen Euro erhöht. Dass es dabei bleibt, glauben die Verantwortlichen im Rathaus nicht. Lena Choi: „Eine Erhöhung des Kostenrahmens wird voraussichtlich erforderlich. Die exakte Höhe wird aktuell ermittelt.“

Was die Veranstaltungen betrifft, so mussten bereits 19 Reservierungen für Januar und Februar 2023 storniert werden – 13 im großen und sechs im kleinen Saal. Bartelmann und Quester mit ihrer Starnberger Undine sind heilfroh und dankbar über den Ausweichstandort in der Mittelschule: „Ein nobles Angebot der Stadt Starnberg“, sagt Buchhändler Bartelmann.

Noch offen ist dagegen, wo die Starnberger Faschingsgesellschaft Perchalla ihre Bälle und Feste organisiert. Faschingsdienstag ist der 21. Februar – bis dahin steht die Schlossberghalle, das „Wohnzimmer“ der Perchalla, nicht zur Verfügung. „Wir hatten gehofft, dass es klappt“, sagt Sprecherin Melanie Riedl. Nun muss sich der Verein anderweitig umschauen. Erste Alternative dürfte wohl die Franz-Dietrich-Halle in Söcking sein, wo die Perchalla im November bereits die Inthronisation ihrer neuen Prinzenpaare gefeiert hatte. Noch stehe aber nichts fest, sagt Riedl. Nur so viel: Kinderbälle, Gardetreffen, Weiberfasching und Kehraus sollen nach der langen Corona-Zwangspause nächstes Jahr wieder stattfinden.

Auch wenn sich die Fertigstellung der Schlossberghalle verzögert: Als Veranstaltungsort ist sie mindestens so gefragt wie vorher. Für den Zeitraum März bis Dezember 2023 würden bereits 80 Reservierungen vorliegen, sagt Lena Choi: 25 für den kleinen und 55 für den großen Saal, einige davon für mehrere Tage. Stadtrats- und Ausschusssitzungen seien dabei noch nicht mitgezählt.