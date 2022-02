Auf Edeka-Areal in Starnberg: Vielschichtiges urbanes Gebiet geplant- „Alle Hebel in Bewegung setzen“

Von: Tobias Gmach

Am Edeka-Areal am Bahnhof Nord wünscht sich die Stadt einen Busbahnhof, an dem alle regionalen Linien beginnen und enden. Außerdem soll dort ein vielschichtiges urbanes Gebiet entstehen. © Andrea Jaksch

Ein urbanes Gebiet mit Wohnungen, Supermarkt, Hotel, Gastronomie und Kultur soll in Starnberg entstehen. Nun gilt es, mit Grundstückseigentümer und Landkreis zu verhandeln.

Starnberg – Eine Formulierung in der Beschlussvorlage des Bauausschusses passte vielen Starnberger Lokalpolitikern so gar nicht: „Dem Grundstückseigentümer wird anheimgestellt, in Abstimmung mit der Verwaltung ein städtebauliches Konzept zu erarbeiten...“, hieß es da. Wer etwas anheimstellt, stellt – in gehobener Sprache – etwas frei. Und anderen überlassen will der Bauausschuss das, was auf dem Edeka-Areal an der Leutstettener Straße nahe des Bahnhofs Nord passiert, nicht.

Urbanes Gebiet in Starnberg: „Alle Hebel in Bewegung setzen“

Dr. Franz Sengl (Grüne) forderte von der Stadt, sie möge „alle Hebel in Bewegung setzen“. Prof. Otto Gaßner (UWG) verlangte, sie müsse „energisch die Initiative ergreifen“. Und Ludwig Jägerhuber (CSU) nannte das mehr als 15 000 Quadratmeter große Grundstück einen „letzten Mosaikstein“ in dieser Umgebung, um den man sich kümmern sollte.

Wie das „Moosaik“ (der Name für die Umwandlung des Gewerbegebiets in ein nachhaltiges Stadtviertel) soll auch das Edeka-Areal ein urbanes Gebiet werden – mit Busbahnhof, Wohnungen, einem neuen Supermarkt, Gastronomie und Kulturangeboten. So hat es der Ausschuss beschlossen. Das Vorhaben realisieren möchte Grundstückseigentümer Hans Beigel jun. mit seinem Unternehmen Nema Starnberg.

Im Gespräch mit dem Starnberger Merkur betont er: „Ich warte auf eine Reaktion der Stadt, auf eine Interessensbekundung.“ Und er verrät: „Es gibt schon konkretere Unterlagen als das, was die Stadt in der Sitzung präsentiert hat.“ Er habe ein Konzept für das Areal vorgelegt, sagte Beigel.

Dass die Stadträte schnelles Handeln verlangen, ist nicht verwunderlich. Schon 2014 gab es einen Planungsworkshop, der Merkur zeigte eine große Grafik mit einem neuen Supermarkt, kleineren Fachmärkten, einem großen Busbahnhof und einem Autohaus. Doch seitdem passierte nichts – außer dass der Ferienausschuss im Sommer 2016 die Ziele bekräftigte.

Doch die haben sich nun geändert, eine „reine Intensivierung der Handelsflächen“ ist laut Stadtverwaltung nicht mehr zeitgemäß. Grund für die Verzögerung waren laut Eigentümer Beigel auch ein mittlerweile ausgelaufener Erbbauvertrag mit Tengelmann (Edeka-Vorgänger) und „ein Kartellverfahren“.

Starnberg: Stadtrat soll informiert werden, wenn Bürgermeister mit Eigentümer verhandelt hat

Nun scheint der Weg zum neuen urbanen Gebiet frei zu sein. Der Stadtrat soll laut Ausschuss-Beschluss informiert werden, sobald Bürgermeister Patrick Janik und Co. mit dem Eigentümer verhandelt haben. Und mit dem Landratsamt. Denn das oberste Ziel der Stadt ist ein Busbahnhof neben dem Bahnhof Nord, an dem alle regionalen Linien beginnen und enden. Und dabei geht es um Flächen und um Geld. Flächen braucht die Stadt womöglich von Beigel, Geld will sie vom Landkreis, dessen Aufgabe die Finanzierung des ÖPNV ist.

Den schwammigen Beschlussvorschlag schärften die Lokalpolitiker nach. Janik soll nicht „gebeten“ werden, mit dem Landkreis über die Finanzierung zu sprechen. Er wurde „beauftragt“. Und aus „Dem Grundstückseigentümer wird anheimgestellt“ wurde ein „Es besteht Einverständnis mit dem Grundstückseigentümer“. Ob und wann man sich einig wird, müssen die Gespräche aber erst noch zeigen.

Bis dahin muss die Öffentlichkeit auf Details warten, etwa darauf, was das von der Stadt bevorzugte „nicht störende Gewerbe“ sein könnte. Otto Gaßner regte übrigens an, die Musik- und/oder die Volkshochschule auf dem Areal unterzubringen. „Darüber sollte man nachdenken.“ Und Eigentümer Beigel lässt schon mal durchblicken, dass er sich auch ein „Budget-Hotel mit zwei oder drei Sternen“ vorstellen könnte. Bezüglich gastronomischer und kultureller Angebote war Ludwig Jägerhuber wichtig: „Wir wollen keine Konkurrenz zur Innenstadt.“

Noch mehr Nachrichten aus der Region Starnberg lesen Sie hier.