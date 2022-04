Der einfache Weg zum Leihrad

Von: Laura Forster, Michael Stürzer

Teilen

So könnte eine Mobilitätsstation aussehen: Im Prinzip ist es eine einfache Station ähnlich einem Fahrkartenautomaten (Mitte), die ohne großen Tiefbau aufgestellt und verankert wird. Sie hat Software zum Leihen und dergleichen, im Umfeld würden Leihräder, je nach Bedarf auch Lastenräder, E-Scooter oder Carsharing-Fahrzeuge abgestellt. Anders als bei MVGRad sind keine aufwändigen Planungen oder Bauarbeiten nötig. © Skizze: André Stocker Design

Der Landkreis plant ein völlig neues System an sogenannten Mobilitätshubs, an denen Leihräder ebenso stehen können wie Lastenräder oder Carsharing-Fahrzeuge. Die Idee entstand, als man nach möglichen Projekten für ein Förderprogramm suchte. Ob es Geld dafür gibt, ist noch offen.

Landkreis – Ein Leihradsystem gilt für viele als ein wichtiger Baustein, um Menschen im Landkreis Starnberg weg vom Auto zu bekommen, damit das Klima zu schonen und die Staus zu reduzieren. Seit Jahren ist das Thema, das letztlich beschlossene Konzept auf Basis des MVGRad-Systems der Landeshauptstadt ist jedoch ins Stocken geraten. Bisher gibt es zwei Stationen in Gauting und Gilching, andere wie Starnberg und Weßling wollen welche – der große Renner ist es jedoch nicht. Gründe dafür sind die hohen Kosten durch Tiefbauarbeiten für die Stationen und der Umstand, dass die Zukunft von MVGRad derzeit unklar ist. Dem setzen die Landratsamtsmitarbeiter um Isabella Weber, Stabsstelle Mobilitätsprojekte, etwas Neues entgegen – Mobilitätsstationen, auch Mobilitätshub genannt.

Das Konzept setzt an Schwachpunkten von MVGRad an, etwa den aufwändigen Stationen. Die Mobilitätsstationen sollen ohne großen Aufwand aufstellbar sein, ohne Tiefbau, schnell und kostengünstig, flexibel. So sei denkbar, sagte Weber im Mobilitätsausschuss des Kreistages, dass die Mobilitätsstationen neben Leihrädern auch Lastenräder oder Carsharing-Fahrzeuge aufweisen. Die Stationen sollen an Schnittstellen stehen, etwa Bahnhöfen, nach einem standardisierten Modell vor allem aus Holz gebaut sein, aber trotzdem vandalismussicher sein. Den Strom für die Station soll aus Solarmodulen stammen, was auch eine schnelle Umsetzung ermögliche. Die Computersysteme darin sollen an den MVV angeschlossen werden.

Ziel ist, an zentralen Stellen Stationen zu haben, aber auch an den Zielorten der Nutzer. Das können touristische Ziele sein, aber auch Firmen. Es gebe, sagte Isabella Weber, bei Unternehmen bereits ein großes Interesse, auch bei Wohnungsverwaltern. Das Konzept zielt auf die „letzte Meile“ ab, also etwa die Strecke zwischen S-Bahnhof und Wohnung bzw. deren Nähe. Dafür nutzen viele noch das Auto, wie jeden Tag an jedem Bahnhof zu sehen ist.

Mit dem neuen Konzept, das Landrat Stefan Frey für „wirklich innovativ“ hält, hatte sich der Kreis am Förderprogramm „Radoffensive Klimaland Bayern“ beteiligt. Ob er Geld von dort bekommt, wird sich in den nächsten Wochen erweisen. Falls ja, startet das Projekt noch heuer, soll vor allem 2023 umgesetzt und bis 2025 abgeschlossen sein. Derzeit plant der Kreis mit einer Million, die Förderung soll bis zu 90 Prozent betragen. Er würde immer eine Station finanzieren, wenn eine Gemeinde eine weitere übernimmt. Auch ohne Förderung will der Kreis den Plan umsetzen, muss dann aber mit den Gemeinden neu verhandeln. Die Bürgermeister fanden die Idee bei einer Dienstbesprechung aber schon mal gut.

Isabella Weber bekam für den Plan auch im Ausschuss viel Beifall. „Wir müssen das unbedingt vorantreiben“, sagte Anton Maier (Grüne) und plädierte für Lastenräder an den Stationen. Gelinge es, bei Neubauten durch die Stationen Parkplätze zu reduzieren, spare man Bauherren viel Geld. Und auch für den Tourismus sieht er Chancen, um Tagesbesuchern eine Alternative zum Pkw zu bieten: „Wir wollen die Gäste, nicht deren Autos.“ Bedenken von Bernhard Sontheim (Freie Wähler), dass es vor allem an Bahnhöfen wegen des Grundeigentums (Bahn AG) schwierig werden könnte, setzt Frey die einfache Bauart entgegen – vereinfacht gesagt, wird die Station ähnlich einem Fahrkartenautomat im Boden verankert, mehr nicht, dazu kommen Abstellmöglichkeiten für Leihräder, E-Scooter, Lastenräder oder was auch immer vor Ort sinnvoll ist. Cedric Muth (FDP) hat Zweifel, dass sich Kreis und Gemeinden angesichts der aktuellen Situation das Vorhaben ohne staatliche Förderung werden leisten können. Das klärt sich aber bald.

Der Kreisausschuss stimmte den Mobilitätshubs in der gestrigen Sitzung mit großer Mehrheit zu. Einzige Gegenstimme: Wilhelm Boneberger (FDP). Damit ist das Projekt beschlossen, nun beginnt das Warten auf die Entscheidung über die Förderung. Der Kreis rechnet sich Chancen aus, da insbesondere innovative Projekte Inhalt des Programms sind.