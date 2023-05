Schlechte Noten für die Stadt Starnberg: Fahrradklima-Tests des ADFC

Von: Laura Forster

Statt des Rechtsabbiege-Streifens wünscht sich Andrea Schmölzer eine Fahrspur für Radler an der B 2. © Dagmar Rutt

Die Ergebnisse des Fahrradklima-Tests des ADFC sind da. und die Stadt Starnberg hat wie auch in den vergangenen Jahren nicht besonders gut abgeschnitten. Mit einer Durchschnittsnote von 4,3 landet sie bundesweit auf Platz 393 von 447 unter Städten zwischen 20 000 und 50 000 Einwohnern.

Starnberg – Wer schon einmal mit dem Radl durch Starnberg gefahren ist, weiß, dass es in Sachen Radverkehr noch Verbesserungsbedarf gibt. Das haben nun auch die kürzlich erschienen Ergebnisse des ADFC-Fahrradklimatests (wir berichteten), der alle zwei Jahre durchgeführt wird und an dem dieses Mal 79 Bürger teilgenommen haben, bestätigt. Zwar hat sich die Stadt im Vergleich zu 2021 um 0,1 Punkte auf 4,3 (entspricht Schulnoten) verbessert, liegt damit aber immer noch am Ende der Liste ähnlich großer Kommunen. In der deutschlandweiten Ortsgrößenklasse zwischen 20 000 und 50 000 Einwohnern belegt die Stadt Platz 393 von 447.

„Der Großteil der Befragten, rund 87 Prozent, fühlt sich beim Radfahren in Starnberg gefährdet“, so Anton Maier, Vorsitzender des ADFC-Kreisverbands Starnberg. Das Sicherheitsgefühl haben die Teilnehmer mit einer 5,0 bewertet, 0,8 Prozentpunkte schlechter als im Vergleich zu ähnlichen Orten. Vier Fünftel bemängeln zudem die fehlende Kontrolle von Falschparkern auf Radwegen und Radstreifen (Note 5,1). Ebenso viele wünschen sich eine bessere Förderung des Radverkehrs und eine auf Radfahrende abgestimmte Ampelschaltung (ebenfalls 5,1). Ein weiterer Störfaktor ist die Führung entlang von Baustellen, die Durchschnittsnote: 5,0.

Außerdem kommt es laut 76 Prozent häufig zu Konflikten zwischen Auto- und Radfahrern. Als Verkehrsteilnehmer nicht akzeptiert fühlen sich 82 Prozent der Teilnehmer. 80 Prozent wünschen sich breitere Radwege, und 71 Prozent finden an ihren Zielorten kaum geeignete Abstellmöglichkeiten für ihr Fahrrad. Die Note 5, also mangelhaft, vergaben 42 Prozent auf die Frage, ob in jüngster Zeit besonders viel für den Radverkehr getan wurde.

Fahrradfahren verursache bei einem Großteil der Teilnehmer Stress und verhindere damit den Spaß. Der ausgerechnete Wert ist mit 4,5 einen ganzen Prozentpunkt schlechter als im Vergleich zu ähnlichen Orten. Besonders wichtig ist den Teilnehmern die Akzeptanz von Radfahrern als Verkehrsteilnehmer in der Stadt.

Positiv bewertet wurden geöffnete Einbahnstraßen in Gegenrichtung, öffentliche Fahrräder beziehungsweise der Fahrradverleih, die Erreichbarkeit des Stadtzentrums, der geringe Fahrraddiebstahl und der Winterdienst auf Radwegen.

Radverkehrsbeauftragter nochmal Thema im Ausschuss des Stadtrats

Auf Anfrage schreibt die Stadt Starnberg dazu: „Die Erhöhung der Fahrradfreundlichkeit einer Kommune ist ein kontinuierlicher und längerfristiger Prozess.“ Eine Arbeitsgruppe aus Stadträten, Stadtverwaltung und Ehrenamtlichen habe Maßnahmen für das Jahr 2023 ausgearbeitet, die dem Ausschuss für Umwelt, Energie und Mobilität in seiner Sitzung im Oktober 2022 vorgeschlagen wurden. „Der Ausschuss hat mit Ausnahme des baulichen Umbaus der Himbselstraße zugestimmt und die Verwaltung bereitet derzeit die Umsetzung der Fahrradstraßen und -zonen (Ferdinand-Maria-Straße, Himbselstraße, Uhdestraße) vor“, so die Stadtverwaltung. Außerdem soll in der Ausschusssitzung am 17. Mai erneut darüber beraten werden, die Stelle eines Radverkehrsbeauftragten zu schaffen. Der Haupt- und Finanzausschuss hatte bereits 2022 zu dem Thema getagt – die Mehrheit sprach sich jedoch gegen die Stelle aus.

Andrea Schmölzer, die jahrelang das Stadtradeln organisiert hat und im Vorstand des VCD-Kreisverbands ist, hält die Einführung eines Radverkehrsbeauftragten für eine tolle und wichtige Sache. „Es muss einfach mal was gemacht werden. Es geht nicht, dass alles immer auf die lange Bank geschoben wird.“ Einer ihrer Nachbarn hatte bereits drei Radunfälle in Starnberg. „Die Radfahrer werden immer mehr, doch der Platz bleibt derselbe. Die Schulleitung der Grundschule empfiehlt den Kindern sogar, nicht mit dem Rad zu kommen. So kann es nicht weitergehen.“

Radbegeisterte wünscht sich eine größere Verkehrsinsel am Tutzinger Hof-Platz

Schmölzer wünscht sich, dass das „Tunnel-Vakuum“ genutzt wird. „Der Tunnel wird frühestens 2032 fertig. Also Gummi geben und oben umplanen, was bereits geht.“ Wichtig wäre eine größere Verkehrsinsel für Fußgänger und Radler am Tutzinger-Hof-Platz und das Errichten einer Fahrspur für Radler auf der Münchner Straße, statt der Rechtsabbieger-Spur. Auch das kostenlose Parken in vielen Teilen der Stadt sollte überdacht werden. „Der Stellenwert des Radverkehrs ist in Starnberg zu gering. Dabei ist der Radverkehr gerade in Zeiten von knappen Kassen, Energie- und Platzmangel der große Bringer.“

Die Ergebnisse des nicht repräsentativen Tests sind unter fahrradklima-test.adfc.de/ergebnisse einsehbar.