Starnberger Ferienprogramm: Anmeldung nur online

Immer beliebt im Starnberger Ferienprogramm ist der Tag bei der Wasserwacht - den gibt es auch heuer. © Photographer: Andrea Jaksch

Die Stadt Starnberg hat das Sommerferienprogramm 2022 vorgelegt. Neu ist in diesem Jahr die Anmeldung ausschließlich online.

Starnberg – Insgesamt 17 Angebote umfasst das Sommerferienprogramm der Stadt Starnberg für die großen Ferien in diesem Jahr, etwas weniger als vor der Pandemie. „Dank vieler ehrenamtlicher Helfer aus den örtlichen Vereinen, freischaffenden Künstlern und engagierten Mitbürgern können interessante und abwechslungsreiche Veranstaltungen angeboten werden“, erklärte Rathaus-Sprecherin Lena Choi. Es gibt heuer eine Neuerung.

Von Dienstag, 2. August, bis Freitag, 9. September, könnten sich Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis 15 Jahren sportlich, kreativ oder spielerisch vergnügen, teilte das Rathaus mit. Insgesamt hätten rund 200 Kinder die Möglichkeit, am Ferienprogramm teilzunehmen. Die Teilnahme sei ausschließlich Kindern, die in der Stadt Starnberg oder in den Starnberger Ortsteilen wohnen, vorbehalten, da die Veranstaltungen komplett aus dem Haushalt der Stadt Starnberg finanziert würden. Fast alle Veranstaltungen finden im Freien statt, um das Infektionsrisiko gering zu halten.

Anmeldungen erst ab Montag möglich

Neu in diesem Jahr ist die Anmeldung. Ab diesem Jahr seien Anmeldungen zum Ferienprogramm ausschließlich online unter starnberg. ferienprogramm-online.de möglich, „um die Registrierung zu erleichtern“. Anmeldezeitraum ist vom kommenden Montag, 20. Juni, bis Freitag, 8. Juli – vorher wird das Programm online auch nicht freigeschaltet. Weitere Informationen gibt es auf www.starnberg.de. Für Rückfragen stehe das Sachgebiet Bildung, Generationen, Sport und Soziales unter ferienprogramm@starnberg.de zur Verfügung. Reine Online-Anmeldungen gibt es bereits in anderen Gemeinden .

Was ist geboten? Die Stadtverwaltung stellt etwa zwei Termine des Jugendtreffs Nepomuk heraus (Eselwandern, 9. August; Perlensticken am 6. September), aber auch „Computerspiele entwerfen“ (Stadtbücherei, 8. August). Einige Veranstaltungen sind ausdrücklich inklusiv angelegt: Die Veranstaltung „Basteln und Grillen“ am 27. August, angeboten in Zusammenarbeit mit den offenen Hilfen der Lebenshilfe Starnberg, biete beispielsweise Kindern mit Behinderung und Kindern ohne Behinderung die Möglichkeit, gemeinsam an einer Veranstaltung teilzunehmen. Wie barrierefrei oder inklusiv ein Angebot ist, wird im Programm ersichtlich.

Die Termine in Kurzform mit Veranstalter und Altersgruppe:

Dienstag, 2. August: „Bubble-Soccer“, TSV Perchting-Hadorf, ab zehn Jahre.

Mittwoch, 3. August: „Basteln mit und in der Natur“, Heimat- und Volkstrachtenverein, fünf bis zwölf Jahre.

Freitag, 5. August: Pferdereiten, Reitclub St. Georg Hanfeld, sechs bis zwölf Jahre.

Samstag, 6. August: Surf-Schnupperkurs, Starnberger Stehsegler, ab zehn Jahre.

Montag, 8. August: „Computerspiel entwerfen“, Stadtbücherei, acht bis zwölf Jahre.

Dienstag, 9. August: Eselwandern in Kempfenhausen, Jugendtreff Nepomuk, acht bis zwölf Jahre.

Donnerstag, 11. August: „Ein Tag bei der Wasserwacht“, Wasserwacht Starnberg, acht bis zwölf Jahre.

Freitag, 19. August: Spielgolf in Percha, Faschingsgesellschaft Perchalla, sieben bis 14 Jahre.

Montag, 22. August: Schnupper-Schießen, Adlerschützen Wangen, zehn bis 15 Jahre.

Donnerstag, 25. August: „Ein Tag beim THW, THW-Ortsverband Starnberg, ab zehn Jahre.

Samstag, 27. August, Basteln und Grillen, Lebenshilfe Starnberg, acht bis zwölf Jahre.

Montag, 29. August, Klettern am Kletterturm, DAV-Sektion Starnberg, acht bis 15 Jahre.

Dienstag, 30. August, „Ein Tag im Wald“, Bund Naturschutz, fünf bis zehn Jahre.

Donnerstag, 1. September, Schnupper-Voltigieren, Voltigierverein Starnberg, sechs bis 15 Jahre.

Dienstag, 6. September, Perlensticken, Jugendtreff Nepomuk/Christiane Rauert, sechs bis 15 Jahre.

Donnerstag, 8. September, Postenlauf mit Pfadfindern, VCP Söcking, acht bis zwölf Jahre.

Freitag, 9. September, „Fischen und alles, was dazu gehört“, Kreisfischerei-Verein Starnberg, zehn bis 15 Jahre.

Zum Sommerferienprogramm gehört auch der Leseclub der Stadtbücherei, Infos und Anmeldung ausschließlich dort.