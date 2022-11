Dramatisch steigende Altersarmut im Landkreis Starnberg

Von: Laura Forster

Der Ukrainekrieg hat Folgen für die soziale Lage im Landkreis. Deutlich mehr Hartz-IV-Empfänger vermerkt das Jobcenter Starnberg heuer und auch die Zahl der Senioren, die Leistungen beziehen steigt an.

Landkreis – Die Energiekrise, der Ukraine-Krieg und die Inflation sind derzeit Themen, die die Bürger im Landkreis beschäftigen und sich auch in den Zahlen des Landratsamtes und des Jobcenters widerspiegeln. In der jüngsten Sitzung des Soziausschusses präsentierten Fachbereichsleiter Friedrich Büttner und Geschäftsführer des Jobcenters Dominik Blaß den Sozialbericht den Mitgliedern. Zwar befasst sich dieser mit den Sozialleistungen 2021 – heuer und das kommende Jahr stellen den Landkreis jedoch vor größere Herausforderungen. „Die Altersarmutsquote hat sich 2022 dramatisch nach oben entwickelt“, sagte Büttner. Außerdem stehen ab 2023 einige Änderungen an. Nicht nur der Wechsel von Hartz IV zu Bürgergeld. Auch die Zahl der Wohngeldberechtigten wird sich verdreifachen.

Wie ist die soziale Situation im Landkreis?

Während sich 2021 – trotz der Pandemie – noch nicht viel verändert hat, werden die Zahlen der Leistungsbezieher 2022 sowohl beim Landratsamt als auch beim Jobcenter in die Höhe schießen. Der Hauptgrund ist der Krieg in der Ukraine.

Wie viele Senioren beziehen derzeit Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung?

Ende des Jahres geht Friedrich Büttner von einer Zahl von rund 1000 Bürgern aus. Das wären rund 200 mehr als noch 2021. „Wir haben einen stetigen Anstieg der Altersarmut im Landkreis.“ 2003 erhielten 254 Landkreisbürger Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Innerhalb von 18 Jahren erhöhte sich die Zahl der Leistungsbezieher um 203,5 Prozent auf 771 Personen. 2003 musste der Landkreis 974 000 Euro aufbringen, 2021 waren es bereits 6,287 Millionen. „Normalerweise kommen jedes Jahr etwa 40 neue Senioren hinzu. Grund dafür ist auch der demografische Wandel“, so der Leiter des Fachbereichs Sozialwesen im Landratsamt. Heuer sind durch den Ukrainekrieg und die Flüchtlinge, die derzeit im Landkreis leben, noch 163 neue Bedarfsgemeinschaften hinzugekommen. „Wenn der Krieg andauert wird, werden diese Menschen mit großer Wahrscheinlichkeit im Landkreis bleiben.“

Welche Bevölkerungsgruppen tragen ein hohes Armutsrisiko?

Kinder haben das größte Armutsrisiko, heißt es im Sozialbericht. Deren Armutsdichte ist jedoch erfreulicherweise auf das niedrigste Niveau seit 2017 gefallen – ebenso bei den 15- bis 25-Jährigen. 2021 haben acht Prozent dieser Altersgruppe Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts bezogen. Laut Büttner waren Frauen häufiger von Armut betroffen als Männer. Das Armutsrisiko ist bei ausländischen Landkreisbürgern deutlich höher. Das Risiko, im Alter arm zu werden, stieg im Jahr 2021 so hoch wie lange nicht mehr, ist jedoch im Vergleich zu allen Altersgruppen nach wie vor das geringste.

Zum Januar 2023 ist eine Wohngeldreform geplant. Was bedeutet das?

Mit dem neuen „Wohngeld Plus“ sollen deutlich mehr Geringentlohnte ein höheres Wohngeld bekommen. Büttner rechnet mit einer Verdreifachung der Berechtigten. Dafür plant er mit drei neuen Mitarbeitern, um die anfallende Arbeit bewältigen zu können.

Wie sieht die Lage beim Jobcenter aus?

Während 2021 die Zahl der Arbeitslosen von 688 auf 678 sank und auch die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und Bedarfsgemeinschaften weniger wurden, „hat sich die Kundenanzahl seit Juni 2022 verdoppelt“, so Geschäftsführer Dominik Blaß. „Wir hatten 868 Kunden mehr als noch im Mai.“ Die Zahlen seien jedoch mit Vorsicht zu betrachten, denn der Großteil sind Flüchtlinge aus der Ukraine, die seit dem Rechtskreiswechsel Anspruch auf Arbeitslosengeld haben. „Wir haben nämlich auch viele Menschen vermittelt“, so Blaß.

Gestern hat der Bundestag dem Bürgergeld zugestimmt. Wie geht es nun weiter?

Das Bürgergeld soll Hartz IV ablösen und auf Vertrauen und Kooperation basieren. „Ich sehe der Veränderung positiv entgegen. Sie bedeutet jedoch auch viel Arbeit und ist eine große Herausforderung“, so Blaß. Vor allem die möglicherweise sehr schnelle Umsetzung bereitet dem Geschäftsführer Kopfzerbrechen. „Es kann sein, dass das Gesetz erst Anfang Dezember final beschlossen wird und im Januar soll es schon gelten. Das ist sehr wenig Zeit und meine 45 Mitarbeiter machen jetzt schon viele Überstunden.“ Denn mit dem Wechsel seien auch neue Schulungen für das Personal verbunden. Wie sich die Zahl der Empfänger verändern wird, kann Blaß noch nicht sagen. Derzeit beziehen 2157 Bürger und 1766 Familien Arbeitslosengeld II.