FDP-Mitglieder stürzen Vorsitzenden – Neue Doppelspitze

Von: Peter Schiebel

Führungsduo bei der Starnberger FDP: Stefan W. Zeil und die Stadträtin Anke Henniger. © Andrea Jakschs

Die Starnberger FDP hat ihre Führung ausgetauscht - und das in einer turbulenten, mehrstündigen Versammlung. Die Leitung hat nun eine Doppelspitze.

Starnberg – Die Starnberger FDP wird ab sofort von einer Doppelspitze geleitet. Der 37 Jahre alte Jurist Stefan W. Zeil und die 56 Jahre alte Stadträtin Anke Henniger wurden in der Ortshauptversammlung der Liberalen am Dienstagabend im „Strandhouse“ im Seebad als gleichberechtigte Vorsitzende gewählt. Zeil hatte in einer Kampfabstimmung gegen Amtsinhaber Marc Fiedler (44) mit 18:16 Stimmen die Nase vorn.

Im darauf folgenden Wahlgang erhielt Henniger, die keinen Gegenkandidaten hatte, ebenfalls 18 Stimmen – und damit gerade mal eine mehr als erforderlich. 13 Mitglieder stimmten mit „Nein“. Die Wahl der beiden Vorsitzenden war der Höhepunkt einer fast vierstündigen Versammlung, die alle Teilnehmer so schnell nicht vergessen dürften. Die Ergebnisse machten auch deutlich, wie tief gespalten die Starnberger FDP ist.

Das Vorspiel: „Der Weg war kein einfacher“

Bei einer Hauptversammlung im November war Fiedler noch im Amt bestätigt worden. Diese Ergebnisse waren im Nachhinein aber nichtig (wir berichteten). Mitglieder hatten kritisiert, dass der Vorsitzende mitten in der Pandemie zu dem Termin eingeladen hatte und von daher nicht alle Mitglieder, die hätten kommen wollen, auch gekommen seien. Sie riefen deswegen das Parteischiedsgericht an. Fiedler sprach am Dienstag von einem „dummerweise formalen Fehler“, der ihm unterlaufen sei.

In der Folge der November-Sitzung war ein bereits länger schwelender Konflikt zwischen ihm und seiner Stellvertreterin Henniger, den beiden FDP-Stadträten, offen zu Tage getreten, was zum Ende der FDP-Fraktion im Stadtrat führte.

„Der Weg hierher war kein einfacher“, sagte Kreisvorsitzende Britta Hundesrügge denn auch in ihrer Begrüßung. Sie hoffe auf einen „gemeinsamen Neustart im Ortsverband Starnberg“. Und: „Gönnen wir es unseren Gegnern nicht, dass wir uns gegenseitig zerfleischen.“ Hundesrügge ahnte offenbar bereits, was kommen sollte.

Der Auftakt: Erstfriedlich, dann kurios

Zwar kritisch, aber noch friedlich verlief die erste Diskussion. Es ging um die Frage, ob es rechtens ist, dass FDP-Mitglieder dem Ortsverband Starnberg angehören dürfen, obwohl sie gar nicht in Starnberg leben. Ja, unter gewissen Voraussetzungen sei das möglich, erklärten die Sitzungsleiter Max Gawlik und Daniel Reuter unter Verweis auf die Satzung. Die beiden FDP-Funktionäre aus München und Rosenheim hatte Hundesrügge extra nach Starnberg gebeten, um gar nicht erst einen Anflug von Parteilichkeit aufkommen zu lassen.

Kurios wurde es beim Rechenschaftsbericht von Schatzmeister Philipp Morgenstern. Er war erst in der November-Sitzung gewählt worden, seine Vorgängerin ist mittlerweile aus der FDP ausgetreten. Also hatte sich Morgenstern, wie er sagte, zusammen mit Daniel Reuter auch durch die Zahlen von 2019 und 2020 „gekämpft“. Eine Entlastung war dennoch nicht möglich, weil es für den gesamten Zeitraum keine lückenlose Kassenprüfung gab. Die eine Kassenprüferin, Heike Barall-Quiring, befinde sich auf einer mehrmonatigen Reise, sagte Morgenstern. Der andere Kassenprüfer, Manfred Leipold, ist auch erst seit November im Amt. Immerhin: Seitdem habe es „keine Beanstandungen“ gegeben, sagte er.

Die Schlammschlacht: Viele gegen den Chef

Einmal friedlich, einmal kurios, dann wurde es schmutzig. Der frühere Parteivorsitzende Hans-Peter Tauche attackierte Fiedler, weil er dessen Rechenschaftsbericht für zu kurz hielt. Wie viele und welche Anträge die FDP im Stadtrat gestellt habe, wollte er wissen. Wie viele Informationsveranstaltungen es für die Mitglieder gegeben habe. Und: Ob es stimme, dass sich der Vorsitzende in dem Schiedsverfahren von einem Juristen aus einer anderen Stadtratsfraktion habe vertreten lassen.

Fiedler sprach von „zehn bis zwölf Anträgen“, drei Online- und einer Präsenzveranstaltung für die Mitglieder – und wies Tauches Vorwurf mit einem „ganz entschiedenen Nein“ zurück. „Das ist eine Unterstellung.“ Er habe sich von einem Rechtsanwalt aus München vertreten lassen, der weder Mitglied der FDP noch einer anderen Gruppe sei. Und außerdem habe er ihn „privat bezahlt“, so Fiedler.

Andreas Henniger, Ehemann der Fiedler-Gegenspielerin, ließ es damit nicht auf sich beruhen. Er wisse „relativ sicher“, dass Fiedler mit einem Mitglied des Starnberger Bauausschusses über das innerparteiliche Thema gesprochen habe, sagte er. „Diese Person hat mir keine Dienstleistung angeboten“, entgegnete Fiedler. Auch der Vorstand verneine andere Behauptungen. „Das ist eine Lüge“, sagte Henniger darauf. „Das weise ich zurück“, erwiderte Fiedler.

Auch FDP-Ehrenmitglied Rainer Hange kritisierte Fiedler. Dieser habe in den vergangenen zwei Jahren viel zu wenig mit den Mitgliedern kommuniziert, sagte Hange. „Die Kritik trifft zum Teil zu“, räumte Fiedler ein und verwies auf die Pandemie und einen zwischenzeitlich auf drei Mitglieder geschrumpften Parteivorstand.

Der Zwischenruf: „Bin ich hier noch richtig?“

Er sei erst seit zwei Wochen FDP-Mitglied, meldete sich Stefan Engels. „Und ich denke mir seit zwei Stunden: Bin ich eigentlich in der richtigen Partei?“ Externe Mitglieder, Kassenprüfungen, die nicht stattgefunden haben – „das ist schon echt speziell“.

Die Versöhnung: Von Anfang an chancenlos

„Auch ich bin entsetzt, wo ich hier reingeraten bin“, pflichtete ihm Philipp Morgenstern bei. Der Schatzmeister schlug quasi als Versöhnungsvorschlag vor, zwei gleichberechtigte Vorsitzende zu wählen, nämlich die beiden Stadträte, also Marc Fiedler und Anke Henniger. „Es darf nicht passieren, dass es hier zu Kampfabstimmungen kommt“, sagte Morgenstern. Die Idee mit der Doppelspitze wurde wenig später einstimmig angenommen, der Personalvorschlag nicht. „Ich erachte das für fast undenkbar“, sagte Viggo von Wietersheim.

Der Showdown: Zwei Bewerber, ein Ziel

In der ersten Runde der Vorsitzendenwahl ging es um die Frage: Marc Fiedler (vorgeschlagen von Philipp Morgenstern) oder Stefan W. Zeil (vorgeschlagen von Rainer Hange)? „Wir müssen zusammenarbeiten, auch wenn wir thematisch über Kreuz liegen“, appellierte Fiedler. Zeil beschwor dagegen einen „organisatorischen, inhaltlichen und personellen Neuanfang“. Er wolle vor allem die Mitglieder viel stärker einbinden. Auffällig: Gleich mehrfach war in seiner vom Blatt abgelesenen Rede von „Anke (Henniger, Anm. d. Red.) und ich“ die Rede.

Der Ausraster: Ein Mann nimmt Maß

Während Fiedlers Rede hielten viele Anwesende für einen Moment die Luft an. Andreas Henniger stürmte von seinem Platz quer durch den Saal, direkt auf Fiedler zu, um im letzten Moment Richtung Toilette abzubiegen. Das sei keine Absicht gewesen, sagte er später. Co-Sitzungsleiter Gawlik mahnte gegenseitigen Respekt an und warnte: „Wir fangen gleich mit Ordnungsrufen an.“

Die Ergebnisse: Alles neu im Vorstand

18:16 für Zeil, im zweiten Wahlgang eine Mehrheit für Henniger. Dazu wurden drei Stellvertreter gewählt: Anka Schuler, Dietrich von Witzleben (jeweils 25 Ja-Stimmen), und Julian Fetoski (20 Ja-Stimmen). Neuer Schatzmeister ist Viggo von Wietersheim (21 Ja-Stimmen), Beisitzer sind Philipp Morgenstern, Jasmin Dufford und Christian Finke.

Die Schlussworte: Zwei Signale zum Ende

Er wolle jetzt „das Signal aussenden, die FDP Starnberg ist wieder da“, sagte der neue Co-Vorsitzende Zeil. Fiedler äußerte sich zum Ende zwar nicht mehr öffentlich, aber gegenüber dem Starnberger Merkur: Sein Stadtratsmandat werde er „selbstverständlich“ behalten. Er sei schließlich für die FDP gewählt worden, sagte Fiedler, der den Ortsvorsitz 2019 übernommen hatte und bei der Kommunalwahl 2020 auch Bürgermeisterkandidat der Liberalen war.