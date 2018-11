Eigenheim für weniger als eine halbe Million

Die Stadt Starnberg hat am Mittwoch die Preise für Bauland im Einheimischenmodell Am Wiesengrund veröffentlicht. Das günstigste Grundstück kostet demnach 69 000 Euro. Die Bewerbungsfrist für eine Parzelle im größten Neubaugebiet des Landkreises hat damit begonnen.

Starnberg – „Das Preisschild ist das alles Entscheidende.“ So äußerte sich vor gut einem Jahr ein Starnberger, der großes Interesse an einem Grundstück im Einheimischenmodell Am Wiesengrund hatte. Seit Mittwoch sind die Preisschilder auf der städtischen Internetseite einzusehen – und der junge Familienvater hält sie auf den ersten Blick für „gut“, wie er dem Starnberger Merkur sagte.

Insgesamt veräußert die Stadt 51 Baugrundstücke in dem Gebiet am südöstlichen Stadtrand an der Grenze zu Pöcking. Sie sind mit 142 bis 253 Quadratmetern relativ klein geschnitten, um den Kaufpreis möglichst niedrig zu halten. 486 Euro pro Quadratmeter legt die Stadt an – nach Angaben im Exposé gewährt sie damit einen Preisnachlass von 55 Prozent gegenüber dem vollen Grundstückswert, den sie mit 1080 Euro pro Quadratmeter angibt.

Die Preise bewegen sich somit zwischen 69 012 Euro für das günstigste und 122 958 Euro für das teuerste Reihenhausgrundstück. Hinzu kommen die Kosten für Grunderwerbsteuer und Notar (insgesamt fünf Prozent des Kaufpreises), die anteiligen Kosten für die Erschließung des Neubaugebiets sowie die Herstellungskosten für Carports, Stellplätze und Eigentümerfußweg. Es ist auch möglich, die Grundstücke in Erbbaupacht zu erhalten – für jeweils drei Prozent des Verkaufspreises, was einen jährlichen Zins zwischen 2070 und 3689 Euro ausmacht.

Wie viel letzten Endes ein Haus kostet, lässt sich mit den Grundstückspreisen allein natürlich nicht sagen, zumal laut Bebauungsplan vier verschiedene Reihenhaustypen möglich sind: das Standardhaus mit maximal 70 Quadratmeter Grundfläche, zwei Typen mit integrierten Stellplätzen und maximal je 90 Quadratmeter Grundfläche sowie ein Splitlevelhaus, dessen Grundfläche 80 Quadratmeter nicht übersteigen darf. Unabhängig davon empfiehlt die Stadt Bauherren, sich bei der Bauausführung zusammenzuschließen. Auch damit sollten sich Kosten reduzieren lassen. Auf jeden Fall sollte es möglich sein, den Traum vom Eigenheim für weniger als eine halbe Million Euro hinzukriegen. „Das ist ein sehr gutes Angebot“, sagte Bürgermeisterin Eva John gegenüber dem Starnberger Merkur.

Mit der Veröffentlichung der Preise ist auch die zweimonatige Bewerbungsfrist gestartet. Ab sofort können Starnberger ihr festes Interesse für eine der 51 Parzellen bekunden – wobei „Starnberger“ ein dehnbarer Begriff ist. Nach den vom Stadtrat beschlossenen Richtlinien gehören dazu Bürger mit Hauptwohnsitz in Starnberg genauso wie solche, die in der Kreisstadt ihren Arbeitsplatz haben oder selbstständig tätig sind. Auch ehemalige Starnberger können sich bewerben. Je länger der zeitliche Bezug zu Starnberg, umso mehr Punkte gibt es.

Auf diese Punkte kommt es am Ende bei der Vergabe der Grundstücke an. So gibt es Pluspunkte für Kinder und Schwangere genauso wie für pflegebedürftige Menschen, es gibt Pluspunkte für ehrenamtliches Engagement – und je geringer das zur Verfügung stehende Einkommen und das vorhandene Vermögen sind, desto höher sind auch diese Pluspunkte. Apropos Einkommen: Antragsberechtigt sind nur solche Starnberger, deren zu versteuerndes Gesamteinkommen nicht höher ist als 114 000 Euro (Alleinstehende: 57 000 Euro) zuzüglich Kinderfreibeträge. Die Bewerbungsfrist läuft bis 25. Januar 2019, 12 Uhr mittags. Danach werden die Anträge geprüft, bewertet und dem Haupt- und Finanzausschuss zur Vergabe vorgelegt, erklärt John das Procedere. Die Zuteilung erfolgt nach der Höhe der Gesamtpunkte.

Im günstigsten Fall sollen die Bauherren noch 2019 loslegen können. Erst danach werden in einem zweiten Bauabschnitt die 75 Wohnungen errichtet. Ob dort nur Genossenschaften oder auch Privatleute zum Zug kommen, muss der Stadtrat noch entscheiden. Kritik gibt es an der verkehrlichen Erschließung des Baugebiets. Sie war Thema in der Bürgerversammlung.