Endlich wieder Repair-Café in Starnberg

Teilen

Das Starnberger Repair-Café öffnet wieder. (Symbolbild) © Gerald Förtsch

Nach einem knappen halben Jahr Corona-Zwangspause öffnet am morgigen Samstag das Repair-Café in Starnberg wieder. Künftig soll es wieder einmal im Monat stattfinden.

Starnberg – Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft – vermeintlich kaputte Geräte landen allzu oft direkt in der Tonne. Dabei können erfahrene Tüftler oft noch vieles retten. Das wollen sie am morgigen Samstag, 12. März, wieder beweisen, wenn zum ersten Mal nach längerer Pause wieder das Repair-Café in den Räumen des Seniorentreffs Starnberg (Hanfelder Straße 10) öffnet.

„Wir reparieren hier vor allem viele Haushaltsgeräte wie Toaster, Kaffeemaschinen und Staubsauger, aber auch Lampen“, berichtet Peter Koziol, einer der Organisatoren des Repair-Cafés. „Auch mechanische Sachen wie Spielzeug oder Stühle haben wir schon wieder in Stand gesetzt.“ Ausgefallene Objekte haben die Tüftler natürlich auch schon beschäftigt, etwa eine Jukebox und ein Flipperautomat. Technisch ist das Repair-Café auf dem neuesten Stand, mit einem 3D-Drucker können sogar fehlende Ersatzteile eigenständig hergestellt werden. Alte Geräte ließen sich übrigens deutlich besser reparieren als neuere, sagt Koziol. Bei neuen Geräten müssten die Besitzer häufig einen kleinen Schaden in Kauf nehmen.

Ehrenamtliche aus verschiedenen Bereichen wie Elektrik, Ingenieurwesen und Schneiderei

Die ehrenamtlichen Reparateure kommen aus verschiedenen handwerklichen Bereichen, alle sind Fachleute. „Wir haben Elektriker, Ingenieure und sogar Schneiderinnen und Schneider in unserem Team“, zählt Koziol auf. Die meisten Tüftler befinden sich im Rentenalter von Anfang 60 bis Ende 70. Insgesamt zählt die Arbeitsgruppe Repair-Café 28 Mitglieder.

Die Idee dazu war vor sieben Jahren Peter Stoehrel gekommen. Über einen Aufruf in der Presse sammelte er ein Team um sich und gründete die Arbeitsgruppe. Das erste Repair-Café fand kurz darauf statt. Mittlerweile hat sich Stoehrel aus gesundheitlichen Gründen von dem Projekt zurückgezogen – bei Peter Koziol und seinem Mitorganisator Dieter Gebharde ist das Repair-Café aber in guten Händen.

Lange Repair-Café-Pause wegen Corona-Pandemie

„Das letzte Mal war im November“, sagt Koziol. „Im Winter haben wir wegen der Corona-Lage eine Pause gemacht und freuen uns jetzt, wieder richtig loszulegen.“ Vor der Pandemie hatte das Repair-Café monatlich geöffnet, damit planen Koziol und Kollegen auch für die Zukunft: „Die Lage entspannt sich ja wieder, außerdem sind eigentlich alle Mitarbeiter durchgeimpft. Deswegen hoffen wir, wieder regelmäßig öffnen zu können.“

Bei den bislang letzten drei Malen sei das Repair-Café nur mäßig besucht gewesen, es sei nur ungefähr die Hälfte der Besucher von vor Corona-Zeiten gekommen, sagt Koziol. „Aber jetzt ist die Lage ja besser, und wir hatten mehr Vorlauf, um für unser Projekt zu werben.“ Das Repair-Café hat von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Es gelten 3G und Maskenpflicht. spm