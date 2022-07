Ex-Postbote unter Diebstahlsverdacht - Richterin vertagt Hauptverhandlung

Von: Stephan Müller-Wendlandt

Wegen Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses hatte die Staatsanwaltschaft München II einen Strafbefehl gegen einen Mitarbeiter eines Serviceunternehmens der Deutschen Post erlassen. © DPA

Ein 36-Jähriger ist wegen Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses angeklagt. Ein Urteil ist nicht gefallen – zu vage waren der Richterin die Beweise gegen den Mann.

Starnberg/Landkreis – Die Gerichtsverhandlung hat mehr Fragen offen gelassen als beantwortet. Wegen Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses hatte die Staatsanwaltschaft München II einen Strafbefehl gegen einen Mitarbeiter eines Serviceunternehmens der Deutschen Post erlassen. 120 Tagessätze à 40 Euro soll er bezahlen, weil er in der Vorweihnachtszeit 2020 aus entleerten öffentlichen Briefkästen 114 Postsendungen aussortiert hat, um sie nach Geldbeigaben zu untersuchen. Aus vier Briefen soll der 36-jährige Rumäne tatsächlich Banknoten entnommen haben im Wert von insgesamt 160 Euro.

Der mittlerweile ehemalige Mitarbeiter des Subunternehmens der Post hat gegen den Strafbefehl Widerspruch eingelegt. Er bestreitet die Vorwürfe. Vor dem Starnberger Amtsgericht gab die Verteidigerin für ihren Mandaten eine Erklärung ab. Seit 2019 sei er bei dem Serviceunternehmen tätig gewesen. Er habe sich nie etwas zu Schulden kommen lassen. Wegen der Vorwürfe gegen ihn habe sich der 36-Jährige bei den Vernehmungen durch die Polizei ohne anwaltlichen Beistand unter Druck gesetzt gefühlt. „Die Beamten haben ihn immer und immer wieder gedrängt, endlich die Wahrheit zu sagen“, erklärte Rechtsanwältin Dr. Birgit Schwerdt. In der fraglichen Tatzeit habe ihr Mandant den Schlüsselbund für die zu leerenden Briefkästen verloren. Die Schlüssel seien wenig später wieder aufgetaucht. „Warum soll also nur der jetzt Angeklagte in Frage kommen?“

Ehepaar findet geöffnete Briefe und übergibt sie Polizei - 160 Euro gestohlen

Den Stein ins Rollen gebracht hatte ein Ehepaar aus Perchting, das kurz vor Weihnachten 2020 vier aufgeweichte und geöffnete Briefen gefunden und zur Polizei gebracht hatte. In allen Umschlägen steckte Geld – zusammen 160 Euro. Wenige Tage später hat der Mann im Wald, nahe der Straße nach Unering, einen ganzen Packen Briefe unter Laub versteckt gefunden. Diese noch ungeöffneten Briefe hat er bei der Post abgegeben. Ein Post-Mitarbeiter bekam die Briefflut im Januar 2021 auf seinen Tisch. Seine Recherche war mühsam. Denn die überwiegende Zahl der Briefsendungen war noch ungestempelt, bis auf fünf Umschläge, die in der Postfiliale in Huglfing aufgegeben worden waren und gleich einen Stempel verpasst bekommen hatten. Bisheriges Ergebnis seiner Ermittlungen: Es spricht einiges dafür, dass die Briefe am 11. Dezember im Wald entsorgt wurden. Denn an diesem Tag musste der Fahrer der Briefkasten-Fahrtroute, die an dem Fundort vorbeiführt, sein Fahrzeug nach Dienstschluss am Firmenstandort seines Arbeitgebers abstellen. Und dieser Fahrer müsste der Angeklagte gewesen sein, der deshalb sein Fahrzeug „sauber“ übergeben wollte.

Diese Schlussfolgerungen waren Richterin Ulrike Steyer zu vage. Wer bedient die Leerungsrouten des Serviceunternehmens? Wo und wann wurde der Schlüsselbund gefunden? Fragen, die vor allem der Chef des Serviceunternehmens beantworten sollte. Der war zum ersten Verhandlungstag aber nicht geladen worden. Grund genug für die Richterin, die Hauptverhandlung abzubrechen und zu vertagen.