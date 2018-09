Festival in Starnberg entwickelt sich zum Desaster - Veranstalter zerknirscht

Die Pläne waren groß, die Bands namhaft. Doch ein Festival hat sich für den Veranstalter zum Desaster entwickelt. Der zeigt sich nun zerknirscht.

Starnberg – 20 Rockbands in der Schlossberghalle in Starnberg, Essens- und Getränkestände davor – das Foodrock-Festival im Juni vorigen Jahres sollte eine große Nummer werden. Sollte. Denn der Plan des Veranstalters ging nicht auf – und führte den 50-Jährigen aus Rendsburg (Schleswig-Holstein) am Mittwochnachmittag auf die Anklagebank des Amtsgerichts. Der Vorwurf: Betrug. Der Hintergrund: Ein Hotel in Berg blieb auf der Rechnung von 6515 Euro für die Unterbringung der Künstler sitzen.

Der Angeklagte hatte vor dem zweitägigen Festival alle 23 Zimmer des Hotels für die Künstler gebucht. Die Rechnung wollte der 50-Jährige von den Festival-Einnahmen bezahlen. Aber durch diese Rechnung machten ihm die Besucher einen Strich. Statt der erwarteten 1000 Hardrock- und Heavy-Metal-Fans fanden nur 600 ihren Weg zur Schlossberghalle. Und von denen zog es viele nach Essen und Trinken dann nicht in die Halle, sondern lieber an den See. Damit fielen die Einnahmen deutlich geringer aus als erwartet. „Wir sind massiv enttäuscht“, sagte der Veranstalter damals gegenüber dem Starnberger Merkur.

Keine Zweifel an den Verantwortlichkeiten

Der 50-Jährige hatte auch nicht genügend Geld auf der hohen Kante, um die Hotelrechnung zu bezahlen. „Man weiß doch nie, wie so eine Veranstaltung läuft“, sagte Richterin Christine Conrad mit Blick auf die wacklige Finanzierung – und ließ keine Zweifel an den Verantwortlichkeiten: „Sie haben die Hotelzimmer gebucht, dann müssen Sie auch dafür aufkommen.“ Ja, er sei an die Sache zu blauäugig rangegangen, räumte der Angeklagte daraufhin ein.

Allerdings behauptete der 50-Jährige, dass die Künstler die Summen für ihre Zimmer mittlerweile selbst an das Hotel überwiesen hätten. Davon wusste Richterin Conrad nichts. Sie unterbrach die Verhandlung und ließ in Berg anrufen, ob mittlerweile Geld eingegangen sei. Problem: Das Hotel hätte die Namen der jeweiligen Künstler gebraucht, um herauszufinden, ob Zahlungen erfolgt sind. Weil der Angeklagte mit diesen Namen auf Anhieb nicht dienen konnte, setzte die Richterin die Verhandlung fort.

Es besteht bedingter Vorsatz

Es sei dem Veranstalter klar gewesen, dass die Bezahlung der Zimmer davon abhängig ist, dass das Festival gut läuft, stellte Conrad fest. Deshalb bestehe ein bedingter Vorsatz, womit der Betrugstatbestand erfüllt sei. Allerdings betonte der 50-Jährige, dass er natürlich die Zimmer habe bezahlen wollen.

Der Berger Hotelier ist übrigens nicht der einzige Leidtragende des Festival-Reinfalls. Es stellte sich nämlich heraus, dass der Angeklagte bereits vom Erdinger Amtsgericht wegen Betrugs rechtskräftig verurteilt wurde. Er hatte im Mai 2017 zehn Sicherheitsbeauftragte bei einer oberbayerischen Firma gebucht. Das Sicherheitspersonal kam beim Foodrock-Festival zum Einsatz und sollte auch durch die Einnahmen aus der Veranstaltung bezahlt werden. Auch diese Rechnung in Höhe von 4264 Euro konnte der Angeklagte dementsprechend nicht begleichen.

Die Strafe: 240 Tagessätze à 30 Euro

Insgesamt hatte der Festivalveranstalter damit bereits drei Eintragungen im Bundeszentralregister. Zu dem Betrug kommen Urkundenfälschung und Unterhaltspflichtverletzung aus früheren Zeiten. Am Mittwoch kam der vierte Urteilsspruch dazu. Conrad sprach den Angeklagten des Betrugs schuldig und verurteilte ihn unter Einbeziehung des Strafbefehls aus Erding zu einer Geldstrafe von 240 Tagessätzen à 30 Euro. Außerdem muss der Angeklagte für die Kosten des Verfahrens aufkommen und seine Schulden bei Hotel und Sicherheitsfirma begleichen. Strafmildernd wirkte sich für den Angeklagten sein Geständnis aus und dass er sich einsichtig zeigte. Er nahm das Urteil an. Auch die Staatsanwaltschaft wollte keine Revision einlegen.

Der Verurteilte erhält derzeit noch Sozialhilfe. Ab Mitte des Monats will er wieder in seinem gelernten Beruf als Koch arbeiten und die Geldstrafe in Raten abbezahlen. Am Ende der Verhandlung gab er sich zerknirscht: „Es tut mir leid für den Aufwand, den ich verursacht habe. Beim Hotel möchte ich mich noch persönlich entschuldigen“, sagte er. Mit Festivals wolle er nichts mehr zu tun haben. „Das war’s mit meinem Ausflug in diese Art von Gewerbe.“

