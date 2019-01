Einbrecher scheitern bei Juweliergeschäft

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag versucht, in ein Juweliergeschäft in Starnberg einzubrechen. Es gelang ihnen nicht.

Starnberg - Sie gingen mit brachialer Gewalt vor – und mussten dennoch unverrichteter Dinge wieder abziehen. Einbrecher haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag versucht, in ein Juweliergeschäft an der Hanfelder Straße in Starnberg einzubrechen. Wie die Polizei berichtet, riss gegen 1.20 Uhr ein lauter Krach einen Anwohner aus dem Schlaf, der in der Wohnung über dem Geschäft zu Hause ist. Der Mann schaute nach – und stellte fest, dass jemand versucht hatte, mit einem schweren Gegenstand die Sicherheitsglasscheibe des Juweliers einzuschlagen. Nachdem dies nicht gelungen war, versuchten die Unbekannten, vermutlich mit einem Gasbrenner, die Scheibe zu zerstören. Aber auch das misslang. Noch ehe die Polizei am Tatort war, konnten die Täter flüchten. Die Beamten bitten nun Zeugen, die Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemach haben, sich unter Telefon (0 81 51) 36 40 zu melden. Der Sachschaden an der Glasscheibe beträgt etwa 2500 Euro.