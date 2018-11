Deutliche Worte in Stadtratssitzung: Gymnasium Starnberg kämpft für Sanierung

Elternbeirat und Förderverein des Gymnasiums Starnberg wollen eine mögliche Verschiebung der weiteren Sanierung des Schulgebäudes nicht unwidersprochen hinnehmen. Zu Beginn der Stadtratssitzung am Donnerstagabend fanden sie deutliche Worte.

Starnberg – Als der Bauausschuss des Stadtrats vor einer Woche die weitere Sanierung des Gymnasiums Starnberg unter anderem aus finanziellen Überlegungen zunächst einmal zurückstellte, war auch von Rückgrat die Rede. FDP-Stadträtin Iris Ziebart forderte dieses Rückgrat von ihren Kollegen, „wenn in einer der nächsten Sitzungen der Elternbeirat hier im Raum steht“ (wir berichteten). Bei der Stadtratssitzung am Donnerstagabend stand der Elternbeirat im Raum – acht Frauen und zwei Männer. Das Wort ergriff Walter Nirschl, der auch Vorsitzender des Fördervereins „Freunde des Gymnasiums“ ist. Und auch er sprach von Rückgrat.

„Rückgrat beweist man dann, wenn man nicht alle sechs Monate die Meinung ändert“, sagte Nirschl in der Bürgerfragestunde zu Beginn der Sitzung. Bekanntlich hatte sich der Stadtrat Anfang dieses Jahres noch mit Vehemenz für die Sanierung ausgesprochen. Er könne den plötzlichen Sinneswandel des Stadtrats nicht nachvollziehen, sagte Nirschl und appellierte an die Stadträte: „Zeigen Sie bitte, dass Sie weiterhin zu unserem Gymnasium stehen.“ Es gehe darum, den Kindern eine „vernünftige Bildungsstätte“ zu bieten.

1,9 Millionen Euro sollen nach Plänen der Stadtverwaltung kommendes Jahr für den Abschluss der Fassadensanierung, die Fortführung der Heizungssanierung, den Umbau eines Klassenraums in einen Fachraum, die Sanierung eines Physikraums, die Sanierung eines WC-Kerns und die weitere Umsetzung des Leitsystems ausgegeben werden. 1,1 Millionen Euro stünden noch aus diesem Jahr zur Verfügung, dazu kämen 800 000 Euro Zuschuss des Landkreises, hatte Bürgermeisterin Eva John im Bauausschuss vorgerechnet.

Dass darüber jetzt überhaupt diskutiert wird, kann der Elternbeirat nicht nachvollziehen. Nirschl erinnerte an die Sitzung des Schulforums am 24. April. Damals hätten sich Schulleitung, Lehrer-, Eltern- und Schülervertreter mit der Bürgermeisterin und mit Stadtbaumeister Stephan Weinl auf das weitere Vorgehen geeinigt. Auch der Stadtrat habe hinter den Plänen gestanden. Was nun eine Verschiebung der Arbeiten um ein Jahr bringen solle, sei den Eltern nicht klar. „Die aktuellen Maßnahmen liegen bereits hinter dem Zeitplan zurück“, sagte Nirschl.

Gleichzeitig forderte er die Starnberger Politik auf, Überlegungen über eine mögliche Übertragung der Sachträgerschaft des Gymnasiums an den Landkreis zu beenden, wie sie Ludwig Jägerhuber (CSU) zumindest laut angedacht hatte. „Der Kreis will Herrsching bauen und kriegt Tutzing dazu, dann wissen wir ja gar nicht mehr, wo wir sind“, sagte Nirschl vor dem Hintergrund der Pläne für einen Neubau eines kreiseigenen Gymnasiums am Ammersee und der Tatsache, dass die Gemeinde Tutzing noch in diesem Jahr den Antrag auf Übernahme ihres Gymnasiums durch den Landkreis stellen will. Gegenüber dem Starnberger Merkur wurde Nirschl genauer, was die Befürchtungen der Eltern anbelangt: „Bei einem städtischen Gymnasium haben wir eine direkte Ansprache“, sagte er. „Im Landkreis sind wir eine Schule von vielen.“ Zudem sei die Kreisverwaltung schon überlastet.

Einen Beschluss zum Gymnasium fasste der Stadtrat nicht. In zwei Wochen will sich noch einmal der Bauausschuss mit der Thematik beschäftigen, wenn die Stadtverwaltung bis dahin die Angelegenheit so aufbereitet hat, dass die Mitglieder Notwendigkeit und Dringlichkeit der einzelnen Vorhaben beurteilen können. Eva John sagte am Donnerstagabend: „Ich finde es gut, dass Stadträte, bevor sie eine Dummheit machen oder aus dem Affekt heraus etwas ablehnen, die Sache noch mal zurückstellen und dann wieder beraten.“ Inhaltlich spricht sich die Bürgermeisterin klar für die weitere Sanierung im Jahr 2019 aus. „Ich hoffe, dass wir gut ins neue Jahr gehen können“, sagte John. „Und ich habe die Hoffnung, dass wir die gemeinsame Überzeugung herstellen, dass Tutzing oder Gauting (auch dort gab es Überlegungen, das Gymnasium abzugeben, Anm. d. Red.) nicht unbedingt Vorbild sein müssen.“