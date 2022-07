Festival-Flair am Gymnasium Starnberg: Erstes Konzert seit zwei Jahren

Auf Stühlen und Decken hatten es sich die je rund 200 Zuhörer der Sommerkonzerte des Starnberger Gymnasiums bequem gemacht. Organisation und unvorhergesehene Probleme stellten Schüler und Lehrer vor Herausforderungen – die sie aber meisterten. © Andrea Jaksch

Erstmals seit zwei Jahren können die Schüler des Starnberger Gymnasiums wieder auftreten – auf dem Pausenhof. Ein voller Erfolg, findet Schulleiter Volz.

Starnberg – Festival-Charakter auf dem Pausenhof des Gymnasiums Starnberg: Eine große Bühne stand bereit, Scheinwerfer und Lautsprecher und zwischen den Stühlen saßen die mehr als 200 Gäste der Open-Air-Sommerkonzerte zusätzlich auf Picknickdecken. Die beiden Konzerte am Dienstag und Mittwoch waren der erste musikalische Auftritt der Starnberger Gymnasiasten seit zwei Jahren. Die Aufregung vor der Aufführung war groß, die Stimmung dennoch gut.

Es war kein gewöhnlicher Dienstagvormittag am Gymnasium. Die Musikgruppen probten in der Sonne auf dem Pausenhof, die Technikgruppe (TGS) machte die letzten Licht- und Soundchecks. „Wir haben die vergangenen zwei Tage alles aufgebaut“, sagte Michi Lech (18) von der TGS. Das Konzert über saß er mit seinen Kollegen hinter dem Mischpult und sorgte dafür, dass zumindest von technischer Seite alles glatt ging.

Projekt-Seminars (P-Seminar) Straßenmusik performt „Beggin“ - voller Erfolg

Los ging es mit dem Schulorchester: 30 Schüler unter der Leitung von Musiklehrer Anton Bernhard, die neben der „Moldau“ von Smetana auch „Dance Bacchanale“ von Saint-Saens präsentierten. Für Begeisterung sorgten die Schüler des Projekt-Seminars (P-Seminar) Straßenmusik. Die Elftklässler suchten sich moderne Stücke aus, die sie eigentlich auf der Straße in Starnberg und eventuell München singen und musizieren wollten. „Das Problem ist, dass wir lange nicht proben durften und deshalb dieses Konzert nun unser erster Auftritt ist“, sagte Lilli Heidenreich. Sie ist gemeinsam mit Vira Savchenko und Virginie Frey Sängerin des Seminars. Begleitet von ihren Mitschüler und dem Orchester schmetterten die drei Mädchen den Hit „Beggin“. Die Besonderheit: Ein eigenes erstandenes Klavier, dass die Schüler erst in der vorigen Woche eigens bemalt und gestaltet hatten. „Ich bin sehr stolz auf jeden, der mitgespielt hat“, so Vira. „Durch das Proben sind wir zusammengewachsen.“

Stolz ist auch Schulleiter Thomas Volz, wie er in der Konzertpause verriet. „Es ist wunderbar“, sagte er. „Da weiß man, warum man eigentlich Lehrer geworden ist.“ Er sei sehr stolz, vor allem auf die Flexibilität von Lehrern und Schülern. Diese Flexibilität sei auch nötig gewesen, denn reibungslos lief die Konzertplanung nicht ab. Corona, die Sanierung der Schlossberghalle, der Ausfall von Chorleiterin Martina Lindner und der dadurch folgende Verzicht auf die Chöre, die Hitze bei den Proben, der Wind, der die Notenblätter verwehte und die Wespen, die noch während dem Auftritt die Musiker umschwirrten, stellten alle Beteiligten vor Herausforderungen. „Die Bühne hat uns wieder“, freut sich Bernhard. „Die Schüler können spielen, sie wollen spielen und sollen spielen.“

Bigband unter der Leitung von Thomas Maier-Bandomer sorgt für Stimmung

Ihre Fähigkeiten zeigten auch die etwa 20 Mitglieder der Bigband unter der Leitung von Thomas Maier-Bandomer. Sie präsentierten sechs Stücke, darunter „Born To Be Wild“ oder die Swingnummer „Yardbird Suite“. Traditionell beendete die Volksmusikgruppe „Schuimusi“ von Anton Bernhard das Konzert. Nach dem Mondscheinwalzer schlüpfte Physiklehrer Dr. Thomas Kunzl in die Rolle des Leadsängers und heizte mit „Deifedanz“ die Stimmung soweit an, bis die Zuschauer selbst das Tanzbein schwangen. val