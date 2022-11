FOS als Katalysator für Entwicklung?

Von: Peter Schiebel

Teilen

Auf der Brache im Vordergrund, dem ehemaligen Wertstoffhof, soll irgendwann einmal die neue Fachoberschule entstehen. Daraus könnten sich Entwicklungsmöglichkeiten für das städtische Grundstück Seilerweg 8 (im Hintergrund das bestehende Wohnhaus) ergeben. © Photographer: Andrea Jaksch

Eröffnen sich durch die Planung für die Fachoberschule in Starnberg Entwicklungsmöglichkeiten für das städtische Grundstück Seilerweg 8? Der Bauausschuss des Stadtrats will diese Frage geklärt haben – auch im Hinblick auf eine Nachverdichtung.

Starnberg – Wann die Fachoberschule Starnberg (FOS) am Seilerweg gebaut wird, steht in den Sternen. Wie berichtet, hatte Landrat Stefan Frey aufgrund der angespannten Finanzlage des Landkreises kürzlich ins Spiel gebracht, das Projekt zeitlich zu verschieben – die Planung allerdings will er nach wie vor fertigstellen. Deshalb befasste sich der Bauausschuss des Stadtrats am Donnerstag mit einigen Änderungen, die sich in der Zwischenzeit ergeben haben. Schnell ging es dabei allerdings auch um ein städtisches Grundstück in unmittelbarer Nachbarschaft.

Kein großes Thema war die Reduzierung der Zahl der Stellplätze in der Tiefgarage. Statt der ursprünglich geforderten 130 Pkw-Plätze sieht der Siegerentwurf nur 117 vor. Dazu kommen drei Motorrad- und 140 Fahrradabstellplätze. Bei dem Punkt verweigerten lediglich die Grünen ihre Zustimmung. „Rückwärtsgewandt“ sei die hohe Anzahl an Pkw-Stellplätzen, sagte Fraktionschef Dr. Franz Sengl.

Einstimmig billigte der Ausschuss das geänderte Maß des Gebäudes. Die Grundfläche erhöht sich von 2600 auf 2670 Quadratmeter, die maximale Wandhöhe von 22 auf 24 Meter, die Gebäudehöhe von 24 auf 27,30 Meter. Gründe dafür sind vor allem der Einbau einer zentralen Lüftungsanlage, die eine gewisse Deckenhöhe erfordert, und die technischen Dachaufbauten für Lüftungs- und Fotovoltaikanlage. Das sei kein zufälliges Ergebnis, sondern führe zu einem „anständigen Erscheinungsbild“, sagte Stadtbaumeister Stephan Weinl, der den Siegerentwurf generell lobte. Den Planern sei es gelungen, ein ambitioniertes Raumprogramm auf beengtem Platz unterzubringen. „Man kann erwarten, dass dieses Gebäude das Quartier generell aufwertet“, betonte Weinl. Zustimmung gab es zudem für eine Verringerung der Abstandsflächen zu den Nachbarn, hier stimmte lediglich Franz Heidinger (BLS) dagegen.

Zu den Nachbarn gehört auch die Stadt selbst: Ihr gehört das Grundstück Seilerweg 8, auf dem ein viergeschossiges Mehrfamilienhaus mit 16 Wohnungen steht, die zumeist unter 80 Quadratmeter groß sind. Und dieses Grundstück rückte während der Diskussion immer stärker in den Fokus der Stadträte. Zum einen, weil durch den Bau der FOS 16 Stellplätze nördlich des Hauses wegfallen und nur zehn von ihnen vor dem Wohngebäude, sechs aber entlang des Seilerweges angelegt werden sollen, was nicht nur Ludwig Jägerhuber (CSU) „Bauchweh“ bereitete. Zum anderen aus generellen Überlegungen.

So wollte Eva Pfister (BMS) wissen, ob trotz des Baus der FOS Entwicklungsmöglichkeiten vorhanden seien. Derzeit gebe es Einschränkungen nur durch Abstandsflächen, antwortete Stephan Weinl. Professor Otto Gaßner (UWG) ging bereits ein Stück weiter. Er schlug vor, beide Grundstücke – FOS und Seilerweg 8 – gemeinsam zu betrachten. Die FOS-Tiefgarage etwa sollte so angelegt werden, dass sich eine städtische Tiefgarage anbinden lasse, sagte er. Zudem konnte er sich bereits vorstellen, höher zu bauen als bisher. „Wenn die FOS verwirklicht ist, ist unser Riegel eher antiquiert.“

Einstimmig beauftragte der Ausschuss deswegen die Verwaltung damit, ein Entwicklungskonzept für den Seilerweg 8 zu erarbeiten, aus dem unter anderem das Nachverdichtungspotenzial erkennbar wird. Zudem sollen Entwicklungsabsichten auf dem benachbarten Rewe-Grundstück (Gautinger Straße 1 und 3) in die Überlegungen einbezogen werden.