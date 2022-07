Dinardpark im Frühjahr bezugsfertig: Richtfest geglückt

Platz für 22 Wohnungen und einen Kindergarten

Der Projektentwickler Ehret und Klein feierte am Dienstagnachmittag Richtfest für das Großprojekt Dinardpark. Von Bürgermeister Patrick Janik gab es lobende Worte.

Starnberg – Nach nur rund einem Jahr Bauzeit hat das Bauprojekt Dinardpark am Dienstagnachmittag Richtfest gefeiert. Starnbergs Bürgermeister Patrick Janik zeigte sich von der schnellen Umsetzung begeistert. „Ich weiß, dass das bei der aktuellen Weltlage alles andere als einfach ist“, sagte er in Hinblick auf die Sanierungsarbeiten der Schlossberghalle. „Der Dinardpark ist ein absolutes Vorzeigeprojekt und ein Stück weit richtungsweisend für innerstädtische Nachverdichtung. Hier wurde ein kleiner Raum gut genutzt – mit vielen Freiflächen“, lobte Janik.

Dinardpark: 22 Zwei- bis Vierzimmerwohnungen und einem neuen Kindergarten geplant

Zwischen der Dinard- und der Bahnhofstraße (Seufzerberg) hat der ortsansässige Projektentwickler Ehret und Klein fünf einzelne Wohnhäuser mit insgesamt 22 Zwei- bis Vierzimmerwohnungen und einem neuen Kindergarten geplant. „Der Mietvertrag für die Kita ist bereits unterschrieben“, sagte Erdal Bektas, Geschäftsführer von Ehret und Klein. Die „Spielinsel“, die bereits früher schon auf dem Areal zu Hause war und derzeit in Container an der Ludwigstraße ausgegliedert ist, wird nach Fertigstellung wieder zurückziehen. „Der Kindergarten ist froh, wenn er wieder in vier festen Wänden untergebracht ist“, sagte der Bürgermeister. „Wir fiebern schon darauf hin.“ Im kommenden Frühjahr soll es soweit sein und die 3200 Quadratmeter können bezogen werden.

Neben Bürgermeister Janik hatte der Projektentwickler Ehret und Klein die beteiligten Baufirmen, Planer, Nachbarn und vor allem die Handwerker zum Richtfest und einer anschließenden Brotzeit eingeladen. Der traditionelle Richtspruch aus mehreren Metern Höhe kam von Gerhard Süß von der Süß Zimmerei Holzbau GmbH aus Thyrnau (Kreis Passau). Im Anschluss wurde die geschmückte Richtkrone am Bau befestigt. lf