„Form und Stil“ in Starnberg geschlossen: Ab kommender Woche Ausstellung für guten Zweck

Von: Laura Forster

Teilen

27 Jahre lang führte Manfred Ciesielski das „Form und Stil“. Nun wird das Haus kernsaniert. © Photographer: Andrea Jaksch

Die Zeiten des Möbel- und Einrichtungsgeschäft „Form und Stil“ an der Hauptstraße 17 sind vorbei. Seit 1995 hat Manfred Ciesielski den Laden geführt. Als letzte Handlung organisiert er eine Ausstellung mit Bildern, die sein Vater gemalt hat. Der Erlös geht an die Kinderklinik in Starnberg.

Starnberg – „Ich muss jetzt erst einmal lernen, wie es ist, Freizeit zu haben“, sagt Manfred Ciesielski (63). Der Pöckinger hat 27 Jahre lang das Möbel- und Einrichtungsgeschäft „Form und Stil“ in der Hauptstraße 17 in Starnberg geführt. Am 23. Dezember war Abverkauf – nun stehen nur noch vereinzelte Stücke im Laden. Ursprünglich hatte Ciesielski erst in zwei bis drei Jahren geplant, in Ruhestand zu gehen. „Doch es hat sich anders ergeben“, sagt er im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Der Eigentümer des Gebäudes will das Haus kernsanieren, im ersten Stock sei bereits mit den Bauarbeiten begonnen worden. Ciesielski hätte sich nach einem neuen Geschäft umsehen müssen. „Noch einmal so viel Geld in die Hand nehmen, das war mir dann doch zu aufwendig.“ Also entschied er sich dazu, seinen Möbel- und Einrichtungsladen zu schließen.

Erstes Geschäft in Tutzing - Beratung ist das A und O beim Möbelverkauf

Angefangen hat Ciesielski mit einem Geschäft in Tutzing an der Greinwaldstraße – die Ausstellungsstücke waren ein Mix aus Antiquitäten und modernen Möbeln. Nach 13 Jahren am Westufer vom Starnberger See wurden ihm die Räume in der Kreisstadt angeboten. „Da war damals noch eine echte Drogerie mit selbst gemachten Seifen und Kräutern drin“, erinnert sich Ciesielski. Die Ladeninhaberin, die in Rente ging, kannte er und konnte deshalb das Geschäft in Starnberg übernehmen. Kunden aus der Region, aber auch aus dem Ausland haben über die Jahre immer wieder den Weg in die Räume an der Hauptstraße gefunden. Besonders geschätzt haben sie die Beratung Ciesielskis. „Das ist das A und O, wenn man sich gegen die Möbelketten durchsetzen will. Mit den Preisen, die die um sich schmeißen, können kleine Läden nicht mithalten.“ Dafür hat sich Manfred Ciesielski für jeden Kunden Zeit genommen und auch vor Ort Termine wahrgenommen. „Das werde ich bei den Stammkunden auch weiterhin machen“, versichert der 63-Jährige.

Zwischen 60 und 80 Werken werden in den Räumen an der Hauptstraße in Starnberg ab Samstag, 21. Januar, ausgestellt. Gemalt hat sie Josef Ciesielski (l.), hier mit Sohn Manfred. © Photographer: Andrea Jaksch

Zum Schluss war Ciesielski allein im Laden, bis zu ihrem Tod 2014 hat seine Mutter Marianne ihm geholfen. „Eine Zeit lang hatten wir auch bis zu zehn Mitarbeiter.“ Der gelernte Innenarchitekt, der auch Holzbildhauermeister und Vergoldermeister ist, hat nicht nur Möbel verkauft, sondern auch selbst welche angefertigt und verschönert. „Ich hatte sogar eine eigene Werkstatt. Doch mit der Zeit schätzten immer weniger Leute das Handwerk.“ So konzentrierte Ciesielski sich auf die Beratung und den Verkauf von klassisch-modernen Möbeln.

Ausstellung zugunsten der Kinderklinik Starnberg - 60 bis 80 Werke zu Verkauf

Die künstlerische Ader hat Ciesielski von seinem Vater Josef (94) geerbt. Der gelernte Holzbildhauer malt seit Jahrzehnten. „Ich habe ihm schon früher gesagt, dass wir eine Ausstellung mit seinen Werken machen, wenn ich den Laden schließe. Er stand mit seiner Kunst noch nie im Rampenlicht. Nun ist es soweit.“ Am Samstag, 21. Januar, um 11 Uhr ist eine Vernissage mit Umtrunk und Häppchen geplant. Zwischen 60 und 80 Bilder werden in den Räumen des ehemaligen „Form und Stil“ ausgestellt. Ausgewählte Stücke hat der 63-Jährige schon für die Familiensammlung als Erinnerung aussortiert. „Linerale Zeichnungen mit farblichen Elementen“, so beschreibt Sohn Manfred die Kunst. Der Erlös der Werke geht an die Kinderklinik Starnberg, die kürzlich um Spenden für eine dringend benötigte zentrale Monitoranlage gebeten hat. Die Ausstellung ist bis Samstag, 28. Januar, täglich von 14 bis 19 Uhr geöffnet.