Stunde der Wahrheit: Stadtrat stellt Feuerwehrbedarfsplan vor

Von: Michael Stürzer

Bei einer Sondersitzung des Stadtrates kommende Woche wird der Feuerwehrbedarfsplan vorgestellt. © Symbolbild/arp

Der Donnerstag nächster Woche wird für die Stadt und ihre Feuerwehren ein wichtiges Datum: Bei einer Sondersitzung des Stadtrates wird der Feuerwehrbedarfsplan vorgestellt. Über den Inhalt ist wenig bekannt, jedoch werden entscheidende Erkenntnisse für Standorte, Personal und Fahrzeuge erwartet.

Starnberg – Es dürfte eine Sitzung werden, über die man in Starnberg noch lange spricht: Am Donnerstag, 10. März, kommt der Starnberger Stadtrat zu einer Sondersitzung zusammen, in der die Ergebnisse des Feuerwehrbedarfsplanes vorgestellt werden. Zu erwarten sind wohl auch erschrockene Gesichter.

Was ist ein Feuerwehrbedarfsplan? Im Prinzip eine Zusammenfassung des Zustands, der vorhandenen Rettungsmittel bei den Feuerwehren, die Gefahrenpotenziale und vieles mehr – und der Schlussfolgerungen daraus, welche Schwachstellen es gibt und was benötigt wird. Über die genauen Inhalte ist bisher eher wenig bekannt, außer beispielsweise, dass die Zahl der Feuerwehrstandorte reduziert werden sollte. Das ist schon länger bekannt im Zusammenhang mit Überlegungen für ein neues Feuerwehrhaus in Starnberg, in das auch die derzeitige Feuerwehr Percha einziehen soll. Damit fiele das Gerätehaus Percha weg – zumindest. Im Plan spielen auch Fragen wie Löschgruppen eine Rolle, was die Wehren für den Betrieb des B 2-Tunnels oder das geplante Gewerbegebiet in Schorn an Personal und Material benötigen und vor allem, ob und wie viele Hauptamtliche es geben muss. Dass die Stadt ohne festangestellte Feuerwehrleute nicht klarkommt, ist seit Jahren absehbar. Der Bedarfsplan ist auch deswegen von Bedeutung, weil die Stadt einige Projekte unter Hinweis auf die zu erwartenden Ergebnisse verschoben hat, etwa das neue Gerätehaus für Wangen.

Externer Gutachter stellt Feuerwehrbedarfsplan in Sondersitzung vor

Der mehr als 150 Seiten starke Plan wird während der Sitzung von den externen Gutachtern, die die Stadt beauftragt hatte, vorgestellt. Stadträte, Kommandanten und Kreisbrandinspektion haben ihn vor Kurzem erhalten, um sich damit zu beschäftigen. Den Kommandanten sei er zudem bei einer Besprechung vorgestellt worden, erklärte Rathaus-Sprecherin Lena Choi auf Anfrage.

Feuerwehrreferent Franz Heidinger (BLS) ist sich der „Sprengkraft“ des Planes bewusst, da er für die Stadt hohe Investitionen und laufende Kosten mit sich bringen wird. „Wir brauchen einen Plan“, sagt Heidinger und meint die Umsetzung der Erkenntnisse. Seit Jahren versuchten der federführende Kommandant Markus Grasl und er, dem Stadtrat zu vermitteln, was die Wehren brauchen, auch wegen des B 2-Tunnels. Nun sei das Gutachten da, und man müsse es dann auch umsetzen. Grasl sieht es ähnlich und geht davon aus, dass sich der Stadtrat neutral von den Gutachtern informieren lässt und die Ergebnisse fachlich akzeptiert. Die müsse man dann finanziell auch umsetzen.

Genau da liegt das Problem. Die Stadt hat, das zeigte die jüngste Haushaltsberatung, kaum finanzielle Spielräume. Grasl hatte aber schon vor fast genau drei Jahren den Investitionsbedarf in die Wehren mit 30 bis 50 Millionen Euro beziffert, im Zukunftskonzept der Wehr stehen viele Punkte, die auch im Feuerwehrbedarfsplan auftauchen werden. Feuerwehren gehören zu den Pflichtaufgaben einer Kommune. Die Sitzung ist öffentlich und beginnt um 19 Uhr im Landratsamt (die Schlossberghalle steht nicht zur Verfügung). ike