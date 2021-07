Es ist angerichtet mit Eberhofer und Co.

Open-Air Kino startet

Von Laura Forster schließen

In fünf Tagen geht es wieder los: Das Open-Air-Kino im Seebad Starnberg zeigt neben den besten Filmen der Saison auch einige Klassiker und sogar eine Weltpremiere. Vier der 30 Kinoerlebnisse werden mit einem Livekonzert beendet.

Starnberg – Kinobetreiber Matthias Helwig sitzt in einem Holzklappstuhl und blickt auf den See. Um ihn herum liegen Badegäste des Starnberger Seebads auf ausgebreiteten Handtüchern und sonnen sich – noch. Am kommenden Montag beginnen die Aufbauarbeiten für das Open-Air-Kino im hinteren Teil der Liegewiese. 500 Klappstühle müssen bis zum Aufakt des einmonatigen Freiluftkinos am Mittwoch aufgebaut sein.

„In den kommenden Wochen werden 30 tolle Filme bei einem wunderschönen Ausblick gezeigt“, sagte Initiator Helwig bei einer Pressekonferenz gestern Vormittag im Seebad. „Es ist für jeden etwas dabei. Wir spielen Klassiker wie ,Die Reifeprüfung‘, Previews, aber auch Highlights der Saison wie ,Kaiserschmarrndrama‘.“ Die neueste Verfilmung eines Rita-Falk-Krimis zeigt Helwig gleich vier Mal. „Als Gast kommt am Sonntag, 1. August, Gerhard Wittmann, der Schauspieler von Franz Eberhofers Bruder Leopold. Er wird im Filmgespräch Rede und Antwort stehen“, sagte Helwig.

Ganz besonders kann sich das Publikum auf die Weltpremiere des Films „Color Your Mind“ freuen, der am Montag, 9. August, nach dem Oscargewinner „Nomadland“ gezeigt wird. In dem dreieinhalb Minuten langen Stummfilm des Wörthseer Produzenten Axel Werner dreht sich alles um Musik und Tanz. „Der Titel ist Programm“, sagte Werner gestern. Die Freiheit der Fantasie – das soll der Film darstellen.

„Auf Tour – Z’Fuaß“ bildet den vorläufigen Abschluss des Open-Air-Kinos. Der Film des Seeshaupter Regisseurs Walter Steffen handelt von dem Jazzduo „Schriefl und Bär“, das mit Instrumenten im Gepäck 200 Kilometer durch Süddeutschland gewandert ist und in jedem Dorf und auf jeder Alm haltgemacht und ein Konzert gespielt hat. „Als ich von dem Vorhaben der beiden Musiker gehört habe, war ich sofort begeistert“, sagte Steffen. Neben der Filmvorstellung am Montag, 16. August, gibt das Duo auch ein Konzert.

Mit „Auf Tour – Z’Fuaß“ ist das Open-Air-Kinoerlebnis jedoch noch nicht vorbei. Zwei Tage später steigt im Seebad die Eröffnungsfeier des Fünf-Seen-Filmfestivals. Beide Veranstaltungsreihen enden am Dienstag, 31. August.

„Mir ist es wichtig, dass sich die Leute sicher fühlen“, sagte Helwig. 500 Gäste sind draußen erlaubt, allerdings nur mit zugewiesenem Sitzplatz. Filme auf der Picknickdecke schauen, ist dieses Jahr also tabu. Außerdem herrscht auf dem Weg zum Sitzplatz Maskenpflicht. Für Helwig und sein Team sind die Coronaregeln nichts Neues. „Wir haben das letztes Jahr schon alles erprobt.“

Kartenverkauf

Einlass ist jeweils zwischen 20 und 20.15 Uhr, Beginn bei Einbruch der Dunkelheit. Karten kosten 10 Euro (ermäßigt 7 Euro) und sind über die Webseite www.fsff.de erhältlich. Dort ist auch das Programm abrufbar.