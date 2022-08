Ein Abend nur fürs Kino

Von: Peter Schiebel

Willkommen auf dem blauen Teppich im Seebad (v.l.): Alex und Anne Eichberger von unserklima.jetzt, Hauptdarstellerin Anne Ratte-Polle, Festivalleiter Matthias Helwig, Regisseurin Katharina Woll, Schauspielerin Ulrike Willenbacher und Produzent Markus Kaatsch vom Eröffnungsfilm „Alle wollen geliebt werden“, Starnbergs Bürgermeister Patrick Janik und Landrat Stefan Frey mit Künstlern des Ensembles „Die Stelzer“ aus Landsberg. © Photographer: Andrea Jaksch

Mit einem klaren Bekenntnis zur Zukunft des Kinos ist am Mittwochabend die 16. Auflage des Fünf-Seen-Filmfestivals (FSFF) gestartet. Rund 600 Gäste feierten unter freiem Himmel im Starnberger Seebad und beklatschten den Eröffnungsfilm „Alle wollen geliebt werden“.

Starnberg – Für Stammgäste wäre der Hinweis von Matthias Helwig auf die Segelboote und die violetten Berggipfel gar nicht nötig gewesen. Wer in den vergangenen Wochen oder Jahren jemals bei schönem Wetter beim Kino-Open-Air im Starnberger Seebad war, der kennt die Schönheit dieses Leinwand-Standorts. Trotzdem war die Bemerkung zur Magie des Ortes natürlich gerechtfertigt. „Traumhafter geht es nicht“, sagte Helwig zu den rund 600 Gästen, die zur Eröffnung des 16. Fünf-Seen-Filmfestivals (FSFF) am Mittwochabend gekommen waren.

Darunter waren neben zahlreichen Film- und Kulturschaffenden wie Josef Bierbichler, Johanna Bittenbinder und Heinz-Josef Braun auch Bezirksheimatpfleger Norbert Göttler, Landrat Stefan Frey, die Bürgermeister der Spielorte Starnberg, Seefeld und Weßling, Patrick Janik, Klaus Kögel und Michael Sturm, Gautings Dritter Bürgermeister Markus Deschler, Bundestagsabgeordneter Michael Kießling und die Direktoren der beiden Tutzinger Akademien, Professor Ursula Münch und Udo Hahn. Mit dabei war auch das Team des Eröffnungsfilms „Alle wollen geliebt werden“ mit Regisseurin Katharina Woll, Produzent Markus Kaatsch und Hauptdarstellerin Anne Ratte-Polle an der Spitze.

Dass Kino so viele unterschiedliche Menschen zusammenbringt, stellte Dorothee Erpenstein heraus, die Geschäftsführerin des Film-Fernseh-Fonds Bayern (FFF). Matthias Helwig und seinem Team gelinge es, Filmkultur und Filmkünstler in die Region zu holen und mit Sachverstand ausgewählte Filme zu zeigen, sagte sie und bezeichnete den Festivalleiter als „Verfechter der Kinokultur“.

Ganz ähnlich äußerte sich Landrat Frey. „Kino bietet den Anlass, nicht nur Filme zu schauen, sondern auch darüber zu sprechen“, sagte er. „Deswegen hat Kino etwas zu sagen.“ Dass Helwig „mit Enthusiasmus und Leidenschaft“ auch in den zurückliegenden Pandemie-Jahren das Festival durchgezogen habe, verdiene hohe Anerkennung und Respekt. „Froh und dankbar“ sei er, dass Taiwan und die Ukraine in diesem Jahr Partner des FSFF seien.

Von einer „wesentlichen Bereicherung für die Stadt und die Region“ sprach Patrick Janik und dankte ebenfalls Helwig. „Das Festival ist ein Leuchtturm in einer sehr schwierigen Zeit“, betonte Janik und brach ebenfalls eine Lanze für das Kino. „Das gemeinsame Genießen im Kino ist das natürliche Habitat für Filmgenuss.“

Gespannte Zuschauer: Rund 600 Gäste kamen zur Eröffnung des Fünf-Seen-Filmfestivals ins Seebad. © Pavel Broz

Auch Matthias Helwig selbst betonte die Rolle des Kinos. „Kino ist der beste Ort des Sehens“, sagte er und warnte davor, diesen Ort in Gefahr zu bringen. Denn im Moment gehe es dem Kino nicht gut, gab er zu. Das sei zwar nicht zum ersten Mal der Fall, auch in den 1960er- und 1980er-Jahre hätten die Kinobetreiber schwere Krisen meistern müssen. Und bislang sei es stets gelungen, durch ungewöhnliche Erzählweisen oder andere Neuerungen das Publikum wieder begeistern zu können. Aber: „Das ist der Weg, den wir gehen müssen“, sagte er. Die gesamte Filmbranche müsse sich anstrengen, die Menschen wieder ins Kino zu bringen. Helwig appellierte zum Beispiel an Filmschaffende, vor Ort zu Kinoabenden einzuladen, und regte Filmgeschichte als Unterrichtsstoff in den Schulen an.

Was das Fünf-Seen-Filmfestival betreffe, so wolle er dem Publikum mit den 130 ausgewählten Filmen „wunderschöne Momente“ bereiten, sagte Helwig. Mit dem Eröffnungsfilm „Alle wollen geliebt werden“ ist ihm das offenbar gelungen, wie der Applaus nach der Aufführung zeigte. Im Mittelpunkt steht Ina (Anne Ratte-Polle), die, aufgerieben zwischen Job und Haushalt, zwischen pubertierender Tochter, egoistischem Lebenspartner und narzisstischer Mutter, ihr Rolle sucht. Warum er gerade diese Tragikomödie ausgesucht habe? Zum einen, weil „eine großartige Schauspielerin“ den Film trage, zum anderen, weil er mit dem Langfilm-Debüt von Regisseurin Katharina Woll auch ein Zeichen setzen wolle, sagte Helwig. Er hoffe, jungen Filmemachern damit helfen zu können.