Das Duell der Brüder Goetzke: Prinzregent-Luitpold-Fischerstechen in Starnberg

Von: Laura Forster

Die beiden Sieger: Oliver (l.) und Lukas Goetzke aus Possenhofen. © Photographer: Andrea Jaksch

Es war eine Mischung aus Gaudi und Tradition: Gestern fand zum 19. Mal das Prinzregent-Luitpold-Fischerstechen statt. Während bei den Sportfischern der Gewinner vom vorigen Mal seinen Titel verteidigen konnte, siegte beim Königsstechen der jüngste Teilnehmer, Oliver Goetzke, im finalen Kampf gegen seinen Bruder.

Starnberg – Rund 2000 Zuschauer verfolgten am Sonntagnachmittag das Finale des Prinzregent-Luitpold-Fischerstechens, organisiert vom Heimat- und Volkstrachtenverein Starnberg. Von der Bühne aus, auf Bierbänken, sitzend am Seeufer oder direkt vom Wasser aus in einem Segel-, Tret- oder Elektroboot oder stehend auf einem Stand-up-Paddleboard beobachteten die Interessierten den letzten von mehreren Dutzend Kämpfen zwischen den Brüdern Lukas Goetzke (19) und Oliver Goetzke (18), beide von der Fischerei Böck aus Possenhofen. Von den Anfeuerungsrufen animiert, holte Letzterer zu einem kräftigen Stoß mit der Lanze aus, traf seinen Gegner im Spiderman-Kostüm an der Schulter, dieser kam ins Wanken, versuchte, sich noch kurz auf dem 26 Zentimeter schmalen Brett zu halten und klatschte dann in das türkisblaue Wasser. Oliver Goetzke im American- Football-Outfit riss die Arme hoch, die Zuschauer jubelten. „Der neue Fischerkönig vom Starnberger See steht fest“, rief Moderator und Altbürgermeister Ferdinand Pfaffinger ins Mikrofon und gratulierte dem Sieger.

Wild kostümiert traten die Teilnehmer des Fischerstechen am Sonntag an. © Photographer: Andrea Jaksch

Wild kostümiert beim Fischerstechen in Starnberg: Schwein, Pumuckl, Franzose, Tarzan und Co.

Nur alle fünf Jahren findet das traditionsreiche Prinzregent-Luitpold-Fischerstechen statt, diesmal zum 19. Mal. Bereits um 11.30 Uhr trafen sich die rund 30 Teilnehmer zur Auslosung der Startnummern in der alten Oberschule. Wie es sich für das Fischerstechen gehört waren alle Stecher kostümiert, als Schwein, Pumuckl, Franzose, Tarzan, im 80er-Jahre-Look oder mit Mozartperücke. Für Merlin Wenzel von der gleichnamigen Fischerei aus Starnberg, der mit weißen Flügeln und einem Kranz als Engel verkleidet war, war es das erste Fischerstechen. „Die ganze Familie versucht, mich schon seit Jahren zu überreden. Lange wollte ich nicht, doch dieses Mal habe ich mir gedacht: Warum eigentlich nicht? Ich sehe es als Spaß und will die Tradition weiterführen“, sagte er. Beim Königsstechen dürfen nämlich nur Fischerfamilien vom Starnberger See antreten, das Sportlerstechen hingegen ist offen für alle. Vater Georg Wenzel, der das Prinzregent-Luitpold-Fischerstechen bereits viermal gewonnen hat und heuer als Schiedsrichter fungierte, ist besonders stolz auf seinen Sohn. „Ich habe keine Erwartungen, sondern will einfach nur, dass alle eine Gaudi haben“, sagte er vor dem Start.

Ein Steckbrief von jedem Stecher hing an einem Fischernetz neben der Bühne. Für zwei Euro konnten die Zuschauer wetten. © Photographer: Andrea Jaksch

Kilian Schropp von der Fischerei Schropp aus Starnberg hingegen hatte in den vergangenen Wochen nur ein Ziel: den Sieg holen. Bereits zum vierten Mal war er dabei. Trotz hartem Training schied er im Viertelfinale gegen Gregor Hauer von der Fischerei Greinwald aus Tutzing aus.

Matthias Kittel konnte beim Sportlerstechen in Starnberg seinen Titel verteidigen

Beim Sportlerstechen, bei dem 17 Begeisterte teilnahmen, konnten Matthias Kittel seinen Titel verteidigen. „Ich hatte schon eine Favoritenrolle, es freut mich jedoch sehr, dass ich wieder gewinnen konnte“, sagte er nach seinem Sieg. Sein Tipp an alle noch nicht so erfolgreichen Stecher: Üben, üben, üben. Schirmherr Bürgermeister Patrick Janik überreichte ihm den Preis. „Das Fischerstechen ist mit das traditionsreichste Event, das Starnberg zu bieten hat.“ Auch Landrat Stefan Frey verfolgte das Geschehen. „Ich habe sogar überlegt, selbst teilzunehmen. Wenn ich die Kraftpakete hier sehe, bin ich jedoch froh, mich nicht angemeldet zu haben“, scherzte er.

Längstes Stechen der Geschichte: Andreas Ketterl und Leonhard Kastenmeier kämpften 44 Minuten lang

Das längste Stechen lieferten sich Andreas Ketterl und Leonhard Kastenmeier. Ganze 44 Minuten kämpfen die beiden auf dem See miteinander, bis sich Ketterl schließlich geschlagen geben musste. Zwischen dem Treiben auf dem Wasser sorgten der Heimat- und Volkstrachtenverein mit verschiedenen Aufführungen und die Stadtkapelle Starnberg an Land für Stimmung.

Rund 2000 Besucher verfolgten das Event. © Photographer: Andrea Jaksch

Nachdem klar war, dass Oliver Goetzke beim Königsstechen sich gegen seine Kontrahenten durchgesetzt hatte, wurde ihm von der Fischerbraut Magdalena Schubert die Krone verliehen. Auch Ehrengast Prinz Christoph von Bayern gratulierte dem Sieger.

Heuer waren die Teilnehmer des Stechens ausschließlich männlich – noch, denn das soll sich aber ändern: Nicole Buchner vom Trachtenverein will mit anderen Frauen eine eigene Klasse einführen. „Wenn sich die Männer als Frauen verkleiden können, können wir das umgekehrt genauso.“ lf