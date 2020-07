Feuerwehr muss brennenden VW-Bus in Hadorf löschen

Vermutlich ein technischer Defekt unter der Motorhaube war dafür verantwortlich, dass am Samstag in Hadorf ein VW-Bus zu brennen begann. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.

Hadorf - Der Schaden ist beträchtlich, verletzt wurde zum Glück aber niemand: Am Samstag gegen 14.45 Uhr stellte eine 55 Jahre alte Frau aus Hadorf ihren VW T5 vor ihrem Wohnanwesen ab. Kurz darauf bemerkte sie, dass der Kleinbus in Flammen stand. Die Frau verständigte die Feuerwehr. Kurz darauf trafen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Hadorf, Söcking und Perchting am Ort des Geschehens ein. Ihnen gelang es, den Brand relativ schnell zu löschen, dennoch brannte der VW nach Angaben der Starnberger Polizei vollständig aus. Den entstandenen Sachschaden schätzen die Beamten auf etwa 10 000 Euro. „Personen waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr“, berichtet ein Polizeisprecher. „Es konnte festgestellt werden, dass sich der Brand vom Motorraum im VW ausbreitete, was auf einen technischen Defekt schließen lässt.“