Gegen Fettpölsterchen und Rückenschmerz

Fast drei Monate mussten die Fitnessstudios in Bayern und damit im Landkreis geschlossen bleiben. Seit dieser Woche darf wieder trainiert werden – allerdings nur unter strengen Hygieneauflagen. Die Betreiber s sind dennoch erleichtert.

Landkreis–Als das „Workout“ in Gauting wie alle anderen Fitnessclubs in Bayern am Montag zum ersten Mal seit gut drei Monaten wieder öffnete, standen bereits zu früher Morgenstunde die ersten Mitglieder erwartungsvoll vor der Tür.

Alexander Voglsang erkannte bei seinen Kunden eine freudige Erwartung nach dem Ende des durch die Corona-Pandemie verursachten Lockdowns: „Bei dem einen oder anderen war ein breites Lächeln unter der Maske zu sehen.“ Der Clubleiter traf seine Klienten in einem nicht ganz optimalen Zustand an. Manche klagten über Schmerzen im Rücken und an der Schulter. Bei einigen hatten die Wochen des Müßiggangs auch für unübersehbare Fettpölsterchen rund um die Hüften gesorgt.

Training nur unter strengen Auflagen

Aber nicht nur auf die Trainer des „Workout“ wartete jede Menge Arbeit, auch ihre Kollegen aus den anderen Fitnessclubs im Landkreis Starnberg hatten alle Hände voll zu tun. „Es freuen sich alle, dass sie wieder etwas machen können“, schilderte Siegfried Wodzka die Stimmung im Sportstudio Gilching. Der Besitzer hat wie die übrigen Clubs einige Auflagen zu erfüllen, die der Gesetzgeber der Branche in Bayern auferlegte, um seine Klientel wieder in Form zu bringen. Ohne Gesichtsmaske geht auch für die Fitness-Jünger nichts, nur unter physischer Belastung darf der Mundschutz abgenommen werden. Bei der Körperertüchtigung ist ein Abstand von 1,50 Meter zwischen den Athleten sowie zwischen ihnen und ihren Trainern vorgeschrieben. Außerdem darf nur jedes zweite Gerät in Betrieb genommen werden, das nach der Nutzung desinfiziert werden muss. Dass die Sportler ihre eigenen Getränke mitzubringen haben, versteht sich von selbst.

Mancher Club verzeichnet auch Neumitglieder

„Manche sind noch etwas zögerlich“, spricht Voglsang von einer gewissen Zurückhaltung unter den Mitgliedern, die sich wegen der Hygienemaßnahmen erst einmal vergewissern wollten. Wesentlich aufgeschlossener gehen die Mitglieder des Fitnessstudios „Bodystreet“ in Starnberg mit den veränderten Rahmenbedingungen um. Das liegt auch daran, dass der Club schon seit drei Wochen geöffnet ist. „Wir sind kein normales Fitnessstudio“, erklärt Janina Beer. Die Übungsleiterin und ihre Kollegen leisten vor allem Personaltraining. Der Zutritt zu dem Gym ist in der Regel auf zwei Mitglieder und einen Coach beschränkt. Der spezielle Charakter von „Bodystreet“ hat dafür gesorgt, dass der Club in den vergangenen Tagen auch einige Neumitglieder verzeichnete, die sich nicht länger gedulden wollten, bis ihre angestammten Studios wieder öffnen durften.

Allerdings hielt sich die Zahl der Austritte in überschaubaren Grenzen. „Die waren auch nachvollziehbar“, sagt Voglsang. Das habe auch soziale Gründe bei seinen Mitgliedern gehabt, die durch die Folgen der Corona-Krise ausgelöst wurden. Aber auch für die Clubs stellte sich die Existenzfrage.

Mitglieder zeigen sich solidarisch

„Es ging darum, dass wir überleben“, macht Mischa Hladik deutlich. Der Studioleiter von „Fitness Pur“ in Starnberg musste im vergangenen Vierteljahr neben den sonstigen Kosten weiterhin Gewerbe- und Lohnsteuer bezahlen, obwohl die Einnahmen ausblieben. Dass er sich trotzdem noch irgendwie über Wasser halten konnte, verdankte er vor allem der Solidarität seiner Mitglieder, die zu ihm stehen. Er rechnet jedoch auch in Zukunft mit Problemen, zumal nun die Monate kommen, in denen es die Sportreibenden ohnehin ins Freie zieht: „Die Schwierigkeiten werden sich nachziehen.“ Neue Mitglieder sind da erst einmal nicht zu erwarten. Voglsang hat darauf schon eine Antwort gefunden. „Wir machen jetzt Kurse draußen“, erläutert er. Yoga und Wirbelsäulen-Schulungen werden ab sofort im Freien unter den Bäumen an der Würm abgehalten.

Hilfe brauchen aber auch all diejenigen Sporttreibenden, die versucht haben, sich in den vergangenen Wochen auf eigene Faust mit Waldläufen fit zu halten. Die klagen nun über Schmerzen in den Beinen. „Wir werden Lauftreffs organisieren“, kündigt Voglsang an. Er lässt seine Jogger demnächst von Trainern beaufsichtigen. Schließlich soll jetzt wieder alles rund laufen.